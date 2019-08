Die Verdener Domweih brachte sie zusammen

Verden – „Auf der Verdener Domweih im Juni 1967, da haben wir uns kennengelernt“, erinnert sich Bruno Mösch und blickt lächelnd auf seine Frau, Brigitte Mösch, die ihm daraufhin neckend zuzwinkert. Bei dieser ersten Begegnung sind zwischen dem Paar wohl schon die ersten Funken geflogen, denn: „Unseren ersten Kuss, den hatten wir glaube ich noch am selben Tag“, so die Ehejubilarin.

Seit nunmehr 50 Jahren ist das Ehepaar nun glücklich verheiratet und feiert seine goldene Hochzeit. Am 8. August 1969 gaben die beiden sich das Ja-Wort. Zwei Jahre später, am 30. März 1971, kam Sohn Oliver als drittes Familienmitglied dazu und sein Bruder Fabian fünf Jahre später, am 26. August 1976. Mittlerweile sind beide Söhne ebenfalls verheiratet und beschenkten Bruno und Brigitte Mösch mit zwei Enkelkindern.

„Seitdem wir verheiratet sind, haben wir eigentlich durchgängig an der Sanierung des Hauses gearbeitet. Fast alles, was sie hier sehen, hat Bruno gebaut“, erklärt Brigitte Mösch und zeigt auf die Trennwände und die Möbel um den Küchentisch herum. „Du hast aber auch viel mitgeholfen“, fügt der Ehejubilar mit einem dankbaren Lächeln hinzu.

Im Jahr 1944 wurde der Verdener in Mönchengladbach geboren, musste aber aufgrund von Kriegsereignissen mit seinen Eltern und fünf Geschwistern nach Verden fliehen. Dort begann der 75-Jährige seine Ausbildung zum Malergesellen, die er als Kreisbester mit der Note „sehr gut“ im Jahr 1961 abschloss. „Darauf bin ich immer noch sehr stolz“, betont der Jubilar. Nachdem er dann in verschiedenen Betrieben erstmal Berufserfahrung sammelte, entschied er sich 1964 freiwillig dafür, vier Jahre lang zur Bundeswehr zu gehen. Danach besuchte er die Meisterschule für Maler und Lackierer in Buxtehude und schloss die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer mit der Note „gut“ ab. Schließlich entschied sich Bruno Mösch im Jahr 1971 dafür, sich selbstständig zu machen. „Brigitte hat mich immer bei den Finanzen, der Betreuung der Kunden und der Buchhaltung sehr unterstützt“, so der 75-Jährige.

Brigitte Mösch wurde als zweitjüngste von fünf Geschwistern 1945 in Verden geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten und arbeitete 20 Jahre lang beim bekannten Baumarkt Suckow. „Sehr viele Verdener kennen mich noch aus dieser Zeit“, so die 74-Jährige. Selbst Bürgermeister Brockmann begegnete ihr dort das erste Mal.

Lediglich als die Kinder der Möschs geboren wurden und aufwuchsen, arbeitete die Ehejubilarin nicht. „Da hab ich mich um die Jungs gekümmert und Garten und Haus in Schuss gehalten“, erklärt sie.

Jetzt im Ruhestand geht es das Ehepaar lieber etwas gelassener an. Eine seiner großen Leidenschaften sei es, auf Reisen zu gehen: „Alle europäischen Länder haben wir bereist, bis auf Kosovo und die Türkei“, berichtet der Ehejubilar, der gelegentlich platt- und hochdeutsche Geschichten verfasst. Beide unternähmen gerne Radtouren und entdeckten den Gesang für sich. „In manchen Projektchören singen wir auch Mal zusammen“, fügt die 74-Jährige abschließend mit einem Zwinkern hinzu. lh