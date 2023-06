Verdener Domweih: Leise Kritik an Lautstärke

+ © Kracke Lebhaft wurden auf der Marktbeschicker-Versammlung die Öffnungszeiten bis 24 Uhr diskutiert. © Kracke

Schausteller warnen vor Auswüchsen bei der Lautstärke und diskutieren frühere Schließungszeiten an den Werktagen.

Verden – Hohes Besucheraufkommen bei herrlichem Wetter, nur wenige medizinische Zwischenfälle und lediglich ein einziger größerer Polizeieinsatz, der aber nicht wirklich etwas mit der Domweih zu tun habe. Die Zwischenbilanz von Schaustellern, Ordnungskräften und vielen Helfern fällt bei Halbzeit der fünften Jahreszeit positiv aus. Aber dann kamen sie eben doch, die warnenden Töne, kamen bei der Marktbeschickerversammlung gestern in der Almhütte zu Tage. Schausteller Michael Baier etwa machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Ich frage mich nach dem Konzept in manchen Zelten. Die Musik ist zu laut. Das hat in einigen Fällen bereits zum abrupten Ende des ganzen Jahrmarkts geführt“, sagte er in der gut besuchten Veranstaltung. „Selbst in einiger Entfernung, in unserem Fahrgeschäft etwa, sind noch mehr als 100 Dezibel gemessen worden.“ Ebenfalls in der Diskussion: Die Öffnungszeiten bis 24 Uhr am Domweih-Sonntag, sogar an den Folgetagen bis zum Mittwoch. Um eine Stunde könne reduziert werden, sagten einige der Schausteller. Andere hielten dagegen.

Noch lebe die Tradition, mehr noch vielleicht als andernorts. „Die Domweih, das ist eine Gemeinschaftsaktion. Auch diesmal wieder. Die ganze Stadt zieht mit“, stellte Bürgermeister Lutz Brockmann eingangs des von Carsten Hauschild moderierten Treffens fest. Eine Einschätzung, die von den Schaustellern geteilt wird. „Einerseits hat die Stadt in den Pandemiezeiten bis zur letzten Möglichkeit gewartet, ehe die Veranstaltung abgesagt wurde, andererseits ist zuletzt die gesamte Domweih auf den Prüfstand gestellt worden. Es wird also sehr stark an diesem Volksfest festgehalten, und es besteht gleichermaßen Bereitschaft zu Veränderungen“, sagte der Bremer Verbandsvorsitzende Rudolf Robrahn. Das sei nicht überall der Fall. „In Verden fühlen wir uns gut aufgehoben. Hier wird sensibel an der Weiterentwicklung gearbeitet.“

Der Rückhalt für die sechs Tage Ausnahmezustand lässt sich auch an Zahlen festmachen. Allein 2500 Menschen haben am Umzug teilgenommen, so Angelika Revermann aus der Tourist-Information. „Eine Frequenz, die sehr dazu beigetragen hat, die Volksfestflächen schon zum Start gut zu füllen.“ Rund 4500 Bummelpässe wechselten den Besitzer, rund 500 Gutscheinhefte gingen an die Anwohner, deren Geduld dieser Tage besonders strapaziert sei. Welches Ausmaß allein der Umzug angenommen hat, skizzierte Boris Koch von der Polizei Verden. „Als das erste Fahrzeug schon am Ende der rund zweieinhalb Kilometer langen Route angekommen war, war das letzte noch nicht mal aufgebrochen.“ Würden es noch mehr teilnehmende Gruppen werden, bilde der Umzug einen Kreis.

Nachdenkliche Töne fehlten andererseits nicht. Er habe schon mit dem Gedanken gespielt, sein Fahrgeschäft um 22.30 Uhr zu schließen, sagte Michael Baier. „Die Lautstärke war unerträglich.“ Er beziehe sich auf lokale Betreiber von Zelt-Gaststätten. „Bei den überregionalen läuft es vorbildlich, bei der Almhütte zum Beispiel.“ Verden laufe Gefahr, das Schicksal anderer Städte zu erleiden. „Da war nach wenigen Anrufen von Anwohner ganz plötzlich Schluss.“ Dem müsse vorgebeugt werden. Nicht unwahrscheinlich also, dass die Dezibel eines Tages auf der Tagesordnung des Marktausschusses landen.

Ganz sicher indes, dass dort die Schließzeiten zu finden sein werden. Die Meinungen gehen auseinander. Marcelo Winter vom Pöttjermarkt etwa sprach sich für einen um eine Stunde vorgezogenen Ladenschluss außer sonnabends und donnerstags aus. Karin Pleines von der Eventstickerei, ebenfalls vor dem Rathaus mit einem Stand vertreten, riet zur Besonnenheit. In diese Richtung geht auch die Einschätzung der Stadt. „Domweihbesuch, das ist viel ,gelerntes Verhalten’. Eine Verunsicherung der Besucher wäre ein schlechtes Signal“, so Revermann. Die Erfahrungen bei den Samstags-Öffnungszeiten des Einzelhandels, die nicht so guten Erfahrungen, sie lehrten, es müsse sensibel und mit großer Vorsicht vorgegangen werden.

Als ein Zeichen für Kontinuität werteten die Schausteller den Wechsel bei den Marktmeistern. Patrick Düsselbach war schon während der Pandemie auf Rüdiger Nodorp gefolgt. Der ausgeschiedene Chef im Domweihring durfte sich über Urkunde und Präsent der Schausteller freuen.