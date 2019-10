Verdener Leseratten im Bann der Kriegerkatzen

Außergewöhnliche zweisprachige Lesung: „Warrior Cats“ fesselt vor allem Jugendliche

+ Sympathisch: Autorin Cherith Baldry und Schauspieler Marian Funk, die deutsche Stimme der Warrior Cats. Foto: Niemann

Verden – Zu einer ganz besonderen, weil zweisprachigen Lesung, hatte die Stadtbibliothek Verden junge Fantasy-Fans eingeladen. Cherith Baldry und Marian Funk lasen aus „Wütender Sturm“, dem aktuellen und sage und schreibe 47. Band aus der inzwischen sechsten Staffel der Fantasy-Reihe „Warrior Cats“ von Erin Hunter; im Übrigen ein fiktiver Name, hinter dem sich eine ganze Reihe von Autorinnen verbirgt. Die „Warrior Cats“ sind bei jugendlichen Lesern rund um den Globus mega angesagt, auch in Verden. „Es ist die derzeit erfolgreichste Fantasy-Reihe“, so die stellvertretende Bibliotheksleiterin Katrin Koball. Sie freute sich, dass der Beltz & Gelberg Verlag die Verdener Bibliothek für eine von insgesamt fünf Lesungen deutschlandweit ausgewählt hatte.