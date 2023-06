Erstmals Reihenhäuser im Verdener Stadtzentrum

Von: Heinrich Kracke

Baustart Anfang nächsten Jahres: Investor Frank Ehrichs vor den Reihenhausplänen. © Kracke

Das Parkproblem führt zu einer ungewöhnlichen Lösung an der schmalen Gartenstraße. Die Altgebäude des ehemaligen Küchenzentrums Schmidt werden abgerissen.

Verden – Einst füllten Musterküchen die Räume, noch früher werkelten Möbeltischler auf mehreren Etagen. Sie kamen mit dem vorhandenen Platz aus. Aber nach der Schließung des Verdener Küchenzentrums drohte die Ecke zur Industriebrache zu verkommen. Ein schmales Grundstück an einer noch schmaleren Straße, an der Gartenstraße. „Für Wohnungsbau viel zu eng“, befindet der Kirchlintelner Investor Frank Ehrichs, der die Immobilie vergangenes Jahr erworben hat. Für Mehrfamilienhäuser kein Platz. Seine Lösung: „Reihenhäuser, acht an der Zahl, und jedes mit einer eigenen Garage.“ Baustart soll spätestens Anfang kommenden Jahres sein. Der Abriss der Altgebäude hat inzwischen begonnen.

Neben dem ehemaligen Küchenzentrum eine Wohnanlage, in Verlängerung ebenfalls eine. „In diese Richtung gingen auch unsere ersten Pläne“, berichtet Ehrichs. Allerdings scheiterte jeder Vorstoß zu Eigentumswohnungen am Ende an der Handtuchform des Grundstücks und an den Parkplätzen. „Eine Tiefgarage wäre denkbar gewesen, aber sie wäre zu teuer ausgefallen. Unwirtschaftlich. Das will keiner bezahlen.“ Zusammen mit Projektentwickler Volker Kamermann und Architektin Ute Blome konzipierte er eine ungewöhnliche Lösung. Eine erste Reihenhaus-Anlage in der Verdener Kernstadt. „Das geht sonst fast nirgends, die Grundstücke sind zu klein.“ Im Rathaus lief Ehrichs damit offene Türen ein. „Die Stadtverwaltung ist sehr an einer guten Nachnutzung der einst gewerblichen Gebäude interessiert, das haben wir beim Abarbeiten des Bauantrags gespürt.“

Gleichzeitig solle der Charakter der Gartenstraße gewahrt bleiben. „Auf der anderen Straßenseite stehen Einfamilienhäuser in unterschiedlicher Bauweise. Um auch auf unserer Seite Abwechslung zu schaffen, gestalten wir die Fassaden individuell.“ An verschiedene Klinkerfarben sei gedacht. Hier mal ein dunkleres Rot, dort ein helleres Ocker.

Ursprünglich hatte er gehofft, einen Teil der alten Handwerkshallen retten zu können. Aber dann kam eine Prüfung der Bausubstanz. Und damit hatte sich das Thema erledigt. „Alles nicht wirklich in einem Zustand, der eine Weiternutzung sinnvoll machen würde.“ Unter Denkmalschutz stehen die Gebäude ebenfalls nicht. Bis zum Abrissbeschluss war es da nicht mehr lang.

Das Parkplatzproblem löst die Immobiliengesellschaft PRI II aus Kirchlinteln mit einer Fassadenfront, in der ebenerdig jeweils rechts die Garage liegt. Gleich daneben die Haustür und jeweils links der Wohnbereich mit Küche. Eine teilweise überdachte Terrasse mit Minigarten rundet das Erdgeschoss ab. In der ersten Etage dann der Schlafbereich, ehe unter dem Dach eine komplette Etage mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten liegt. „Platz wäre fürs Büro, für weitere Kinderzimmer, für einen Hobbyraum“, sagt Ehrichs. Insgesamt kommt jedes Haus auf rund 145 Quadratmeter. Jedem der Häuser wird eine eigene Wärmepumpe spendiert, konzipiert sind sie als Effizienzhaus 40 mit Fördermöglichkeiten durch die KfW-Bank.

Unklar noch, welche Nachfrage ein solches Angebot auslöst. In Zeiten der Ukraine-Krise und der steigenden Hypothekenzinsen ist der Neubaumarkt bundesweit eingebrochen. Ehrichs reagiert darauf mit unterschiedlichen Ausbau-Varianten, die auch Menschen mit Normal-Geldbeutel eine Chance lassen. Gewählt werden könne ein schlüsselfertiger Gesamtausbau, ein schlüsselfertiger Ausbau der unteren beiden Etagen mit einer Ausbaureserve im Dachgeschoss und eine Version ohne Innenausbau. „Fliesen, Malerarbeiten, Böden, Türen – das würde der Hausherr dann in Eigenregie erledigen.“

Mit den Reihenhäusern geht ein über vier Generationen währender Möbelbau zu Ende. Die Geschichte reicht weit zurück, eine Rechnung vom 31. Dezember 1934 zeugt davon. Seinerzeit war Ehrhard Schmidt Inhaber der „Verdener Möbelfabrik Wilhelm Wöhler“, die im Jahr 1882 gegründet worden war. Gebaut hatte er ein Schlafzimmer und es für 550 Reichsmark an seine Kunden verkauft. Die Spezialfabrik für Eichen- und Nussbaum-Speisezimmer benötigte damals ein viel größeres Areal, durch einen Schornstein zog der Qualm der dampfgetriebenen Maschinen ab. Rund 4 500 Quadratmeter gehörten zur Möbelfabrik, die sich von der Zollstraße bis zur Straße Hohen Leuchte ausgedehnt hatte. Der Möbelbau selbst lohnte sich bald nicht mehr, stattdessen wurden bei Möbel Schmidt ab Mitte der 1950er-Jahre Einrichtungen verkauft, die andere gebaut hatten. 1958 übernahm Erich Schmidt senior das Möbelgeschäft zu dem auch ein Gebäude gehörte, in dem die Meister wohnten. Auch das steht nicht mehr, es wich moderner Wohnbebauung. 1989 entschloss man sich, nur noch Küchen zu verkaufen. Im Mai vergangenen Jahres nahm Erich Schmidt, Inhaber in vierter Generation, notwendige Investitionen am Gebäudekomplex zum Anlass, dieses Stück Verdener Geschichte zu beenden. Er veräußerte das Grundstück.

Am ehemaligen Küchenzentrum an der Zollstraße hat der Abriss begonnen. Die Gebäude werden entkernt. © Privat