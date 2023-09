Die solidarischen Landwirte in Verden wollen für mehr Kochtöpfe produzieren

Von: Ronald Klee

Teilen

Auf der Anbaufläche in Holtum (Geest) wachsen die Feldfrüchte heran. © Solawi

Verden – Während auf den Dörfern überall die Erntefeste gefeiert werden, geht auch bei der Solawi Verden die Saison zuende. Es ist ihre erste, und das Projekt ist gut angelaufen. Die solidarischen Landbauer um Sarah Meister ruhen sich aber nicht auf den geernteten Feldfrüchten und den ideellen Lorbeeren ihres erfolgreichen Starts aus. Schon nimmt der junge Verein mit dem Ziel einer gesunden Lebensmittel-Produktion und einer Alternative zum herkömmlichen Marktsystem die nächste Saison in den Blick. „Für 2024 wollen wir 40 Ernteanteile vergeben“, berichtet die Initiatorin der Gemeinschaft.

Initiatorin Sarah Meister packt auch auf dem Trecker mit an. © Solawi

In dieser Saison versorgt die Solawi 24 Mitglieder und Mitgliedsfamilien. Es ist die erste, nachdem Sarah Meister den Verein im vergangenen Herbst angeschoben hat. Die erfahrene Biolandwirtin hat die Fläche des Vereins in Holtum (Geest) bestellt, und die Früchte der Arbeit, die sie und, wer unter den Solawi-Mitgliedern konnte und wollte, geleistet haben, wanderten in die Kochtöpfe der Mitglieder.

Das soll im kommenden Jahr noch mehr werden. „Wir wollen die Ernteanteile für wöchentlich je zwei bis drei Kilogramm Gemüse vom Mai bis Mitte November vergeben“, berichtet Meister. Das klingt dann doch wieder nach der herkömmlichen Wachstumsideologie, geht aber eher um die Auslastung der Fläche und der Geräte.

Wer sich dafür interessiert, hat bei einem Feldtreffen am Sonntag, 17. September, Gelegenheit, sich auf der Anbaufläche umzusehen und Kontakt aufzunehmen. „Von 10 bis 16 Uhr dürfen und sollen alle kommen, die mal schauen wollen und mehr wissen möchten. Kuchen und Getränke gibt es auch“, erklärt die Fachfrau.

Solawi-Ernte: In diesem Jahr gab es Paprikas. © Solawi

„Vereinsmitglieder können sowohl Gemüse beziehen, also Solidarmitglieder sein oder auch ,einfach' nur am Vereinsleben teilhaben“, erklärt Sarah Meister. Dann seien das Fördermitgliedschaften. Dafür, dass alles läuft, sorgt sie. Die studierte Bio-Landwirtin hat schon einige Erfahrung mit dem Wirtschaften in einer solidarischen Landwirtschaft mit nach Verden gebracht. Sie weiß, was sie in der Furche und auf dem Trecker zu tun hat.

Erst im vergangenen Jahr hat Meister angefangen, Mitstreiter zu suchen. Die offizielle Vereinsgründung war dann im Februar. Die 24 Mitglieder entscheiden gemeinsam, wohin die Reise auf der Anbaufläche in Holtum (Geest) geht.

„Nach einigem Gegrübel und vielen Gesprächen mit Beratern verschiedenster fachlich kompetenter Institutionen sowie anderen Solawis haben wir uns entschieden, den Verein und den Betrieb zu trennen“, berichtet die Gemeinschaft.

Wenn alles nach Plan läuft, wird mit der Zeit ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb entstehen, der die Mitglieder regelmäßig mit Gemüse versorgt. Was ihn von konventioneller Wirtschaftsweise abhebt, ist seine Unabhängigkeit von Handel, Zwischenhandel und langen Transportwegen.

Für eine bessere Öko-Bilanz

So sorgen die solidarischen Gemeinschaftsmitglieder schon mal für eine bessere Öko-Bilanz, wenn sich sich mit Lebensmitteln versorgen. In einem Kooperationsvertrag mit dem Verein verpflichtet sich der Betrieb außerdem der ökologischen Wirtschaftsweise auch ohne Zertifizierung. Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf chemisch-synthetische Insektizide und Pestizide, die Düngung mit rein ökologischen Düngern sowie der Respekt im Umgang mit der Natur. Auf diese Weise trage der Verein im Übrigen zum Erhaltung und zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, dem Klima-, Umwelt- und Naturschutz bei, ist die Überzeugung der Solawi-Mitglieder.

In Arbeitsgruppen können sich die Vereinsmitglieder in die praktische Feldarbeit einbringen und ihre Ideen beisteuern. „Gemeinsame Unternehmungen, jäten und der Austausch im Abholraum dürfen natürlich auch nicht fehlen“, heißt es auf der Internetseite des Vereins (https://solawi-verden.de/).

Den Weg zum Infotag zeigt die Karte vom Verein. © Solawi