Verdener Azubi erweitert Horizont jenseits des Großen Teichs

Teilen

Sport, Kultur und berufliche Bildung, sechs Wochen USA boten dem jungen Auszubildenden Tim Genkel vielfältige Möglichkeiten. © privat

Tim Genkel absolviert ein Praktikum in den USA. Sein Betrieb stellte ihn dafür frei.

Verden – Tim Genkel kommt ein wenig ins Schwärmen. Sechs Wochen arbeitete der junge Mann, seinerzeit Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) und Auszubildender im Verdener Unternehmen Focke & Co, in den USA, nutzte ein Auslandspraktikum, um seinen Horizont zu erweitern. „Einmalige Erfahrungen, die mir sehr geholfen haben“, so Genkel.

Es ist ein gelungenes Zusammenspiel von Schule, Unternehmen und Azubi, das den Aufenthalt widerspiegelt. Bei einer Informationsveranstaltung an den BBS beschreibt Tim seine Erfahrungen: „Das Praktikum bei einem ausländischen Unternehmen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bekam die Chance, neue Herausforderungen zu meistern und konnte täglich meine Komfortzone verlassen, um meinen Horizont, sowohl kulturell als auch professionell, zu erweitern. Mir wurden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, die ich selbstständig bewältigt habe und an deren Ergebnis ich gemessen wurde. Dabei kamen mir meine Kenntnisse aus dem deutschen dualen Ausbildungssystem zugute, das es in den USA in der Form nicht gibt. Alles in allem bin ich sehr glücklich, mich für ein Praktikum im Ausland entschieden zu haben. Ich durfte großartige Menschen kennenlernen, eindrucksvolle Erfahrungen machen und von Experten lernen. Ich werde diese Erfahrung für den Rest meines Lebens nicht vergessen.“

Als Europaschule bieten die BBS Verden verschiedene Möglichkeiten, während der Ausbildung einen Auslandsaufenthalt zu realisieren, wie zum Beispiel Erasmus+, ProTandem, heißt es in einer Pressemitteilung der BBS. „Letzteres ist ein noch relativ junges Programm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird“, erklärt Hendrik Nelges, Fachgruppenleiter Fremdsprachen an den BBS in Verden. Während das EU-Programm Erasmus+ Berufspraktika innerhalb Europas unterstützt, ist AusbildungWeltweit für die Förderung von Praktika von mindestens drei Wochen außerhalb der EU zuständig. Damit werden Aufenthalte in der Schweiz oder Großbritannien, aber auch in Afrika, Asien, Amerika oder Australien ermöglicht.

Wer sich mit solch einem Programm auf den Weg macht, könne davon nur profitieren. „Ein berufsorientiertes Auslandspraktikum schafft die Möglichkeit für Auszubildende, ihren Horizont zu erweitern, die Arbeitswelt anderer Länder kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen, kulturelle Vielfalt zu erleben und Sprachkenntnisse zu verbessern“, so Nelges. Diese Vorteile weckten zwar das Interesse bei vielen Auszubildenden. Der Ausfall der Auszubildenden im eigenen Betrieb während des Praktikums führe jedoch zu Zurückhaltung der Betriebe bei der Freistellung der Auszubildenden. Obschon die Betriebe auch von einer verbesserten persönlichen und kulturellen Kompetenz profitierten würden und Anreize für zukünftige Auszubildende schaffen könnten.

Eines der Unternehmen, die diese Vorteile erkannt hätten, ist Focke & Co. Sie stellten Tim Genkel für das sechswöchige Auslandspraktikum in den USA frei.

Alle interessierten Auszubildenden der BBS Verden haben weiterhin die Chance, sich für ein Auslandspraktikum zu bewerben. Die nächste Antragsfrist endet am 4. Mai. Für die folgende Bewerbungsrunde muss dann wieder bis Oktober gewartet werden. Weitere Informationen zu den Auslandsaufenthalten können per E-Mail an ag-internationalisierung@bbs-verden.de angefordert werden.