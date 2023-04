Verdener „Fotobande“ trifft sich nach 70 Jahren

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Schwelgten in Erinnerungen an gemeinsame Ausflüge: Enno von Pritzbuer, Erich Schwinge und Werner Heincke. © Haubrock-Kriedel

Alles begann am Verdener Domgymnasium mit einem gemeinsamen Hobby, dem Fotografieren. Jetzt trafen sie sich wieder.

Verden – 70 Jahre nach ihrer Gründung trafen sich jetzt drei Mitglieder der ehemaligen „Fotobande“ im Café Erasmie und schwelgten in Erinnerungen an alte Zeiten. Die „Fotobande“ waren damals die vier Domgymnasiasten Werner Heincke, Enno von Pritzbuer, Erich Schwinge und Hermann Karcher. Die vier Schüler hatten die Fotografie als gemeinsames Hobby.

Auf die Idee, sich „Fotobande“ zu nennen, seien sie durch die Lektüre der gleichnamigen Heftreihe gekommen, erzählt Werner Heincke. In den dünnen Heftchen, die damals vom Jugendreferat zur Förderung der Jugendfotografie herausgegeben wurden, ging es um die Abenteuer von Jugendlichen, die kleine Verbrechen mit Hilfe ihrer Kamera aufdeckten. Verbrechen kam die Verdener Fotobande zwar nicht auf die Spur, aber sie fotografierten alles, was ihnen vor die Linse kam.

„Ich habe heute noch meinen Fotobande-Ausweis mit Stempel und die Anstecknadel“, schmunzelt Heincke. „Wir hatten sogar eine eigene Satzung, darin stand zum Beispiel, dass die Fotobande geheim ist“, erinnert sich Enno von Pritzbuer.

Gemeinsam auf Fototour gegangen sind die Schüler aber nicht, auf Motivsuche gingen sie lieber allein. Nur bei Schulfeiern und Klassenfesten waren sie gemeinsam dabei und drückten fleißig auf den Auslöser. Entwickelt wurden die Fotos später in der Dunkelkammer bei Erich Schwinge. „Die Fotos gemeinsam zu entwickeln, war das Schönste. Die Dunkelkammer war ein einfaches Holzgebäude in einer Ecke, Telefondrähte dienten als Leitung. Vater Schwinge hatte einige Geräte gekauft und uns zur Verfügung gestellt“, erzählt von Pritzbuer. Es sei ihr Ehrgeiz gewesen, die Fotos von Mitschülern am Wochenende zu entwickeln. So seien sie die ersten gewesen, die den Mitschülern die Fotos montags verkaufen konnten.

Werner Heincke verließ die Fotobande nach einem Jahr 1954. „Ich habe die Schule geschmissen und eine Fotografenlehre gemacht“, berichtet er. 1964 machte er sich in Winnenden mit seinem eigenen Fotostudio selbstständig und wurde ein erfolgreicher Fotograf. Zu seinen ehemaligen Freunden von der Fotobande hatte er lange keinen Kontakt. „Vor zehn Jahren habe ich an Erich Schwinge geschrieben, er war Ehrengast bei der Eröffnung meiner großen Fotoausstellung“, erzählt der 85-Jährige.

Werner Heincke ist der einzige, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Enno von Pritzbuer wurde Mediziner, Hermann Karcher Mathematiker und Erich Schwinge Pädagoge. Der ehemalige Hobbypilot Schwinge ist in Verden durch seine Luftbilder bekannt, die schon oft in der Verdener Aller-Zeitung abgedruckt wurden.