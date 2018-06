Start in den Europawahlkampf

Parteitag: CDU-Kreisvorstand zufrieden mit Landtagsarbeit

+ © Schmidt Sie sind mit den Koalitionsergebnissen in Hannover zufrieden und stehen ein für ein starkes Europa: Eike Holsten, Adrian Mohr, CDU-Kreisgeschäftsführer Jens Richter, Kandidatin der EU-Landeslistenwahl Isabel Gottschewsky und Axel Miesner (v. l.). © Schmidt

Landkreis/Daverden - Trotz hoher Temperaturen war der Saal im Waldschlößchen am Mittwochabend in Daverden gut gefüllt: 53 stimmberechtigte Mitglieder waren der Einladung des CDU-Kreisvorsitzenden Adrian Mohr zum Parteitag gefolgt. Auch die Landtagsabgeordneten Axel Miesner und Eike Holsten waren zu Gast, als sich die Mitglieder an die Wahlen zum Kreisparteiausschuss sowie zahlreicher Delegierter für die Bezirks- und Landesparteitage und deren Vertreter machten.