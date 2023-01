Verdener Vemag Maschinenbau mit Umsatzplus ins neue Jahr

+ © kracke Rechnen auch im schwierigen Jahr 2023 mit einem Wachstum: Andreas Bruns (l.) und Ralf Preuß von der Vemag Maschinenbau an der Weserstraße in Verden. © kracke

Das Verdener Unternehmen kündigt weitere Expansionen an. Die Zahl der Auszubildenden soll sich innerhalb von zwei Jahren fast verdoppeln.

Verden – Hobby-Griller lassen nichts darauf kommen. Die einen schwören bei der Bratwurst auf den Naturdarm, die anderen auf den Schäldarm. Aber plötzlich ist es da, das Phänomen, das sich ausweitet, plötzlich schätzen immer mehr Menschen die vegetarische Variante der Wurst, die vegane. „Ausreichend natürliche Rohstoffe für den Wurstinhalt stehen längst zur Verfügung. Das Problem war die Hülle, sie muss selbstverständlich der veganen Vorstellung entsprechen und gleichzeitig maschinell herstellbar sein“, sagt Andreas Bruns. Geschäftsführer bei der Vemag Maschinenbau ist er. Genau, das Problem war die Hülle. Es war. Die Entwicklungsabteilung des Unternehmens an der Weserstraße in Verden ersann eine Lösung mit einer Hülle auf Algenbasis, simpel formuliert, ein hauchdünner Film, der sich maschinell erzeugen lässt und Festigkeit erlangt. Und schon war ein nächstes Patent auf den Weg gebracht. Und längst nicht das einzige. „An die hundert Weiterentwicklungen mögen es schon sein, die allein im vergangenen Jahr zu Buche schlugen“, sagt Bruns.

Exportquote bei 85 Prozent

Alles Bausteine, die die Position des Unternehmens weiter festigten. Die Vemag gehört zu den Weltmarktführern bei den Portionierungsmaschinen für Lebensmittel. Die Exportquote liegt bei bemerkenswerten 85 Prozent. Ein Vertriebs- und Service-Netz mit eigenen Leuten spannt sich über 80 bis 100 Länder auf allen Kontinenten. Und die Expansion setzt sich fort. Schon im Sommer meldete das Unternehmen eine Aufstockung der Belegschaft um 50 auf jetzt rund 850 Beschäftigte. Und aktuell kommen weitere ermutigende Zahlen hinzu. „Schon im vergangenen Jahrzehnt lag unser Umsatzplus bei jährlich im Schnitt rund zehn Prozent, im Jahr 2022 erreichten wir ein Wachstum des Umsatzes um sogar 14 Prozent. Eine der höchsten Steigerungen in der Firmengeschichte“, sagt der Kaufmännische Geschäftsführer Ralf Preuß.

Nordamerikanischer Markt stark gewachsen

Alles ein Polster für das Jahr 2023, das ein Krisenjahr zu werden droht? „Schon unsere Einschätzung im vergangenen Herbst fiel nicht sonderlich pessimistisch aus“, sagt Bruns. Der Lebensmittelmarkt, auf dem sich das Hauptgeschäft des Verdener Unternehmens abspielt, präsentiere sich weitgehend krisenfest. Und sollte es mal in einem Teil der Welt nicht so laufen, dann ergäben sich Chancen im anderen. „Aktuell ist der nordamerikanische Markt stark gewachsen, die USA und Kanada. Auch in den Niederlanden ging es steil bergauf.“ Die Vemag-Führungsetage geht jedenfalls nicht davon aus, 2023 werde ein Krisenjahr. „Wir setzen auf Wachstum, auf verhaltenes Wachstum, aber eben auf Wachstum“, sagt Preuß. Der Jahresanfang verlaufe schon mal ganz nach Plan. „Wir sind gut gestartet, die Auftragslage hat sich ermutigend entwickelt. Wir sind stabil aufgestellt.“

Fleischverarbeitung: Der Anteil sinkt in Verden

Es zahle sich erneut aus, sowohl Groß- als auch Kleinkunden können mit den vollautomatischen Maschinen, Geräten und modularen Produktionslinien von der Weserstraße bedient werden. Dabei ziele man längst nicht mehr nur auf fleischverarbeitende Betriebe ab. „Dessen Anteil sinkt, auch wenn er mit 65 bis 70 Prozent noch das größte Segment unserer Produktion ausmacht“, so Bruns. In Deutschland möge der Markt in diesem Bereich stagnieren, weltweit wachse er aber weiterhin. Und damit die Automatisierung in diesem Bereich. Vietnam, Indonesien, einige andere Länder in Südostasien, sie alle böten ein unerschöpfliches Wachstumspotenzial. „Vom Metzger und Bäcker nebenan bis zu den großen Lebensmittel-Unternehmen, wir sind auf alles eingestellt.“

