Verdener Lebenshilfe hat in 60 Jahren die Zustände ins Positive gekehrt

Aufmerksam verfolgten Eltern, Geschwister, Omas und Opas die Aufführungen der Kinder. © Niemann

Lebenshilfe im Landkreis Verden feiert Sommerfest / 60-jähriges Bestehen

Verden – Mit dem großen Sommerfest aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Lebenshilfe im Landkreis Verden ist der Einrichtung ein Besucherrekord gelungen. In bester Feierlaune und bei strahlendem Sonnenschein wurden die sechs Jahrzehnte des Bestehens und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Eirichtung gefeiert.

Hunderte Besucher waren dem kunterbunten Programm mit Musik, Aktionen und gutem Essen gefolgt, unter ihnen ein ganz besonderer Ehrengast, eine Kämpferin der ersten Stunde: die heute über 90-jährige Gründerin der Lebenshilfe Helen von Lührte.

Zunächst ergriffen der Vorstand der Lebenshilfe, Kirk Chamberlain, Hans-Jürgen Bohling, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lebenshilfe, und die Eitzer Ortsbürgermeisterin Anja König das Wort und erinnerten an die Anfänge des Vereins als Elterninitiative und die Entwicklung der Lebenshilfe von den Anfängen bis heute mit landkreisweit rund 500 hauptamtlich Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen, an Grundschulen und an weiterführenden Schulen. Namentlich wurde immer wieder Helen von Lührte genannt, die gemeinsam mit weiteren Eltern vieles zum Wohle ihrer Tochter Irmgard und aller Betreuten erreicht hat.

Lob und Dank für das Engagement und den vielfältigen Einsatz, mit dem es in den vergangenen sechs Jahrzehnten Eltern und Mitarbeitern gelungen ist, Menschen mit Behinderung zusehends in die Gesellschaft zu integrieren, zogen sich durch alle Redebeiträge. Es wurde daran erinnert, dass vor 60 Jahren, das, was heute gelebt werde, undenkbar gewesen sei. Menschen mit einer Behinderung seien damals eher versteckt worden. Es habe weder Förderung noch Bildungsmöglichkeiten oder Arbeitsangebote gegeben, sodass die Lebenshilfe einen entscheidenden Anteil daran habe, dass sich diese Zustände Schritt für Schritt ins Positive gekehrt hätten. Das Thema Behinderung sei längst in der Öffentlichkeit angekommen und in der Gesellschaft präsent, aber es gebe immer noch viel zu tun.

Die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit von Stadt, Kreisbehörde und Lebenshilfe fand lobende und anerkennende Erwähnung.

Anschließend begann das bunte Treiben. Mit dabei waren unter anderem die Live-Bands „Pangea“, Humppa con Panhas und das musikalische Aushängeschild der hiesigen Lebenshilfe „Hau drauf“. Es gab außerdem „Sing das Ding mit Jule & Piraten zum Mitsingen für Kleine und Große und inklusives Tanztheater von der Tanzbar Bremen, das unter dem Titel „Föhnfrisuren“ eine coole wie schräge improvisierte Performance bot und die schon gute Stimmung nochmals anheizte.

Das Festprogramm umfasste außerdem Schminken, Hüpfburg, Kinderzirkus, Fotobox, Clownerie, Comedy, Walking Acts und Führungen durch das Kinderhaus Eitze, während Food Trucks sowie das Kuchen- und Getränkeangebot das Ganze abrundeten. Überall kamen Menschen zusammen und feierten nie

Michael Grashorn, ehemaliger pädagogischer Leiter der Lebenshilfe, Erwin Drefs, Vorsitzender Landesverband der Lebenshilfe, Helen von Lührte und Kirk Chamberlain (v.l.). © Niemann, Christel

Die Band „Pangea“ (Bild), Humppa con Panhas und „Hau drauf“ sorgten auf dem Sommerfest musikalisch für gute Stimmung bei den zahlreichen Besuchern. © Niemann, Christel