Verdener Stadtradeln: Domgymnasium knapp vor Focke-Team

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Und am Ende weitere knapp 400 Kilometer für das Verdener Stadtradeln: Start des elfköpfigen Staffelstabteams gestern am Rathaus. © Kracke

Vor neuen Bestmarken steht das Verdener Stadtradeln. Bis zum Wettbewerbsende am 21. Mai dürften neue Rekorde bei den Teilnehmerzahlen als auch den zurückgelegten Kilometern erzielt werden.

Verden – Perfektes Sommerwetter, sogar ein bisschen Rückenwind, auf einer der Touren zumindest, und am Ende standen weitere knapp 400 Kilometer auf dem Verdener Stadtradeln-Konto. Bürgermeister Lutz Brockmann und Stadtradelnstar Werner Reichmann sind in einem elfköpfigen Team zur Übergabe des Staffelstabs an Achims Stadtoberhaupt Rainer Ditzfeld in den Nordkreis getourt. Eine Aktion, mit der die Kommunen der Region noch einmal kräftig die Werbetrommel für den Tritt in die Pedale rühren, gleichzeitig beginnt an der Aller-Mündung bereits so etwas wie der Endspurt, und der hat es in sich.

Im vergangenen Jahr waren sie knapp ins Hintertreffen geraten, die Seriensieger der Vorjahre. Aber aktuell führt das Domgymnasium die Teamwertung mit über 12 000 Kilometern an. Dicht dahinter erneut die Mannschaft der Firma Focke, die vor allem auf ihre Durchschnittsfahrleistungen vertrauen kann. 167 Kilometer schlagen im Mittel für jeden der 73 Radler zu Buche. Auf den weiteren Rängen die Kreissparkasse und das Gymnasium am Wall, ehe auf Platz fünf bereits die erste Ortschaft folgt. 7715 Kilometer sammelten die 66 Teilnehmer von „Eitze radelt los“ bisher. „Einige sind jeden Tag unterwegs, andere legen lange Strecken zurück und rücken damit unter die Besten, und allesamt sind sehr motiviert“, sagt Ortsbürgermeisterin Anja König.

Packend auch der Wettbewerb der Städte an sich. Erneut entwickelt sich um die Spitzenposition in Niedersachsen ein Zweikampf zwischen Verden und Lohne. Nachdem es im vergangenen Jahr wechselnde Führungen gegeben hatte und am Ende die Stadt aus dem Kreis Vechta vorn lag, kann aktuell die Aller-Mündung hoffen. Der Vorsprung vor Lohne beträgt zur Halbzeit rund 14 000 Kilometer. Insgesamt sammelte Verden bisher knapp 150 000 Kilometer. Im bundesweiten Vergleich spielen indes beide keine Rolle. Tabellenführer Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sammelte bereits 2,4 Millionen Kilometer.

Allerdings steuert Verden auf neue Rekorde zu. Schon zur Halbzeit lag die Stadt um eine Erdumrundung über den Zwischenergebnissen des vergangenen Jahres. Damals kamen 307 000 Kilometer zusammen. „Wir haben ja das lange Himmelfahrts-Wochenende noch vor uns. Deshalb stehen die Chancen gut, die bisherigen Bestmarken zu übertreffen“, sagt Organisatorin Angelika Revermann aus dem Rathaus. Auch die Gesamtteilnehmerzahl rangiere bereits über dem Vorjahr. Ein Plus von rund 150 auf 1400. Allerdings können sich weiterhin Fahrrad-Interessierte anmelden. Das Verdener Stadtradeln läuft noch bis einschließlich Sonntag, 21. Mai. Auch die begleitenden Aktionen laufen weiter. „Für beispielsweise den Kreidemal-Wettbewerb haben wir bereits 20 Einsendungen“, so Revermann.