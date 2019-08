Gefährliche Flucht: Audi-Fahrer rast mit 200 Sachen vor der Polizei davon

Ein unbekannter Audi-Fahrer ist am Freitag vor der Polizei geflüchtet und hat dabei andere Verkehrsteilnehmer stark gefährdet. Zuletzt wurde der Wagen in Walsrode gesehen.

Verden - Als der Autofahrer am Freitagnachmittag in der Artilleriestraße in Verden kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Lindhooper Straße auf die A27 in Richtung Walsrode. Das teilt die Polizei mit.

Riskante Überholmanöver auf der A27

Der schwarze Audi erreichte auf seiner Flucht auf der Autobahn Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern und gefährdete durch riskante Überholmanöver (unter anderem auf dem Standstreifen) andere Verkehrsteilnehmer enorm.

An der Anschlussstelle Walsrode-West verließ er die Autobahn und flüchtete weiter in Richtung Walsrode, wo er von den Polizeibeamten zuletzt in der Verdener Straße gesehen worden ist.

Flucht über die A27: Mehrere Strafverfahren

Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachten von Zeichen und Weisungen eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Audi Kombi mit Hamburger Kennzeichen (HH) oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa