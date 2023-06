Verdener Innenstadt: Postbank geht, Targobank kommt

+ © Kracke Abschied am Donnerstag: Für die Postbank gehen in Verden die Lichter aus, die Post zieht um an die Ostertorstraße. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die eine Bank kommt nach Verden, die andere Bank verlässt die Domstadt. Und beide geben wirtschaftliche Gründe an. Heraus kommt ein bemerkenswertes Wechselspiel an der Großen Straße.

Verden – Hier noch einmal ein Paket, dort ein mächtiger Brief. Auch am vorletzten Öffnungstag, am vergangenen Montag, war die mächtige Postfiliale gegenüber des Verdener Rathauses keineswegs verwaist. Und in den Beratungsräumen der Postbank brannte ebenfalls Licht, in einem zumindest. Am Donnerstag sollen noch einmal die Türen geöffnet werden. Dann geht ein Stück Verdener Bankgeschichte zu Ende. Die Postbank schließt die Türen. Wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, heißt es aus der Zentrale in Bonn. Zu völlig anderen Schlüssen kommt nur einen Katzensprung entfernt ein anderes Geldinstitut. „Wir eröffnen in Verden ein Beratungsbüro“, heißt es von der Targobank.

Deutliche Auflösungserscheinungen schon jetzt an der Großen Straße 43 in Verden, wo die Post residiert, aber die Postbank der eigentliche Mieter ist. Dienstag und Mittwoch sei geschlossen, heißt es auf Anschlägen an den Fenstern. „Personalmangel“ sei die Ursache. Lediglich am Donnerstag werde noch ein letztes Mal geöffnet, ehe Pakete und Briefe wie berichtet an der Ostertorstraße 14 angenommen werden und die Postbank aus dem Verdener Bild verschwindet. Zwei Angestellte der Postbank schieben noch hinter dem Posttresen Dienst. Sie kommen nicht in der neuen Postanlaufstelle unter. Wo sie bleiben? „Das entscheidet der Konzern.“

Die Postbank selbst kündigte an, die Mitarbeiter der Filiale würden nicht entlassen. „Die entfallenen Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, teilt Postbank-Pressesprecher Oliver Rittmaier mit. Der Kunde finde die nächste Filiale mit eingeschränktem Bankbetrieb in Langwedel, mit kompletter Beratung in Rotenburg.

Kunden hatten bereits in den vergangenen Monaten seit Bekanntwerden der Schließungspläne moniert, sie suchten jetzt vergeblich einen Geldautomaten in der Nähe. Die Postbank verweist auf das Cashback-Verfahren, das an einer Reihe Supermarktkassen in Verden möglich sei. Einen Geldautomaten der Cash Group gebe es zudem an der Aller-Mündung bei der Deutschen Bank.

Nachdem die Postbank vor allem ein starkes Wachstum der Online-Aktivitäten als Grund für die Schließung der Filiale angeführt hatte, geht die Targobank vier Häuser weiter den umgekehrten Trend. „Wir haben eine geeignete Fläche an der Großen Straße 51 gefunden und angemietet“, heißt es aus der Unternehmenszentrale in Düsseldorf. Aktuell wird die ehemalige Brotkate zu einem Beratungsstandort umgebaut. Die Eröffnung sei für den Juli geplant. Schon im Herbst vergangenen Jahres machten erste Gerüchte die Runde, die Targobank sei in Verden fündig geworden. Damals dementierte das Unternehmen noch, allerdings ließen die Banker durchblicken, sie arbeiteten kontinuierlich daran, das Filialnetz zu optimieren und suchten geeignete Räumlichkeiten für ihre Standorte. Auch Verden gehöre dazu.

Die Targobank verfügt eigenen Angaben zufolge bereits über deutlich mehr als 300 Geschäftsstellen in Deutschland. Die Mitarbeiterzahl wird mit 7000 angegeben, davon rund ein Zehntel in der Zentrale in Düsseldorf. Größeren Bekanntheitsgrad erreichte das Unternehmen schon in vergangenen Jahrzehnten, es firmierte bis 2010 als Citibank. Das zurückliegende Geschäftsjahr sei mit einem Gewinn vor Steuern von 531 Millionen Euro das erfolgreichste der Geschichte. Die Bilanzsumme wurde zuletzt um 13 Prozent auf 35 Milliarden Euro gesteigert.

Gleichzeitig geht mit dem Umzug der Post und dem Rückzug der Postbank eine langwierige Odyssee zu Ende. Schon im März vergangenen Jahres hatte der Finanzdienstleister Schließungsabsichten bekundet, dies aber verbunden mit der Zusage, den Standort so lange zu erhalten, bis ein neuer Standort für die Post gefunden sei. Der Paket- und Briefdienstleister brauchte gut ein Jahr, ehe jetzt nicht nur der neue Standort sondern auch ein Betreiber gefunden war, der den Service übernimmt.