Verdener Campus öffnet Türen

Verden – Die Verdener Campus-Oberschule öffnet am Dienstag, 25. Februar, 15 bis 18 Uhr, ihre Türen. Vorrangig dient der Nachmittag den Schülern und Eltern der vierten Klassen zur Information. Aber: „In diesem Jahr hat sich die Schule dazu entschlossen, diesen Tag etwas größer aufzuziehen“, teilt Campus-Leiter Christian Piechot mit. So soll am Dienstag auch ein Schulfest für alle aktiven, zukünftigen und ehemaligen Schüler sowie alle Interessierten und Freunde stattfinden.

„Auf dem gesamten Gelände zwischen Meldauer Berg und Trift sowie in den Gebäuden ist etwas los“, berichtet Piechot. Alle Klassen und Fachbereiche laden zu Vorführungen, Spielen, Mitmachaktionen und Informationen ein. Auf den Bühnen in beiden Gebäuden sind Aufführungen der Tanz-AG, Musikstücke sowie Sportpercussion zu sehen. In den Fachräumen besteht die Gelegenheit, in die Arbeit der verschiedenen Fachbereiche hineinzuschnuppern. So kann bei den Chemikern experimentiert werden und in den Küchen wartet Kulinarisches auf die Verkostung. Viel los wird in den Pausenhallen der beiden Gebäude sowie auf dem Campus zwischen den Gebäuden sein. Kickerturnier, Winterspiele, Torwandschießen und Bratwurststand laden zum Bummeln ein.

Um 17.30 Uhr wird Schulleiter Christian Piechot in der Aula an der Trift im Rahmen eines Vortrages für Viertklässler sowie deren Eltern über die Verdener Campus-Oberschule und ihre Angebote informieren.