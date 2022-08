Mit viel Elan in die nächste Runde

Lars Schmidtke (r.) und Stellvertreterin Stefanie Johannsen erhielten ihre Urkunden von Lutz Brockmann (l.). © Klee

Verden – Lars Schmidtke startet durch in seine zweite Amtszeit. Gestern wurde der Behindertenbeauftragte der Stadt Verden erneut für drei Jahre „bestellt“, wie es offiziell heißt. Mitkämpferin für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist Stefanie Johannsen, die den Eitzer im Falle eines Falles auch bereits zum zweiten Mal vertritt. Im Rathaus überreichte Bürgermeister Lutz Brockmann ihnen die Urkunden, mit denen sie ihre Arbeit auch künftig offiziell „bestellt“ fortsetzen können.

Die engagierten Ansprechpartner der Stadt wollen auch ihre enge Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat fortsetzen. Die Personalunion mit dem Vorstand des Verdener Vereins aber soll der Vergangenheit angehören. Das kündigte Schmidtke unabhängig von dem Termin im Rathaus an.

Eigentlich könnte alles wieder in den Normalbetrieb übergehen. Die Corona-Beschränkungen sind zumindest vorläufig außer Kraft und jetzt geht es laut Brockmann darum, dass nicht neue Barrieren entstehen. Er freute sich, dass sich mittlerweile in Gremien und Verwaltung eine Kultur eingebürgert hat, die den Beitrag der Beauftragten regelmäßig abruft. Die beiden selbst machten deutlich, dass einerseits die persönliche Erfahrung oft hilfreich sei. Aber häufig seien auch Kenntnisse über vorgegebene Regeln und wünschenswerte Lösungen nötig.

Wie bei vielen anderen Organisationen und Vereinen ist jetzt auch beim Behindertenbeirat die Arbeit da, aber die Leute fehlen, die sie verrichten. Ein später Corona-Effekt, so wird vermutet, der dadurch entsteht, dass das unterbrochene Vereinsleben früher funktionierende Routinen aufgelöst hat.

Lars Schmidtke, der schon geraume Zeit gleichzeitig Vorsitzender des Behindertenbeirats ist, berichtet von genau dieser Erfahrung. „Wir hatten kaum eine Chance, uns zu treffen“, erklärt er. Das habe die Abläufe verändert. Sonst waren die Mitglieder des Vereins – „jetzt sind 15 im Beirat“, sagt Schmidtke – Ansprechpartner, wenn es irgendwo klemmte. Beim vierteljährlichen Treffen wurde dann das Vorgehen und die Verteilung der Arbeit verabredet. „Die Realität ist jetzt aber, dass die Leidenschaft spürbar abgekühlt ist“, hat Schmidtke beobachtet.

Weil aber die gewohnten Kontakte nicht so reibungslos funktionierten wie sonst, seien viele dazu übergegangen, verstärkt direkt den Kontakt zum Behindertenbeauftragten zu suchen. „Der Verein wird quasi ausgehebelt. Wenn die engagierten Mitglieder dann jedesmal bei einem Thema zu hören bekommen, dass ich da schon dran bin, motiviert sie das nicht. Es vermittelt eher den Eindruck, dass die Arbeit nicht sinnvoll ist“, bedauert Schmidtke.

Diese Enttäuschung war durch die Personalunion in der Organisation vorgezeichnet. Und das will Schmidtke ändern, wenn der Verein Ende September zu seiner Jahreshauptversammlung zusammen kommt.

In dem 2005 gegründeten Verein haben sich Menschen zusammen geschlossen, denen die Rechte und Belange von Menschen mit Behinderungen wichtig sind. Einige Mitglieder gehören auch anderen Einrichtungen und Organisationen an. Dem Sozialverband, der Lebenshilfe oder andern. „So sind sie auch im Beirat vertreten, erklärt der Beauftragte. Aber dem Verein würden nur natürliche Personen angehören. „Das hat der Verein damals mit dem Vereinszweck festgelegt: ,Menschen mit Behinderung wenden sich an Menschen mit Behinderung’.“

Mit seiner neuen Bestellung ist der Beauftragte wieder voll motiviert, sich in Verden überall da einzusetzen, wo diese Menschen mit Behinderung eben behindert werden. Dass er sich darauf konzentrieren kann, wenn er im Beirat weniger eingebunden ist, kommt ihm gelegen. Die Arbeit im Ehrenamt bindet schon viel von seiner Arbeitskraft. „Allein die Kommunikation kostet viel Zeit. Die Sozialen Medien spielen mittlerweile eine große Rolle und müssen nachhaltig gefüttert werden“, berichtet Schmidtke. Dann ist da noch der Kreisbehindertenbeirat, in dem er stellvertretender Vorsitzender ist.

Eine aktive und engagierte Arbeit des Verdener Behindertenbeirats wäre für Lars Schmidtke und Stefanie Johannsen denn auch von großer Bedeutung. „Viele Hände tragen viele Kisten“, sagt er. Er hofft, dass die Zahl dieser Hände noch eher wächst. kle