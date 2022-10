Verdener mit DJ Robin Schulz durch Europa

Von: Heinrich Kracke

Verdener Lasse Müffelmann begleitet Star-DJ als Fotograf zu allen Konzerten, allein 70 in der vergangenen Saison.

Verden – „Sugar, how you get so fly?“ Es sind die magischen Momente seiner Shows. DJ-Superstar Robin Schulz oben auf der Bühne. Das Finale. Tausende Menschen vor ihm und an seinen Lippen. Feuerwerk und Nebel. Und dann „Sugar“, der Superhit. „Zwei Sekunden nur, dann stimmt das ganze Stadion ein“, sagt der Verdener Lasse Müffelmann. „Das sind Gänsehaut-Momente.“ Und diese Momente sind sein Job. Auf einem einzigen Foto den entscheidenden Augenblick einfangen, das Bild, das alles auf einmal erzählt, ein Sekundenbruchteil mit Gefühl, mit Emotionen, mit Begeisterung, mit Menschen in vollkommenen Taumel. Ein Foto, das im besten Fall um die Welt geht in einer Zeit, in der soziale Medien den Ton angeben und ein gutes Bild darüber entscheidet, ob der User, der Nutzer, weiterblättert, oder ob er hängenbleibt und sich einfangen lässt von der Stimmung.

Diese eine perfekte Aufnahme, darum geht es. Lasse Müffelmann ist Fotograf bei den Auftritten Robin Schulz’. Der 22-jährige Verdener tourt im Tross des Superstars über den Kontinent. Kurz mal eben von London auf die Balearen und dann nach Rom. Was erlebt der Chartbreaker, einige nennen ihn schon einen der erfolgreichsten Produzenten aller Zeiten, was erlebt Robin auf seinen Reisen. Lasse entgeht nichts. Alles gleich fotografiert, auf den Chip gebannt, alles gleich gepostet, auf welchem sozialen Kanal auch immer.

Das Lollapalooza Festival vor wenigen Tagen in Berlin. Robin Schulz am Samstagabend einer der großen Publikumsmagneten. Feuerwerk, Finale, und dann in den Flieger. „Es war einer der besten Flüge meines Lebens“, wird der Star hinterher zitiert. Und er muss es wissen. Er hat Vergleichsmöglichkeiten. Fast jeden Tag sitzt Robin Schulz im Airliner. Diesmal zu sechst im Privatjet, mehr als zwei Stunden Zeit bis zum Landen auf Ibiza. „Sagen wir es so, das Catering hat auf dem Flug gestimmt“, sagt Lasse Müffelmann. Die feste, aber auch die flüssige Nahrung. Eine Superstimmung an Bord. „Du schaffst es nicht, hier einen Handstand zu machen.“ Doch, er schaffte es. Nach mehreren Versuchen. Fotos zeugen davon. „Wir haben nur gelacht.“ Auf den Balearen ging’s weiter. „Wir waren beim Konzert von David Guetta. Ein Super-Tag!“

Danach sah es vor vier Jahren überhaupt nicht aus. Damals, als er zu neuen Ufern aufbrach. Abi auf dem Gymnasium am Wall, als Fußballer vielleicht noch mal den großen Wurf schaffen, das Angebot in der U19 des VfL Osnabrück. Ein bisschen vielleicht in die Fußstapfen von Mutter Ira schlüpfen, sie ist Fotografin, ein bisschen in die Fußstapfen von Vater Kay, er ist Rechtsanwalt, all das zu verknüpfen, stand ihm der Sinn. „Hals über Kopf habe ich ein Jurastudium in Osnabrück begonnen.“ Und dann saß er da, in seiner Wohnung in der fremden Stadt, und dann kam Corona. „Fußball und Uni fielen erstmal flach.“ Plötzlich hatte er unfassbar viel Zeit. Eine Fotografin lernte er kennen, in ihrem Schlepptau sammelte er Praxis-Eindrücke, wie er sagt. Mal den Scheinwerfer halten, auf jeden Fall aber lernen. „Menschen interessieren mich, vor allem deren Emotionen, die ich wiedergeben möchte.“ Irgendwie landete er bei der Modell-Fotografie. Geld war damit nicht zu verdienen. „Wir hatten ein TFP-Prinzip, Time for Pictures, sie opferten die Zeit und bekamen dafür kostenlos die Fotos.“ Und schon bald stellte sich ein erstes Ermüden ein. „Modells wissen, wie sie sich stellen müssen. Da muss man nur noch den Auslöser drücken. Das kann jeder.“

