Verdener Nordbrücke: Schneidbrenner ebnet den Weg

Von: Heinrich Kracke

Was nicht passte, wurde beim Lückenschluss über die Aller passend gemacht: Per Schneidbrenner kürzt ein Bauarbeiter den Hauptträger. © Kracke

Der Lückenschluss der Verdener Nordbrücke ist vollendet. Bis die Brücke fertiggestellt ist, dauert es aber noch. Die Verzögerungen liegen bei einem halben Jahr

Verden – Als die 45 Tonnen Stahl hoch über der Aller einschwebten, da war Maßarbeit gefragt. Und was nicht ganz passte, wurde per Schneidbrenner passend gemacht. Aber dann war er gestern Morgen vollendet, der Lückenschluss der neuen Nordbrücke in Verden. Gleichzeitig legt die Straßenbaubehörde einen aktualisierten Zeitplan vor. Demnach kommt es zu Verzögerungen um ein gutes halbes Jahr. Der Verkehr soll im Herbst kommenden Jahres erstmals über das neue Bauwerk rollen, die komplette Maßnahme im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Unklar noch, ob die Baukosten in Höhe von 34 Millionen Euro eingehalten werden können. Das bestätigte auf Nachfrage Erik Elfers von der federführenden Straßenbaubehörde Verden.

Ausgerechnet bei den letzten der knapp 24 Meter steckte die Tücke im Detail. Was auf dem großen Rest der Brücke noch kein Problem war, entpuppte sich jetzt als eines. „Einige Grad Temperaturunterschied reichen bereits für eine Ausdehnung des Stahls, die über das geplante Maß hinausgeht“, mutmaßte Elfers. Als dann per Schneidbrenner ein paar wenige Zentimeter abgetrennt waren, ließ sich der mannshohe Träger mühelos in die verbliebene Lücke hieven. Alles ein Vorgeschmack auf künftige Besonderheiten. „Die Ausdehnung der kommenden Brücke spielt sich im Bereich von Dezimetern ab“, heißt es aus der Straßenbaubehörde.

Während nebenan noch der Verkehr über die alte Brücke rollt, hat der Neubau mit dem gestrigen Lückenschluss über den Aller-Hauptstrom Konturen angenommen. © Straßenbaubehörde

Ein rotes Sicherungsseil war nach dem Lückenschluss schnell gespannt, erste Bauarbeiter gelangten bereits trockenen Fußes von der Straße Am Allerufer bis zur Hönischer Seite, sie mussten halt nur schwindelfrei sein. Sieht alles schon einigermaßen komplett aus, ist es aber längst noch nicht. In nächsten Schritten werden die mächtigen Stahlträger per Schweißnähten zusammengefügt, ehe zunächst mal alles korrossionssicher herzustellen ist. Und dann nur noch ein bisschen Beton, und schon kann der Verkehr rollen? Nicht ganz.

Allein die Betondecke ist eine Wissenschaft für sich. Kopfbolzendübel heißen jene Stahlnägel, die aus den mächtigen Hauptträgern herausragen. Sie dienen als Anker für die kommende Betondecke. Zum Aufbringen schiebt sich ein sogenannter Schalwagen von einem Brückenende zum anderen. Zehn Etappen sind geplant, 25 Meter schafft das Gerät in einem Zug, ehe das jeweils fertiggestellte Stück erstmal wieder ordentlich durchhärten muss. „Diese Arbeiten werden sich bis in den Herbst ziehen“, so Elfers.

Aber dann sind endlich die Konturen des neuen Bauwerks sichtbar? Ebenfalls nicht. Das Problem sind die Randbereiche. „Frost und Tausalz setzen ihnen zu.“ Deshalb werde der Rand, im Fachjargon die „Kappe“, er werde in einem zweiten Abschnitt draufbetoniert. „Ungefähr zur Hälfte des Lebenszyklus’ der Brücke muss diese Kappe ausgetauscht werden. Darauf wären wir dann also auch eingestellt“, sagt Elfers.

Tatsächlich wächst das neue Bauwerk gegenüber dem Altbau nicht nur in der Länge um 100 Meter, sondern auch noch in der Breite um vier Meter. Zu Gute kommt der erweiterte Raum zwischen den Geländern vor allem Radlern und Fußgängern. Pedalritter müssen künftig nicht mehr auf schmalen „Handtüchern“ neben schweren Lastwagen die Balance halten, sie können komfortabel über den kombinierten Geh- und Radweg mit 2,5 Metern Breite gondeln.

Unklar noch, wie sich die Baukosten entwickeln. Die bestehenden Verträge sehen nach Elfers Angaben sogenannte Gleitklauseln vor. Laufen die Materialpreise aus dem Ruder, dürfen die Firmen nachfordern. Beim Stahl könnte die Klausel geltend gemacht werden. Das Hauptkontingent wurde in der Hochpreisphase im vergangenen Jahr bestellt. Alles kein Pappenstiel. Den Stahlbedarf gibt die Behörde mit 2 400 Tonnen an.