Trubel am Gleis: Verdener Bahnhof nicht ganz dicht

Von: Markus Wienken

Dicke Tropfen bilden auf den Bahnsteig Pfützen. © Wienken, Markus

Draußen Sonnenschein, aber unter dem Dach des Verdener Bahnhofs regnet es...literweise...der Bahnhof ist nicht dicht...das sorgt für Trubel, Frust...und Heiterkeit

Verden – Der große Regen hatte sich lange verzogen, die Sonne lachte bereits wieder vom Himmel, doch davon war im Verdener Bahnhof nichts zu spüren. Auf dem Bahnsteig 2 und 3 schüttete es nach wie vor wie aus Eimer. Und zwar aus dem Dach! Verdens Bahnhof ist nicht ganz dicht, mochte der eine oder andere Reisende gedacht haben. Nun will die Bahn aktiv werden.

Was zunächst wie ein Aprilscherz schien, machte den Reisenden rund um die Gleise, treppauf- wie treppab schon ordentlich zu schaffen. Im Freien komplett trocken, herrschte da, wo eigentlich Schutz geboten wird, Unwetter. Es tropft aus dem Dach, aus der Uhr, aus den Lampen und der Decke! Eigentlich überall. Das Wasser lief die Treppenstufen herunter und sammelte sich im Tunnel. Wohl dem, der trotz Sonnenschein den Schirm dabei hatte. Und so mutete es schon fast ein wenig skurril an, als eine junge Frau in die Tasche griff, Schutz unter dem aufgespannten Regenschirm suchte, um als einzige trocken den Zug zu erreichen. So geschehen am Freitagabend.

Anders erging es einer Familie, die mit Kind und Koffer die rutschige Treppe zum Bahnsteig erklomm, oben angekommen allerdings den Fahrschein nicht entwerten konnte, ohne sich dabei ordentlich nass zu machen. Mutter und Tochter blieben zurück, Vater ging mit den Fahrscheinen voran. Die Füße in der Pfütze, von oben lief das Wasser, so kam, was kommen musste, alle Scheine feucht und an eine ordnungsgemäße Entwertung war nicht mehr zu denken. Da hieß es, die Nerven zu bewahren.

Dann wurde es laut im Tunnel, weil eine Gruppe Kinder mit ihren Lehrern als Anführer vor den Treppen stand. „Durch den Monsun“ heißt es in einem alten Schlagertext und die Kinder, die einen mehr die anderen weniger, schienen ihren Spaß dran zu haben, den Monsun kennenzulernen. Die Lehrer hingegen weniger, die verzweifelt versuchten, ihre Meute zusammenzuhalten. So ging es im Schnellschritt die Stufen hoch, die einen links, die anderen rechts, etliche in der Mitte, durch den Monsun, den einen oder anderen scharfen Hinweis der Lehrkräfte inklusive, bis ans rettende Ufer. Oben am Bahnsteig, dort wo die Züge durchrasen, man möchte es nicht glauben, war es sicherer.

Das schien sich auch ein Musiker zu sagen, der sein wertvolles Instrument, einen Kontrabass als Reisegepäck, auf dem Rücken trug. Der Bass in der wetterfesten Plastikbox, von der die Tropfen perlten, das Instrument hatte es sehr viel besser als der Rest unter dem Dach auf Gleis 2.

Und der „Rest“ musste, wenn er denn an die Küste wollte, noch ein wenig ausharren, weil zeitgleich aus dem Lautsprecher verkündet wurde, dass der ICE Nummer 2034 nach Norddeich 100 Minuten Verspätung hat! Es sollte nicht die letzte Ansage bleiben!

Szenen, die sich am Abend auf dem Bahnhof in Verden abgespielt haben und abspielen, wenn der „Monsun“ sich ausregnet! Aber, die gute Nachricht, der Fahrstuhl der Tat seinen Dienst und machte das, was er sonst nicht immer macht: er fuhr!

Und wie geht’s weiter? Die Deutsche Bahn ist informiert, hat am Fuß der Treppe schon mal ein Schild aufgebaut. Wenn es denn ausgiebig durchregnet, warnt es den Reisenden vor der Rutschgefahr im und am Tunnel, auf der Treppe und dem Bahnsteig. Und auch die Mängel im Gebälk sind bekannt: „Auf Grund des Starkregens sammelte sich auf dem Bahnhofsdach Wasser an, was leider nicht unmittelbar abfließen konnte“, so eine Bahn-Pressesprecherin auf Anfrage. „Wir haben bereits eine Prüfung des Daches veranlasst, um mögliche Schäden schnellstmöglich beheben zu können“, heißt es weiter.

Dann ist ja Land – pardon – Besserung in Sicht!