Irgendwo stand ihm der Sinn nach mehr. „Den Moment festhalten, in dem der Mensch Gefühle offenbart, das war mehr mein Gebiet.“ Irgendwie landete er in der Musikszene. Ein Freund aus Berlin, der ihn besuchte und Kontakt zu Robin Schulz hatte, und schon war es geschehen. „Ich sollte zu Robin nach Hause kommen, ein paar Probefotos machen. Es sind drei Tage daraus geworden.“ Einige Male haben sie sich noch getroffen, dann versandete der Kontakt. Bis zu jenem Tag, an dem sich alles änderte. „Was machst du morgen?“ Im Urlaub am Strand erreichte ihn der Anruf. „Ich hab mich sofort auf den Weg gemacht“, sagt Lasse Müffelmann. Erst nach Sylt, dann nach Polen, dann das erste große Festival, das Saga-Festival in Bukarest in einer Zeit im vergangenen Jahr, in der Westeuropa noch schwer unter Corona-Regeln stand. „Hier gab es plötzlich keine Beschränkungen mehr. Ich musste mich erstmal orientieren.“

Das Jahr 2021 bedeutete für ihn eine Art Warmlaufen. Im Jahr 2022 dann der Superstress. 70 Auftritte. Deutschland, Schweiz, Rom, Venedig, Südfrankreich, Griechenland, Österreich, Estland, England, Portugal, kreuz und quer über den Kontinent, und dann immer wieder Ibiza. „Die Konzerte in den Residenzien sind die Königsklasse.“ Und der 22-Jährige immer dabei. „Seit Mai bin ich insgesamt nicht länger als zwei Wochen zu Hause gewesen.“ Und im nächsten Jahr geht’s weiter. Ab Februar 28 Auftritte in den Staaten, New York, Los Angeles, Chicago, so heißen die Stationen unter anderem, und dann nach Südamerika. Und überall das Superfoto, das sie von ihm erwarten, das Foto, das um die Welt geht.

Aber war da nicht noch was? Die Kanzlei in Verden? Das Studium? Lasse Müffelmann schmunzelt. „Aktuell natürlich ein echt aufregendes Leben. Ich habe das unfassbare Glück, einen Künstler begleiten zu dürfen, der viele Konzerte gibt. Hätte mir das vor zwei Jahren jemand gesagt, ich hätte höchstens von einem Traum gesprochen.“ Ja, sagt er, davon könne er leben. Aber da war halt noch was. Und dann sagt er Sätze wie diesen: „Rechtsanwalt möchte ich werden. Einen anderen Plan gibt es nicht. Und dann nach Verden zurück.“ Irgendwie eine Kombi aus juristischem Rat und Musikmanagement, das peile er an, sagt er.

Sogar einen Zeitplan hat er sich zurechtgelegt. „Ich habe im Studium vorgearbeitet. Nach zwei Jahren auf Tournee liege ich ungefähr ein halbes Semester hinter meinem Zeitplan. Das nächste Jahr möchte ich noch als Fotograf durch die Welt touren. Aber dann geht es zurück ins Studium.“ Und irgendwann an die Aller. Ganz schön ambitioniert für einen 22-Jährigen. Mal sehen, ob dieser Plan aufgeht.