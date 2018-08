Verdener Jazz- und Blues-Tage präsentieren vor Presse kommende Konzerte

Verden - Das musikalische Abenteuer „Verdener Jazz- und Blues-Tage geht vom 21. bis 23. September weiter, und – maßgeblich unterstützt von Stadtwerken und Kreissparkasse – hat der gleichnamige Verein bereits zum 20. Mal ein mehr als attraktives Veranstaltungsbündel geschnürt. Das musikalische Spektrum ist vielseitig und beinhaltet nicht nur traditionellen Jazz und Blues, sondern auch Swing, Rock, Funk und sogar experimentelle Musik

Die Philosophie der Jazz- und Blues-Tage setzt seit Beginn vor zwei Jahrzehnten auf höchstes Niveau. Ein Erfolgsrezept, das Jahr um Jahr funktioniert und das auch diesmal Stars und Routiniers aus der internationalen und nationalen Musikszene sowie talentierte Newcomer an die Aller holt. „Verden hat sich als Jazzstadt längst etabliert und genießt auch bei Künstlern einen sehr guten Ruf“, wie gestern Vereinsvorsitzender Volkmar Koy beim Pressegespräch ausdrücklich betonte.

Schon das Auftaktkonzert mit Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen als die „Söhne Hamburgs“ am Freitag, 21. September, in der Verdener Stadthalle verspricht neben reichlich Hörgenuss viel Vergnügen und außergewöhnliche Lebendigkeit. Leider erübrigt es sich, näher auf das Konzert der als „Best-Ager-Boygroup“ bezeichneten Musiker einzugehen: Das Ereignis ist längst ausverkauft. Tags darauf, am Sonnabend 22. September, geht es zunächst mit vier Bands – Sonic Delusion, Mountain Village Jazzmen, Lutopia Orchestra und Disctionary of Funk draußen und umsonst weiter. Bei hoffentlich gutem Wetter werden die Musiker entlang der Fußgängerzone den Verdenern und ihren Gästen einheizen und damit bereits einen Vorgeschmack auf das geben, was abends in Verdener Gaststätten und in der Aula des Domgymnasiums stattfindet: die Verdener Jazz- und Blues-Nacht, in der 15 Bands aus Deutschland und vieler Herren Länder es in ebenso vielen Locations swingen und rocken lassen.

Alle Bands seien natürlich hörenswert, wie Heiner Stöve betonte, der sich dann aber doch zu einigen persönlichen Tipps hinreißen ließ. Dazu zählen die Hamburg Blues Band, die gemeinsam mit Maggie Bell (The Queen of Rock from Scotland) und dem in Verden bereits bestens bekannten Ausnahme-Gitarristen Krissy Matthews, ab 21 Uhr, in der Aula des Domgymnasiums stehen wird, so- wie der begnadete Rythm & Blues-Sänger „San2 & His Soul Patrol“ in der Bodega oder Michael van Merwyk & Steve Baker in der Nagelschmiede.

Ebenso sind für Stöve der alte Musikhaudegen Nick Woodland (Portofino) und Julian Maier-Wulf (Mais 12) ein Muss. Zum Auftakt des abendlichen Programms geben sich zunächst ab 20 Uhr die Dozenten von Jugend jazzt in Verden mit einem Dozentenkonzert in der Aula des Domgymnasiums die Ehre, bevor eine halbe Stunde später die Live-Musik in sämtlichen teilnehmenden Gaststätten startet.

Viel Musik wird auch am dritten Veranstaltungstag geboten, der Kundschaft und Trubel des zeitgleich stattfindenden verkaufsoffenen Sonntags flankiert. Auf der Bühne auf dem Rathausvorplatz finden das von Lothar Christ moderierte Abschlusskonzert der Nachwuchsjazzer mit Übergabe des OLB-Bandpreises sowie der Auftritt der Bigband des Gymnasiums am Wall statt. Musik, Musik, Musik heißt es außerdem in Kooperation mit dem Domgymnasium und dem Musikhaus Hartig bei der 17. Auflage von „Jugend jazzt in Verden“ im Verdener Domgymnasium, womit der Verein seine intensive Nachwuchsförderung erneut fortsetzt. Bereits am Freitag starten die ersten Workshops mit den zumeist langjährigen namhaften Referenten, während den Sonnabend vordergründig ein instrumentenspezifisches Coaching oder das Spiel in Combos prägt. Anmeldungen sind bis Ende August möglich und an Michael Spöring (michael.spoering@domgymnasium-verden.de, Telefon 04231/9238-0) oder an die Musikschule Hartig (info@musikhartig.de, 04231/2657) zu richten.

Die Tickets für die Blues-Nacht sind im Vorverkauf für 15 Euro (Abendkasse 20 Euro) ab Montag, 20. August, bei der Verdener Aller-Zeitung. Bodega, Akzent-Hotel Höltje, Portofino und Sotti‘s erhältlich.

nie