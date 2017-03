Verdener Wochenmarkt: Verlegung beschäftigt viele Bürger

Verden - Unser Bericht „Wochenmarkt im Abseits?“ hat eine erfreuliche Resonanz in der Leserschaft gefunden. Da sich auch Jürgen Lindner, als ehemaliges langjähriges Mitglied des Stadtmarketingausschusses und Organisator unterschiedlichster Veranstaltungen, zu Wort gemeldet hat, haben wir folgendes Gespräch mit ihm geführt.

Herr Lindner, was treibt Sie an, sich jetzt mit dem Thema Wochenmarkt zu beschäftigen?

Lindner: Es mag zwar etwas übertrieben klingen, aber mir liegt schon immer unsere schöne und möglichst lebendige Stadt am Herzen. Die Wochenmärkte sind dabei nur ein Teil – wenn auch sehr wichtiger – eines umfassenden Stadtmarketingkonzeptes. Und genau aus diesem Grunde sollten wir nicht wieder versuchen, damit anzufangen, einzelne Probleme – wie eine Standortverlegung – separat zu diskutieren, ohne die vielen weiteren wichtigen und damit im Zusammenhang stehenden Punkte zu berücksichtigen.

Wie war aufgrund Ihres und anderer Leserbriefe bisher die Resonanz und Argumentation zu einzelnen Themen?

+ Jürgen Lindner zum Markt. Lindner: Ich kann nur sagen, dass sich hier die Meinungen schon die Waage halten, aber sehr viele interessierte Bürger haben sich bisher auch nicht mit jedem Detail beschäftigt. Aus meiner Sicht war ich schon mehr als verwundert darüber, dass unter der Rubrik „Verdener Gespräch“ in Ihrer Zeitung schon jetzt die offizielle Stellungnahme eines Verdener Stadtrates und Marktausschuss-Mitgliedes (!) erschien, obwohl die dafür angesetzte Sitzung erst am 8. März stattfindet. Hier sollte wohl den Verdenern bereits vorab mitgeteilt werden, dass eine Standortverlegung abgelehnt wird. Ich halte das nicht für einen guten Stil.

Sie sprechen immer von vielen weiteren Punkten, die zu einem Gesamtkonzept eines Wochenmarktes gehören. Können Sie einmal einige nennen, und worauf wollen Sie aufbauen?

Lindner: Grundsätzlich möchte ich sagen, dass hier das Rad nicht noch einmal neu erfunden werden muss. All das, was es zu berücksichtigen gilt, haben andere Städte und Gemeinden schon in vielfältiger – mehr oder minder guter Weise – umgesetzt. Deshalb sollten wir uns nicht scheuen, gute Ideen anderer Städte zu kopieren und gemachte Fehler möglichst nicht zu wiederholen.

Worauf würden Sie zunächst ihr Hauptaugenmerk richten?

Lindner: Ohne jetzt in den einzelnen Bereichen ins Detail zu gehen, möchte ich zunächst eine Bestandsaufnahme, die wirklich alles erst einmal in Frage stellt, erarbeiten und möglichst viele Vorschläge – und wenn sie noch so abwegig erscheinen – in einem großen Ideen–Pool sammeln. Als da wären: Markttage, Öffnungszeiten, Standort, Standanordnung, Sortiment, Atmosphäre, Verweildauer, Speise und Getränke, Verkaufsstände, Personal, Marketing, Einzelhandels-Kooperation.

Sie nennen jetzt einen fast neuralgischen Punkt: Einzelhandel. Ist es in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, dass die stationären Geschäfte mit Missmut auf die vor ihrem Geschäft aufgebauten Marktstände geschaut haben?

Lindner: Wenn ich jetzt etwas flapsig mit einem klaren Jein antworte, dann möchte ich damit sagen, dass sehr wohl einige Geschäfte die Werbemöglichkeit vor der Ladentür genutzt haben. Jedoch sind das noch viel zu wenige. Deshalb muss möglichst ein Miteinander zum Nutzen beider Seiten geschaffen werden.

Es ist interessant, wie viel Gedanken Sie sich zum Thema Wochenmarkt bereits gemacht und hoffentlich noch weiter machen werden. Deshalb abschließend die Frage: Wie wird es weiter gehen?

Lindner: Da die angesprochenen Gedanken selbstverständlich nicht alle auf meinem Mist gewachsen sind, werde ich weiterhin mit Interessierten die Sache verfolgen. Allerdings wünschte ich mir, dass sich noch mehr Personen in den ganzen Prozess mit einbringen. Gelegenheit hierzu bestünde per Telefon 04231/2193 oder per E-Mail lindner-verden@kabelmail.de.