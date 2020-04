Verdener Logistik-Spezialisten rutschen in die Insolvenz

Verden – Die VS Logistics Services Verden GmbH und die Heibo Logistics Services GmbH, beide mit Hauptsitz in Verden, haben Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das teilt das Verdener Insolverwalterbüro Willmer/Köster mit. Als Ursache für die wirtschaftliche Schieflage werden wegfallende Aufträge bei wichtigen Kunden und damit verbundene Umsatzlücken genannt.

Die Unternehmen sind auf Logistikdienstleistungen im Bereich der Lagerung und Kommissionierung von sogenannten Fast Moving Consumer Goods (FMCG), von Aktionsware also und schnell verkäuflichen Gütern, sowie Lebensmitteln und anderen Handelsgütern fokussiert. Die VS Heibo Logistics GmbH mit Sitz in Verden und die anderen Unternehmen der Würzburger VS Logistics-Gruppe sind von den Insolvenzanträgen nicht betroffen.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der beiden norddeutschen Gesellschaften hat das Amtsgericht Verden den Bremer Sanierungsexperten Dr. Malte Köster aus der Kanzlei Willmer/Köster bestellt. Zusammen mit seinem Team hat Köster bereits die Arbeit aufgenommen. In einer ersten Stellungnahme teilt er mit, dass die Löhne und Gehälter der rund 100 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Ende Juni 2020 abgesichert sind. Zugleich kündigte Köster an, in den kommenden Tagen und Wochen zu prüfen, wie mögliche Zukunftsperspektiven für die Unternehmen aussehen können.