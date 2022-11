Verdener Lichterzauber und Co auf der Kippe

+ © Niemann Hunderte Besucher erlebten im Frühjahr den Lichterzauber auf dem Rathausplatz. Jetzt steht die ganze Allerkultur-Veranstaltungsreihe auf der Kippe. © Niemann

Hinter den Kulissen hat der Verteilungskampf um Gelder für kulturelle Veranstaltungen in Verden begonnen. Publikumsmagneten drohen auf der Strecke zu bleiben.

Verden – Das Doppeldeutige genießt in diesem Falle durchaus seine Berechtigung. Die Allerkultur wurde in Corona-Zeiten aus der Taufe gehoben, um die Menschen in der Stadt am Fluss zusammenzuführen. Tatsächlich entwickelte sich daraus eine Kultur für alle, oder zumindest für viele. Mit dem Lichterzauber beispielsweise, der zur Walpurgisnacht hunderte Besucher auf den Rathausplatz lockte. Aber nur wenige Monate später steht alle(r) Kultur schon wieder auf der Kippe. Hinter den Kulissen hat ein zähes Ringen um Gelder eingesetzt und um die Frage, was Kultur für alle wirklich kosten darf.

Aber von vorn. Margarete Meyer vom Verein Tintenklecks als einer der Ausrichter hatte dem Kulturausschuss der Stadt ein Sommerprogramm für 2023 vorgelegt mit insgesamt sieben Veranstaltungen von Mitte April bis Anfang September, alle für Besucher kostenlos und einiges davon in der Fußgängerzone. Ähnlich also dem Vorjahr, und dennoch ist alles anders. Von Fördermitteln, wie seinerzeit für die „Perspektive Innenstadt“, jedenfalls keine Spur mehr. Aber für rund 25 000 Euro sei die Veranstaltungsreihe zu haben. Die Stadtverwaltung hatte 10 000 Euro als Zuschuss vorgeschlagen. Und damit wahrscheinlich mehr, als in anderen Städten möglich wäre. Aber eben nicht genug, um die Serie wirklich auf die Beine zu stellen. Zusätzliche Unterstützung fand die Veranstaltergruppe vor allem in der SPD-Fraktion. Am weitesten lehnte sich Karin Hanschmann aus dem Fenster. „In den vergangenen Jahren wurden nicht alle zugesagten Kulturfördergelder auch wirklich abgerufen. Sollte im kommenden Jahr Geld übrig bleiben, können wir für die Allerkultur noch ein hübsches Sümmchen drauflegen.“ Tatsächlich blieben vor zwei Jahren rund 5 000 Euro unangetastet, vergangenes Jahr waren es sogar 10 000 Euro, die in der Stadtkasse versauerten.

Eine Idee freilich, die selbst beim Ausrichter keinen großen Anklang fand. „Die Summe steht erst am Ende des Jahres fest, wir planen aber ein Programm fürs Sommerhalbjahr. Was machen wir, wenn nichts übrig bleibt?“, fragte Magarete Meyer. Eine Antwort erhielt sie lediglich per Fingerzeig. Der Antrag wurde abgelehnt.

Schon mit den 10 000 Euro, die letztendlich fließen sollen, hatte die Kommunalpolitik so ihre Schwierigkeiten, hielt am Ende aber zur Stange. „Die Fußgängerzone wird immerhin neben dem Holzmarkt bespielt. Deshalb stimmen wir dem Vorschlag zu“, sagte Lukas Reipert (CDU). „Man darf nicht vergessen, andere Kultureinrichtungen haben sich zurückgehalten, auch wegen dieses Programms. Mit dem Kompromiss können wir deshalb leben“, ergänzte Heinz Möller (SPD). „Ich bin schon gefragt worden, ob wir wirklich die Grundsteuer anheben. Weitere Kritikpunkte müssen nicht sein“, sagte Henning Wittboldt-Müller (FDP). „Die Veranstaltung ist nachhaltig“, betonte Janina Tesloff (Grüne). Das Votum fiel schließlich einstimmig aus.

Aber es ist nicht die einzige Erfindung aus Corona-Zeiten, die zwar durchaus Publikum auf die Beine bringt, aber letztendlich aus dem Stadtsäckel gespeist werden will. Eine nächste ist das Domplatzfestival, das der Verein Jazz und Blues unter seine Fittiche nimmt. Nach auskömmlichem Verlauf im ersten Jahr blieb im zurückliegenden Sommer ein Minus von 18 000 Euro zurück. Nachträglich gewährte die Politik einen Zuschuss in Höhe von 8 000 Euro. Für kommende Veranstaltungen indes wird die Luft dünner. Eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 20 000 Euro beantragte Jazz und Blues fürs nächste Domplatzfestival. Zwar wurde dem Antrag mehrheitlich stattgegeben, aber er muss noch durch den Stadtrat. Und das dürfte kein Selbstgänger werden. Vier der neun Stimmberechtigten enthielten sich.

Dem Ausrichter der Allerkultur schlug die Stadtverwaltung vor, anderweitig nach weiterer Unterstützung zu suchen. Vielleicht lohne es sich, beim Landkreis anzuklopfen und bei Stiftungen, riet das Rathaus. Margarete Meyer deutete an, sie werde ihr Glück versuchen.