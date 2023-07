Verdener Herbstflohmarkt kränkelt weiter

+ © Privat Hinter Zäunen fand der Flohmarkt 2021 statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Besucherzahl eingeschränkt. © Privat

Verdener Herbstflohmarkt kränkelt nach der Pandemie weiter

Verden – Fester Termin für den Verdener Herbstflohmarkt ist der zweite Sonnabend im September. Neben der Innenstadt als Veranstaltungsort scheint dies aber auch fast das Einzige zu sein, was von der beliebten Veranstaltung übrig geblieben ist. Ob es künftig den Frühjahrsflohmarkt überhaupt noch geben wird, ist weiterhin unklar.

Nachdem der Herbstflohmarkt während Corona auf den Domplatz und den Norderstädtischen Markt verteilt worden war, hatte die Stadt an diesem Konzept auch noch im vergangenen Jahr festgehalten. Auf die Einzäunung wurde verzichtet und wegen starker Regenfälle stand kurzfristig die Rasenfläche am Dom nicht zur Verfügung. Es wurde daraufhin ein Teilbereich des Allerparks dazu genommen.

In diesem Jahr dürfen Verkäufer am Sonnabend, 9. September, ihre Stände in der Großen Straße zwischen Herrlichkeit und Blumenwisch sowie entlang der Straße Blumenwisch, dort aber nur auf den Gehwegen, und in einem Teilbereich des Allerparks aufbauen. Dort nur entlang der Wege bis zum Beachvolleyball-Feld. Der Parkplatz am Norderstädtischen Markt bleibt außen vor. „Wir brauchen die Parkplätze“, sagte auf Nachfrage Patrick Düsselbach, Marktmeister der Stadtverwaltung.

Wie in alten Flohmarktzeiten sieht das diesjährige Konzept keine vorherigen Anmeldungen vor. Der Aufbau sei ab 8 Uhr möglich. Um 9 Uhr soll der Verkauf starten und um 14 Uhr beendet sein. Die Standgebühr beträgt zwei Euro je angefangenen Meter und wird vor Ort kassiert.

Im vergangenen Jahr gab es viel Kritik. Alle Plätze waren vergeben, aber nicht besetzt, andere hatten dafür Absagen bei der Anmeldung erhalten. Der Norderstädtische Markt bereitete insbesondere Rollstuhlfahrern Probleme und der Charme des Verdener Flohmarktes gehe verloren.

Warum also nicht wieder Flohmarkt, so wie er über Jahrzehnte jedes Jahr aufs Neue viele Verkäufer und Besucher angelockt hatte? „Wir müssen erst mal gucken, wie groß der Andrang ist“, sagte Düsselbach. Es würden einige Meter zusammenkommen und es gebe zeitgleich zwei weitere Flohmärkte in der Nähe. Beim Langwedeler Markt, der ebenfalls immer am zweiten Septemberwochenende stattfindet, und dieses Jahr auch beim SV Hönisch.

Der Marktmeister hält es für unwahrscheinlich, dass die Flächen zu gering bemessen sind, aber dann könne man noch „hoch rücken“ und hinter dem Bauernmarkt in der Fußgängerzone den Flohmarkt fortsetzen.

Aber wenigstens gibt es noch einen Herbstflohmarkt. Die Zukunft des Frühjahrsflohmarktes, der 2006 von der Innenstadt auf den Warwick-Platz und die angrenzenden Parkplätze der Kreisverwaltung verlegt worden war, steht weiter in den Sternen. Der Platz soll mit einer Rettungswache bebaut werden. Ob schon im Mai 2024, war diese Woche nicht zu erfahren. Nur wenn der Platz dann noch frei sein sollte, würde der Förderverein der Fußballjugend im TSV Dauelsen noch einmal die Organisation übernehmen, bestätigte gestern Wolf Schlarmann aus dem Orga-Team. An einem andern Ort aber nicht.