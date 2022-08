Verdener auf dem Rad: 20 Kilometer bis Loch 19

Von: Ronald Klee

Teilen

Startvorbereitungen: Charlie Hansen, Horst Lienhoop, Richard Meyer, Friedrich Lührs-Behnke und Friedrich Fluss (v.l.) treffen sich an der Bushaltestelle in Borstel alle 14 Tage für ihre Tour. © Klee

Die schönsten Radtouren in Verden und umzu / Teil III: Kleine und größere Rundfahrten

Verden – Nur ‘ne Runde, ein bisschen schnacken, ein Bierchen und dann wieder zurück. Mehr wollen die fünf Borsteler Senioren nicht. Die großen Touren oder sportliche Ambitionen sind nicht das, was Charlie Hansen, Horst Lienhoop, Richard Meyer, Friedrich Lührs-Behnke und Friedrich Fluss in Bewegung setzt.

Auch an diesem sommerlichen Morgen haben sie sich nicht mehr vorgenommen als sonst. „Wir fahren nicht weit“, stellt Charlie Hansen mit einem Lächeln klar. „So 20 Kilometer sind das immer“, stimmt Horst Lienhoop zu und blickt auf die Räder, die die Senioren für den Start an der Bushaltestelle mitten in der Verdener Ortschaft aufgereiht haben.

Viel Ausrüstung braucht die unternehmungslustige Herrenrunde nicht an diesem Tag. Die Sonne scheint, es wird ein warmer trockener Tag. Alle 14 Tage, so berichten sie, schwingen sie sich aufs Rad, wenn das Wetter es zulässt.

„Wir wollen ein bisschen Bewegung haben und uns unterhalten“, erklären die fünf Herren ihr Vorhaben. Meistens fahren sie irgendwie durch die Landschaft nach Walle. „Zum Golfplatz“, erzählen sie. Der Grund ist ebenso einfach wie einleuchtend, obwohl alle fünf sich nicht für die Greens und die 18 Löcher auf der Anlage des Verdener Vereins interessieren.

Was sie aber interessiert, ist das gemütliche Pausenbier, das sie auf halber Strecke genießen wollen. Und das bekommen sie in der Gastronomie der Golfanlage. „Sonst hat um die Zeit ja noch keiner offen“, erklärt Richard Meyer, dass der Herrenrunde nun einmal gar nichts anderes übrig bleibt, als das anzusteuern, was die Golfer ihr Loch 19 nennen.

Auch an diesem Morgen steht das Ziel fest, als die Runde vollzählig ist. Die Fahrradhelme aufgeschnallt, schwingt sich das Quintett auf die ziemlich neu wirkenden Drahtesel. Manche sind natürlich E-Bikes und das scheint angesichts des Alters des einen oder anderen von ihnen durchaus angemessen.

Immerhin wollen die fünf in die Geestlandschaft radeln und da sind kleinere Erhebungen mit entsprechenden Steigungen zu erwarten. Da kann ein bisschen eingebauter Rückenwind nicht schaden.

Die Route allerdings ist dann eher eine Sache von spontanen Entscheidungen, die ergibt sich. Und weil sie alle seit vielen Jahren in Borstel zu Hause sind und die Umgebung natürlich wie ihre Westentasche kennen, ist die Auswahl der Möglichkeiten groß.

Viele Wege führen nach Walle. Über Scharnhorst oder Kirchlinteln, jedenfalls abseits der Straßen und des Verkehrslärms.

Wer übrigens nicht so ein klares Ziel vor Augen hat und nicht so auf Loch 19 angewiesen ist, findet auf der Internetseite der Stadt und auf der Landkreis-Verden.de den Navigator Landkreis. Und über den Reiter „Touren“ gelangt man auf eine Fülle von Vorschlägen für Ausflüge um Verden und im ganzen Kreisgebiet. Auch fertige Touren-Vorschläge zu bestimmten Themen sind da zu finden. Die Aller-Archäologie-Tour oder auf den Spuren der Stadtmusikanten, eine Kirchen- und eine Liebes-Tour ist da im Angebot.

Eine der kürzesten ist die kleine Brückenschlagtour mit ihren sieben Kilometern. Einige archäologische Besonderheiten in der Umgebung erschließen sich Radlerinnen und Radler auf der 23 Kilometer Langen „Aller Archäologie Tour“. Bilder machen schon mal Appetit auf die Ziele, etwa die Windmühle Dörverden oder das Amtshaus.

Schon ganz ordentlich sportlich wird es dann auf den knapp 60 Kilometern auf dem Aller-Heide-Radweg. Und auch die 50 Kilometer in Sachen Liebe erfordern schon ein wenig Hingabe.

In den Stadtplan einzeichnet, gibt die Karte den Tourenverlauf wieder. © -

Tourenvorschläge rund um Verden

Immer aber ist die Tour hervorragend dokumentiert. Sie wird auf der Karte angezeigt und auf der Routenbeschreibung genau erläutert. Zusätzlich gibt es Informationen zum Thema und Tipps für Sehenswürdigkeiten oder sonst Besonderheiten, die man unterwegs antrifft und nach Lust und Laune besuchen kann.

Die kleine Tour über den Verdener Brückenschlag beispielsweise zeigt, dass hier ist nicht nur Geographen beteiligt waren, auch wenn die GPS-Daten mitgeliefert werden: „Die kurze Route führt ab Brückstraße über den Alleruferweg am Bollwerk entlang zur neuen Radbrücke und damit nach Wahnebergen. Über die Verdener Straße und entlang der B215 erreichen Sie über Hönisch und vorbei am Panoramablick via Südbrücke wieder die Innenstadt.“

Der Navigator

ist auf https://www.landkreis-verden-navigator.de/kommune-20680.html zu finden.

Von Ronald Klee

Bilder und viele Informationen: Anregungen für die nächste Tour gibt es auf verden.de. © -