Verdener Feuerwehr im Einsatz: Fahrzeug brennt auf A27 aus

Zweites Feuer am Holzmarkt

+ © Feuerwehr Verden Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen auf das gesamte Fahrzeug aus. © Feuerwehr Verden

Gleich zwei Brände hielten die Verdener Feuerwehr am Freitagabend auf Trab. Auf der Autobahn 27 stand ein Geländewagen in Flammen, kurz darauf brannte es am Holzmarkt.