Verdener Appell: Helft Oma bei der Grundsteuererklärung

Von: Heinrich Kracke

Hohes Fragenaufkommen, weiterhin schleppender Eingang: Eine Zwischenbilanz zur Grundsteuerreform ziehen Finanzamtsleiter Frank Hofmann und Sachgebietsleiterin Petra Garrelts. © Kracke

Die größte Datenerhebung kreisweit läuft weiterhin schleppend. Die Grundsteuererklärung. Nur gut die Hälfte der Steuerpflichtigen hat bisher reagiert. Das Finanzamt erhöht den Druck.

Verden – Die nüchternen Zahlen einer der größten Erhebungen aller Zeiten in der Region fallen aus wie das Wetter im Januar. Eher mau. Es geht um die (Achtung, Unwort!) Grundsteuererklärungen. Lediglich rund 54 Prozent der Dokumente sind beim Finanzamt Verden eingegangen. Fast die Hälfte fehlen noch. Und das gut zweieinhalb Wochen vor dem Abgabeschluss. Dieses Zwischenresultat präsentierten am Freitag Behördenleiter Frank Hofmann und Sachgebietsleiterin Petra Garrelts. Anders als noch im Oktober dürfen sich die säumigen Grundbesitzer diesmal aber nicht auf eine Fristverlängerung einstellen. „Mit Stand von Donnerstag, 12. Januar, wird es bei dem Abgabetermin bleiben“, so Hofmann. Das habe ihm die niedersächsische Dienststelle bestätigt. Gleichzeitig wurde bereits die Strategie für den Umgang mit weiterhin säumigen Eigentümern von Grund und Boden bekannt. Ab März werden die Steuerpflichtigen an die Abgabe erinnert, nach einem angemessenen Zeitraum von mindestens vier Wochen würden sogenannte Schätzungsandrohungen versandt, ab etwa Mitte des Jahres ergehen gegen die dann immer noch säumigen Steuerpflichtigen die Schätzungsbescheide.

Klingt alles nach einer durchgeplanten behördlich-bürokratischen Struktur. Und dennoch ist sie da, in diesen Tagen vielleicht mehr noch als in früheren Wochen, sie ist da, die menschliche Komponente. Die Leute fremdeln mit dem digitalen Zahlenwerk, das sich vor ihnen aufzutun droht. Mit dem Bürokratiemonster, dem sie sich nicht zu entziehen vermögen. Das belegen schon die Erfahrungen der Schnittstelle von Finanzbehörde und Otto Normalbürger, die Erfahrungen der Hotline. „Seit dem Sommer herrschte ein hohes Anfrage-Aufkommen. Ruhiger wurde es erst, als bekannt wurde, die Abgabefrist wird verlängert. Die Menschen haben den Gedanken an die Grundsteuererklärung erstmal verdrängt“, sagt die Sachgebietsleiterin der Grundbesitzstelle im Hochhaus an der Bremer Straße. „Erst mit Beginn der besinnlichen Zeit und dem näher rückenden neuen Ende der Abgabefrist häuften sich die Anfragen wieder.“ Und zwar nicht nur ein paar wenige pro Tag. Fünf bis sieben Mitarbeiter sitzen an den Telefonen im Verdener Finanzamt werktags außer mittwochs von 8 bis 15 Uhr, freitags bis 12 Uhr. „Und sie tun nichts anderes, als Fragen zu beantworten.“ Häufig immer dieselben Fragen, nur die Anrufer sind andere.

Den Finanzbehörden dämmert zwischenzeitlich, welches angsteinflößende Ungeheuer sie da geschaffen haben. Und das auch noch alles digital. Über die Internetplattform Elster.de sollen die Steuerpflichtigen mit dem Finanzamt kommunizieren, und das, obwohl viele nicht mal einen Computer ihr eigen nennen können, geschweige denn, sich den Tiefen des Internets zu nähern wagen. Um dem Ungetüm wenigstens die mächtigsten Zähne zu nehmen, durften plötzlich auch Steuererklärungen auf Papier eingereicht werden. Ein großer Wurf war das nicht. Nur jede zehnte Erklärung landete in handschriftlicher Form auf den Schreibtischen der Behörde. Klartext: das Fremdeln mit der Grundsteuererklärung resultiert nicht nur aus der digitalen Komponente. Es sitzt tiefer.

