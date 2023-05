Verdener Post: Standortsuche beendet

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Der neue Poststandort an der Ostertorstraße wird im Gebäude rechts aktuell hergerichtet. Bisher war hier Koko-Parkett beheimatet, das im hinteren Teil des Hauses im September wiedereröffnet werden soll. © Kracke

Nach nur vier Jahren wird der Standort in der Fußgängerzone geschlossen. Die Post zieht an die Ostertorstraße.

Verden – Anders als zunächst erwartet, wird die Postfiliale die Verdener Innenstadt nicht ganz verlassen, sie zieht lediglich um. Zum 15. Juni soll sie an der Ostertorstraße 14 neu eröffnen. Das teilt Maike Wintjen von der Kommunikation Nord der Post in Hamburg auf Nachfrage mit. Dafür gibt der Brief- und Paketdienstleister den Standort gegenüber des Rathauses an der Großen Straße auf. Beherbergt wird das Angebot künftig im Ladengeschäft von Koko-Parkett, in dem seit geraumer Zeit Umbauarbeiten stattfinden.

Damit wandert die Post wieder in den Außenbereich der Innenstadt. Bis vor vier Jahren befand sich ihr Standort am Rande des Norderstädtischen Marktes, ehe sie wegen des Abrisses des alten Kaufhallen-Gebäudes direkt in die Fußgängerzone zog. Seither klagen Besucher, sie müssen teils schwere Pakete weit durch die Innenstadt schleppen, bevor sie endlich am Schalter stehen. Gut frequentiert ist die Geschäftsstelle jedoch weiterhin, wie die teils längeren Schlangen belegen.

Gegenwärtig unter einem Dach: Post und Postbank in der Fußgängerzone am Rathaus. © Kracke, Heinrich

Allerdings ist die Post AG nicht selbst Betreiber der neuen Geschäftsstelle. Übernommen wird die Ladenfläche an der Ostertorstraße von der Karaoglan PBS. „Das ist ein Paketdienstleister, der vor allem im Raum Hannover vertreten ist“, sagt Ladeneigentümer Frank Koopmann auf Nachfrage. Einher gehe die Neuausrichtung mit einer neuen Struktur im Ladengeschäft. „Die Fläche war zu groß geworden, nachdem wir sämtliche Exotenhölzer aus dem Angebot genommen haben.“ Er setze nur noch Holz aus europäischer nachhaltiger Forstwirtschaft ein, sagt der Inhaber von Koko-Parkett. Er freue sich über einen festen Kundenstamm, der künftig im hinteren Teil des Ladens die gewohnte Auswahl vorfinde. Dafür ist eigens ein Zugang vom Sandberg aus vorgesehen. „Aktuell wird das Geschäft umgebaut, für September ist die Eröffnung geplant.“ Überhaupt tue sich einiges am Standort. „Das reicht bis zur Fassade, die schon ab Mitte Mai auf Vordermann gebracht wird.“

Schon am Norderstädtischen Markt und in der Fußgängerzone war die Deutsche Post nicht mehr der Mieter der Ladenfläche. Diese Aufgabe übernahm jeweils die Postbank, die auch die Mitarbeiter der zustellenden Zunft unter ihre Fittiche nahm. Der Finanzdienstleister hatte bereits im Frühjahr vergangenen Jahres mitgeteilt, er werde sich von der Aller-Mündung zurückziehen. Die Kunden-Gewohnheiten hätten sich nicht zuletzt in der Corona-Pandemie erheblich verändert, es sei deutlich ein Trend zu Online-Angeboten festzustellen, das Filialnetz sei bereits auf 700 geschmolzen, jetzt würden weitere Anlaufpunkte vor Ort geschlossen, Verden gehöre dazu. „Wir schließen am 14. Juni“, teilt Postbank-Pressesprecher Oliver Rittmaier mit. Die Mitarbeiter würden nicht entlassen. „Die entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarung abgebaut.“ Die Postbank verlasse den Standort vollständig, auch die SB-Geräte würden abgebaut.

Die Suche nach einem neuen Post-Standort verlief stockend. Einen ganz normalen Laden könne man sich vorstellen, hieß es, neben dem bisherigen Sortiment könnten Pakete und Briefe Platz finden. Ein Angebot, das zunächst nur wenig Interesse auslöste. „Die Personalkosten sind hoch, der Ertrag ist niedrig“, sagt ein Ladenbesitzer, der nicht genannt werden möchte. Auch er sei angesprochen, er habe dankend abgelehnt.

Unklar noch, was mit dem Geschäftsgebäude an der Großen Straße passiert, sobald die letzten Briefmarken und Sparbücher die Räumlichkeiten verlassen haben. Dem Vernehmen nach übe der Bereich gleich gegenüber des Rathauses weiterhin seinen Reiz aus. Erste Interessenten für eine Nachmiete seien schon da. „Das wird eine gute Lösung“, heißt es hinter vorgehaltener Hand.