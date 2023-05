Verdener Radler acht Mal um die ganze Welt

+ © AR Kilometersammler beim Verdener Stadtradeln unterwegs: Am Weserkanal entlang führte der Weg für einen Pedalritterpulk in Richtung Achim. © AR

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In den vergangenen Wochen ist ein nächster Rekord beim Verdener Stadtradeln gelungen. Die Kreissparkasse liegt vor dem Domgymnasium.

Verden – Nach 21 Tagen mit Eisheiligen, vielen sonnigen Abschnitten und sowieso Gegenwind steht bereits eines fest. Beim Verdener Stadtradeln kommt es zu einer neuen Bestmarke. Erstmals haben die Pedalritter der Domstadt mehr als achtmal die Erde umrundet. Mehr als 320 000 Kilometer sammelten sich. Darüber hinaus zeichnet sich ab, den beiden großen Gymnasien sind ernsthafte Konkurrenten erwachsen. Sollte sich die aktuelle Tendenz fortsetzen, wird erstmals ein Firmenteam bei der Siegerehrung ganz vorn stehen. Die Kreissparkasse liegt aktuell auf dem ersten Platz. Aber noch sind nicht alle Messen gelesen. Teilnehmer haben noch einige Tage Zeit, ihre gefahrenen Kilometer aus den zurückliegenden drei Wochen nachzumelden. „Aber auch zum jetzigen Zeitpunkt können wir mit dem Resultat sehr zufrieden sein“, sagt Organisatorin Angelika Revermann aus dem Rathaus. Mehr als 51 Tonnen CO2 wurden eingespart.

Nachdem es im zurückliegenden Jahr unter den teilnehmenden Mittelstädten in Niedersachsen noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verden und Lohne mit wechselnden Führungen gegeben hatte, ehe Lohne am Ende die Nase vorn hatte, liegen jetzt die Pedalritter der Reiterstadt deutlich vor ihren ewigen Konkurrenten. Mehr als 30 000 Kilometer trennen beide Städte. Die Nächstplatzierten Vechta und Cloppenburg folgen mit mehr als 100 000 Kilometern Abstand. Allerdings bedeuten diese Stände noch keine landesweite Vorentscheidung. Die Stadtradeln-Saison hat erst Anfang Mai begonnen und läuft den ganzen Sommer durch.

Unter den Titelanwärtern bei den Teams hat sich ein harter Kern von vier Mannschaften herausgebildet, die den Sieg unter sich ausmachen. Lag vergangenes Jahr noch das Gymnasium am Wall vorn, damals knapp vor dem Domgymnasium, ehe mit dem Team Focke und der Kreissparkasse die ersten Firmen folgten, so beginnt sich in diesem Jahr die Reihenfolge umzukehren. Mit gut 1800 Kilometern Vorsprung rangiert diesmal das Kreditinstitut auf dem Platz an der Sonne. Domgymnasium, Team Focke und Gymnasium am Wall folgen.

Nein, man wolle den restlichen Eingängen von Nachmeldungen nicht vorgreifen, heißt es bei der Kreissparkasse. Aber es sei schon so gewesen, Teamchef Florian Ziegler habe die insgesamt 122 Mitradelnden sehr gut motiviert. Eine Dienstbesprechung in Lüneburg zum Beispiel. Sonst wäre die Fahrt in die Salzstadt per Auto zurück gelegt worden, jetzt tourte der Mitarbeiter auf zwei Rädern dorthin. Und am Ende genügte ein Blick auf die interne Tabelle. „Jeder wollte vorn dabei sein. Da ist man schon mal morgens ne Stunde früher aufgestanden und hat sich erstmal aufs Rad gesetzt.“

Bei bemerkenswerten 229 Kilometern lag die Durchschnittsleistung der Bank-Mitarbeiter. Allerdings können hier auch andere ganz gut mithalten. Die 39 E-Biker und Bio-Biker des ADFC schießen mit einem Mittel von 393 Kilometern den Vogel ab. Auch die Sonnenscheinradler (305 Kilometer) und das Team Focke (270 Kilometer) setzten Maßstäbe. Die Rahmenwettbewerbe lockten ebenfalls. „Bei der Rätselrallye und beim Kreidemalwettbewerb verzeichnen wir jeweils mehr Eingänge als im Vorjahr“, so Revermann.