Portionierer für Seidenraupen in Verden hergestellt

Zwei große Absatzmärkte seien gegenwärtig indes schwer einzuschätzen. Zu Russland sage er gar nichts. „Aktuell kein Kommentar“, so Bruns. China sei schwierig. „Zuletzt zu viele Lockdowns, alles weit weg. Nach zweieinhalb Jahren nehmen wir erstmals wieder stärker Kontakt auf.“ Und dann kommt es immer wieder zu Überraschungen. Den Nonfood-Bereich beginnt die Vemag zu erschließen, den Nicht-Lebensmittelbereich. Maschinen für Fango-Packungen wurden ersonnen, für Kinderknete, für Kerzen. Ferner neben Fleisch- und Backwaren auch das Käsesegment, der Plant-Based-Sektor mit pflanzlichen, unverarbeiteten Produkten, und sogar Ausflüge ins Petfood unternehmen die Konstrukteure aus dem Verdener Westen, ins Tierfutter. Und dann lag sie plötzlich auf dem Tisch, die ungewöhnliche Anfrage aus dem Reich der Mitte. Eine Produktionsstätte der Seidenbranche fragte an. Eine Fütteranlage für Seidenraupen werde benötigt. Eine genaue Dosierung, das sei das Wichtigste für die zahllosen Raupenkörbe, denn passend zum Alter des Inhalts, gibt's die richtige Portion, damit die Tiere so schnell wie möglich wachsen. „Wir haben die notwendige Anlage entwickelt, der Kunde ist zufrieden.“

Automatisierung gegen Fachkräftemangel

Mit den vielen Patenten und noch mehr Weiterentwicklungen, mit der hohen Gewichtsgenauigkeit beim Portionieren, mit nicht nur Technik-Kenntnissen, sondern auch dem Knowhow ganzer Technologien, mit Sonderkonstruktionen aus einer Hand und mit dem Qualitätssiegel Made in Germany, das weiterhin einen guten Ruf genieße, mit diesen Rezepten betrachtet sich das Unternehmen als zukunftsfähig aufgestellt. Das sehen auch andere so. Beim niedersächsischen Außenwirtschaftspreis lagen die Verdener vergangenes Jahr unter den ersten Dreien. Chancen bestehen auch für die Zukunft. „Zusätzliche Impulse erwarten wir aus der zunehmenden Automatisierung. Da werden immer komplexere Anforderungen gestellt“, sagt Bruns. Ihn wundere es nicht. Der Fachkräftemangel beschäftige viele Länder.

Vier-Tage-Woche und Gesundheitszentrum in Verden

Und er beschäftige die Vemag selbst. Um einerseits zu wachsen, andererseits dem demografischen Wandel zu begegnen, seien zuletzt mehr als hundert Mitarbeiter pro Jahr eingestellt worden. Ein schwieriges Kapitel mit allerdings auch einigen Sonderlösungen. Als eine der ersten Verdener Firmen verursachte die Vemag Maschinenbau mit der testweise eingeführten Vier-Tage-Woche Schlagzeilen (wir berichteten). Ein Gesundheitszentrum mit Sport- und Fitnessgeräten, Ernährungsberater und Massage, alles kostenlos, stehe unter anderem zur Verfügung. Bei der Mobilität unterstütze die Firma ihre Belegschaft, in vielen anderen Dingen ebenfalls. Möglichst noch in diesem Jahr hoffe man das leidige Thema Parken anzugehen. Eine neue Anlage soll gegenüber der Kläranlage entstehen. Ganz aktuell gibt das Unternehmen die Dimensionen bekannt. „Wegen des Vier-Tage-Schichtbetriebs herrscht Fluktuation auf den Parkplätzen. Wir gehen im Endausbau von 500 Stellplätzen aus“, so Preuß. Anstrengungen, die sich auszuzahlen beginnen. „Beim Tag der offenen Tür haben Mitarbeiter ihren Familien und Freunden den Betrieb gezeigt. 2500 Menschen passierten die Eingangstore“, so Bruns. Er werte die beachtliche Resonanz als Beleg für eine hohe Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Firma.

Azubi-Zahl soll fast verdoppelt werden

Das wird auch in einem nächsten Punkt benötigt. Die Zahl der Auszubildenden soll erheblichen steigen. Aktuell befinden sich 69 junge Leute auf dem Weg ins Berufsleben, 29 sollen im Laufe des Jahres eingestellt werden, in zwei Jahren soll die Marke von 130 Azubis erreicht sein. „Wir bilden für unser Unternehmen aus, gern auch im Dualen Studium.“ Kooperationen unter anderem mit der Hochschule Bremen und der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Diepholz wurden geschlossen.