Minus der Verdener Kliniken steigt und steigt: „Schmerzgrenze überschritten“

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Den Krankenhäusern in Verden (Bild) und Achim droht ein Minus im laufenden Jahr hin Höhe von 13 Millionen Euro. © Kracke, Heinrich

Die Krankenhäuser in Achim und Verden kalkulieren aktuell mit Verlusten in diesem Jahr von 13 Millionen Euro. Landrat Peter Bohlmann übt scharfe Kritik an der Krankenausreform.

Verden – Landrat Peter Bohlmann hat erneut schwere Kritik an der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geübt. „Die zusätzlichen Summen reichen nicht, um die jüngsten Kostensteigerungen aufzufangen, geschweige denn die Kliniken in die Lage zu versetzen, endlich in den Bereich der Schwarzen Null zu kommen“, sagt er auf Nachfrage. Das gelte für alle Krankenhäuser bundesweit, und damit eben auch für die Aller-Weser-Klinik mit Standorten in Achim und Verden. Dramatisch hatte sich der Verlustausgleich, den der Landkreis Verden zu tragen hat, in den vergangenen Jahren nach oben entwickelt. Wurden zunächst noch Beträge von fünf oder sechs Millionen Euro gebraucht, um die AWK nicht in finanzielle Schieflage geraten zu lassen, so stieg die Summe vergangenes Jahr bereits auf acht Millionen Euro. Und in diesem Jahr, so Bohlmann, müsse von 13 Millionen Euro ausgegangen werden.

Noch sei nicht bekannt, wie hoch die zusätzlichen Gelder tatsächlich ausfallen und wofür sie verwendet werden dürfen, mit denen der Bund die Krankenhausreform unterfüttere und die Energiekosten auffange, aber die bisher vorliegenden Informationen deuteten auf eine weitere schwere Schieflage des Gesundheitswesens hin. „Aktuell sind die Ausgleichbeträge für mittelbare Energiekostenanstiege bekannt geworden. Vier Milliarden Euro sind deutschlandweit über einen Gesetzesentwurf angekündigt. Das heißt, es kommt zur Aufstockung der ursprünglichen 2,5 Milliarden. Aber das alles sind nur Tropfen auf den heißen Stein“, so Bohlmann. Er bezieht sich auf Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wonach alle deutschen Kliniken monatliche Verluste von 740 Millionen Euro hinnehmen müssen. „Klartext: Da kommt insgesamt pro Jahr ein Minus von rund neun Milliarden zusammen.“ Und noch ehe klar sei, wofür die zusätzlichen Milliarden im Detail verwendet werden können, stehe fest, erste Kliniken auch in Niedersachsen kommen um die Insolvenz nicht herum.

Gleich drei Sonder-Entwicklungen hätten die Lage in den vergangenen Jahren verschlimmert, auch in den Verdener Häusern. „Zuerst die Corona-Pandemie, als zahlreiche Operationen nicht durchgeführt werden konnten. Dann der Fachkräftemangel, der dazu führte, dass deutlich teurere Leiharbeitskräfte eingesetzt werden mussten. Schließlich die steigenden Energiekosten.“ Zwar seien die Fallpauschalen ebenfalls gestiegen, dies aber nicht ansatzweise in dem Umfang der Kostensteigerungen.

Dabei würden die Kliniken in Verden und Achim gut angenommen. „Die Auslastungsquote liegt bei 100 Prozent, manchmal sogar darüber“, so Bohlmann. Zuweilen komme es beispielsweise in den noch sehr beengten Verhältnissen in Verden dazu, dass „Patienten auf den Fluren beherbergt werden müssen“. Das zeuge nicht davon, hier verursache ein Überangebot den Kostendruck. Nein, hier liege ein genereller Systemfehler vor. Und der betreffe nicht nur den Kreis Verden, er treffe die Region gleichermaßen. „Von umliegenden Landkreisen ist bekannt, auch deren Häuser sind auf Verlustausgleiche der Landkreise im zweistelliger Millionenhöhe angewiesen.“

Für ihn, Bohlmann, sei die „Schmerzgrenze seit Jahren überschritten“. Die Landkreise dürften nicht länger als Hauptverlustträger des Gesundheitssystems herhalten müssen. „Es gibt eine klare Trennung. Den Landkreisen ist ein gesetzlicher Sicherstellungsauftrag bei der Krankenhaus-Versorgung übertragen. Heißt: Wir haben für das Klinik-Angebot zu sorgen.“ Die Investitionen in die Krankenhaus-Landschaft übernehme die Landesregierung, die Kosten für den laufenden Betrieb die Krankenkassen, oder der Bund.