Verdens Schotter auf dem Feldweg

Verden – Verden hat so viel Schotter, das reicht sogar für Feldwege: Seit Tagen sind Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes mit dem Aufbringen von Schotter auf einem Weg in der Feldmark zwischen Walle und Scharnhorst beschäftigt. Ziel ist, dass der Weg nicht weiter zerfahren wird und Radfahrer ihn wieder gut nutzen können.

Es ist der letzte Teilabschnitt, wenn man von der Gärtnerei im neuen Dauelser Gewerbegebiet durch die Autobahnunterführung in Richtung der Verbindungsstraße zwischen Scharnhorst und Walle fährt. Kurz hinter einem Schweinestall gibt es eine Wegekreuzung. Der Teilabschnitt an dem derzeit gearbeitet wird, führt links in Richtung Bahnübergang und trägt die Bezeichnung „Scharnhorster Straße“. Sie führt hinter dem Bahnübergang weiter in die Ortschaft Walle.

„Der Weg war sehr kaputt gefahren. Bei Nässe bildeten sich dort große Pfützen“, erklärt Rainer Kamermann, Leiter des Fachbereichs Straßen und Stadtgrün im Rathaus. Der sandige Weg sei dadurch immer breiter geworden. Dem wolle man mit den Arbeiten entgegenwirken.

Das Wegeflurstück habe eine Breite von neun Metern. Die Fahrbahn wird davon knapp die Hälfte einnehmen. Dafür wird zunächst eine dicke Schicht Schotter aufgebracht und zum Abschluss erfolgt eine Oberflächenbehandlung mit Bitumen. Auf dem angrenzenden Abschnitt, etwa bis zum Schweinestall, habe man dies im vergangenen Jahr bereits gemacht. In dem Zuge war der Teilabschnitt vom Stall bis zur Autobahnunterführung, der ohnehin schon asphaltiert war, mit einer neuen Asphaltdecke überzogen worden.

Nutzen dürfen die Strecke nach Aufhebung der Sperrung nur Radfahrer sowie land- und forstwirtschaftlicher Verkehr. Für den normalen Auto- und Lieferverkehr ist sie weiterhin nicht zugelassen. „Die Verkehrszeichen sind zu beachten“, erklärt Kamermann. Dass sich allerdings nicht jeder daran hält, zeigte der Fahrer eines Lieferdienstes, der angesichts der Sperrung über den sandigen Feldweg ausweichen musste.

Finanziert wird das Ganze mit Mitteln aus dem Bereich Unterhaltungsmaßnahme Wegebau. Zu Kosten konnte der Fachbereichsleiter keine Angaben machen. Auch wann die Arbeiten abgeschlossen werden können, steht noch nicht konkret fest. „Frühestens Ende der Woche. Solange bleibt der Weg für alle Nutzer gesperrt.“ wb