Lösung im Ausschuss gesucht: Verdener Frauenhaus-Projekt unter Druck

Von: Ronald Klee

Teilen

Zentral in der Stadt: An der Blumenwisch soll das Beratungs- und Gewaltschutzzentrum entstehen. © Klee

Verden – Die Lage ist verworren und eine Patentlösung hatte keiner parat, der zum Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises gekommen war. Die Beratung macht deutlich, dass es an dem ehrgeizigen Projekt des Vereins „Frauen helfen Frauen“ keine Zweifel gibt. Beim geplanten Beratungs- und Gewaltschutzzentrum in Verden hakt es nach einiger Verzögerung und mittlerweile enorm gestiegenen Baukosten bei den Verhandlungen. Für den Antrag auf die Bundesförderung wächst zugleich der Zeitdruck ebenso wie für die Umsetzung.

„Hier geht es um Opferschutz“, betonte Landrat Peter Bohlmann. Das Frauenhaus, das das Zentrum ersetzen soll sei keine eindeutig kommunale Aufgabe. Der Verwaltungschef sieht eigentlich eher die Bundesebene in der Pflicht. Dennoch habe der Landkreis freiwillig seit vielen Jahren den Verein und das Frauenhaus finanziell unterstützt. Schon der Umfang könne keinen Zweifel daran lassen, dass der Landkreis hinter der Zuflucht für Frauen zum Schutz vor häuslicher Gewalt stehe. Von 41 kreisfreien Städten und Landkreisen in Niederschsen sei die Förderung aus dem Kreishaus die dritthöchste. Mehr Unterstützung gebe es nur noch in Hannover und Osnabrück.

Als der Trägerverein vor gut zwei Jahren den ehrgeizigen Plan gefasst hatte, das in die Jahre gekommene Frauenhaus durch ein Beratungs- und Gewaltschutzzentrum zu ersetzen, hatte der Kreistag wie selbstverständlich seinen Beitrag von 615 000 Euro zur Verfügung gestellt. „Das Geld liegt seit Dezember 2022 bereit“, stellte Bohlmann klar.

Dass es noch nicht benötigt wurde und das Bauprojekt sich verzögert hat, hat viele Gründe. Die aber sind wohl weder dem Landkreis noch „Frauen helfen Frauen“ anzulasten. Mittlerweile sind die Hindernisse und Probleme aus dem Weg geräumt und das Projekt kann vorangetrieben werden. Und wieder hakt es, weil nach den zwei Jahren im Finanzplan des Vereins eine Lücke von 770 000 Euro entstanden ist. „Die Baupreise sind um 23 Prozent gestiegen“, gibt Frauenhausleiterin Ulla Schobert die Erklärung. Der Verein gehe mittlerweile von einem Gesamtumfang von vier Millionen Euro fürs Projekt aus.

Aus Hannover, so berichtete Schobert auf Nachfrage, seien zu dem 2022 zugesagten Beitrag von 615 000 Euro noch weitere 100 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Weitere 100 000 Euro will der Verein versuchen, aus Spenden zu finanzieren, sodass letztlich eine Lücke von 570 000 Euro klafft.

Diese Lücke aber tut „Frauen helfen Frauen“ besonders weh, weil der Trägerverein damit für den Antrag auf Bundesförderung kein schlüssiges Finanzierungskonzept vorweisen kann. Zwei Millionen Euro, so war bisher der Plan, sollten aus dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ kommen. „Eine Erhöhung der Bundesförderung ist ohne Rücksicht auf die zwischenzeitliche Baukostensteigerung der im Förderprozess befindlichen Maßnahmen nicht vorgesehen“, hat die Kreisverwaltung ermittelt. Der Landrat will andererseits nicht hinnehmen, dass der Bund sich aus der Verantwortung stiehlt und den Landkreis in die Rolle des Lückenbüßers drängt.

Zugleich ist es aber gerade die Bundesebene, die für Zeitdruck bei der Verwirklichung des Projektes sorgt, wie Fachdienstleiterin Petra Schütte den Ausschussmitgliedern erklärte. Das Förderprogramm sei bis 2024 verlängert worden. Geld werde es aber nur geben, wenn die Baumaßnahme in dem Jahr auch abgeschlossen wird. „Ein ehrgeiziger Zeitplan aufgrund der Umstände“, kommentierte Bohlmann, und auch die Vorsitzende des Ausschusses, Dörte Liebetruth (SPD), fand, dass es besser gemachte Förderprogramme gebe.

Im Ringen um eine Lösung setzten sich Eva-Maria Hibbeler (SPD) und Doris Gerken (Grüne) dafür ein, dass zumindest mit Hilfe einer Kreditzusage die Finanzierung abgesichert werden könnte. Bis zur Sitzung des Kreistags, heute um 15 Uhr, will die Verwaltung Gerkens Anregung folgen und die Möglichkeit eines Darlehens prüfen, eventuell ohne Verzinsung oder gar ohne Tilgung. kle

Die schematische Darstellung zeigt, was im neuen Frauenhaus verwirklicht werden soll. Grafik: Frauen helfen Frauen © Privat