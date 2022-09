Täter nach Messerangriff in einem Verdener Verbrauchermarkt festgenommen

Von: Ronald Klee

Polizei-Präsenz am E-Center. Nach einer Gewalt-Tat im Supermarkt nahmen Tatort-Ermittler ihre Arbeit auf. © Klee

Ein Mann hat in einem Verdener Supermarkt eine Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte ihn anschließend schnell festnehmen.

Verden – Ungewohnt ruhig war es am späten Nachmittag im E-Center am Holzmarkt. Nur ein Streifenwagen vor dem Eingang, eine Beamtin an den Kassen und Absperrband zwischen den Regalen deuteten am frühen Mittwochabend noch auf die dramatischen Ereignisse an diesem Nachmittag hin. „Am Mittwochnachmittag wurde in dem Verbrauchermarkt eine Frau von einem Mann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt“, meldete Polizeisprecher Helge Cassens. Ein Kleinkind in Begleitung der Frau blieb unverletzt. Den Täter konnten Beamte unmittelbar nach der Tat festnehmen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so die Mitteilung Helge Cassens', sei es gegen 15.10 Uhr zunächst zu einem Wortgefecht zwischen dem Mann und seinem späteren Opfer gekommen. In dessen Verlauf habe der Mann dann unvermittelt mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Die Frau erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und musste später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Seit Freitag ist das Opfer wieder bei Bewusstsein.

Betroffene Bereiche im Markt waren mit Absperrband gesichert. © Klee, Ronald

Der Tatverdächtige wurde noch im Markt festgenommmen. Über Notruf waren die Beamtinnen und Beamten der Polizei Verden alarmiert worden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann keinerlei Widerstand.

Nach der Tat wurde der Verbrauchermarkt zunächst durch die Polizei komplett geräumt. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes wollten damit sicherstellen, dass sie ihre umfangreiche Spurensuche am Tatort und im Umfeld des Marktes am Holzmarkt ungehindert und ohne Störungen durchführen konnten.

Hintergründe von Überfall in Verden noch unklar

Das Motiv und die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. Den Ermittlern liegen allerdings Hinweise vor, nach denen sie von einer Bekanntschaft zwischen Täter und Opfer ausgehen. Die Polizei Verden nahm das Kind in ihre Obhut und übergab es noch am Abend an das Jugendamt Verden.

Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat, die sich noch nicht bei der Polizei Verden gemeldet haben, bitten die Ermittler, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei ihnen zu melden.