„Tatsächlich sind viele Menschen betroffen, die schon seit Jahren keine Steuererklärung mehr einreichen mussten, manchmal noch nie eine solche eingereicht haben“, so Behördenleiter Hofmann. Ältere Personenkreise etwa, oder Hausbesitzer, deren Grund und Boden seit Jahrzehnten keinen Veränderungen erlegen ist. Die Grundsteuer wurde ihnen abgebucht, sie hatten eigentlich überhaupt nichts mit Behörden zu tun. Und jetzt dieses Monster. Einen professionellen Drachentöter einsetzen, einen Steuerberater also? Aber woher auf die Schnelle einen nehmen?

Hofmann bringt eine nächste Variante ins Spiel: „Wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinander setzt, vermag diese Erklärung oftmals selbst zu erstellen.“ Die Grundstücksgröße lasse sich mit dem komfortablen Grundsteuer-Viewer ablesen, die Wohnungs- oder Hausgröße finde sich in alten Unterlagen oder könne per Zollstock ermittelt werden. Und der digitale Weg per Elster-Plattform sei kein Hexenwerk. Er appelliere an die jüngere Generation, die Älteren zu unterstützen. „Helft eurer Oma, helft eurem Opa.“ Dies zumindest lasse ein Winkelzug in der Finanzordnung zu. „Grundsätzlich ist es erlaubt, für Angehörige die Erklärung abzugeben. Aber eben nur für Angehörige.“

Tatsächlich genießt die digitale Variante auf der Elster-Plattform einige Vorteile. Die Software prüft selbstständig die Angaben auf Plausibilität. „Etwa 70 Prozent der Grundsteuer-Erklärungen sind sogenannte Autofälle. Sie müssen nicht mehr weiter bearbeitet werden“, sagt Garrelts. Für die restlichen 30 Prozent ergäben sich zum Teil Nachfragen, was sich zuweilen zeitaufwändig gestalte. Zwischenzeitlich seien erste Bescheide erstellt und versandt worden. Und erste Widersprüche seien ebenfalls schon eingelegt.

Insgesamt sind im Einzugsbereich des Finanzamtes Verden rund 63 300 wirtschaftliche Einheiten neu zu bewerten, im Kreis Verden also. Die Rücklaufquote liegt mit Stand von Silvester 2022 bei 54,39 Prozent und befindet sich damit fast auf der durchschnittlichen niedersächsischen Rücklaufquote von 54,63 Prozent.

Die größten Fallstricke der Grundsteuererklärung

Aus dem Fragen-Aufkommen der Finanzamtshotline kristallisierten sich fünf Schwerpunkte heraus:



Garage



Carports werden gar nicht erfasst, Garagen erst ab einer Größe von 50 Quadratmetern. Dann ist die über 50 hinausgehende Quadratmeterzahl anzugeben. Bei 52 Quadratmetern also 2 Quadratmeter.



Eigentumswohnung



Angegeben wird bei der wirtschaftlichen Einheit der Miteigentumsanteil. Also beispielsweise 645/10 000. Nicht zu verwechseln mit dem Anteil an der wirtschaftlichen Einheit auf dem Hauptblatt. Dort steht der Eigentumsanteil, bei Alleineigentum also 1/1, bei Ehegatten 1/2.



Nebengebäude



Schuppen oder Gartenhäuser sind ab einer Fläche von 30 Quadratmetern anzugeben, zu verfahren ist wie bei den Garagen.



Nutzfläche



Darunter fallen sämtliche Flächen, die nicht Wohnzwecken dienen.



Alle Angaben in Brüchen



Die Eigentumsanteile werden nicht in Prozentzahlen angegeben, sie sind immer in Brüchen anzugeben.

Nähere Info: https://lstn.niedersachsen.de/steuer/grundsteuer/grundsteuerreform-in-niedersachsen-215354.html#Schritt2