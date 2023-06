Weser-Ems-Bus ist raus der Schülerbeförderung im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Immer und immer wieder Busausfälle: Seit einem Jahr kommt die Weser-Ems-Bus, hier mit einem Fahrzeug in Badenermoor, nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt ist Schluss. © Walter

Im Landkreis Verden werden Schüler bald mit anderen Bussen unterwegs sein. Das Unternehmen Weser-Ems-Bus wird nur noch einige Linien bedienen.

Verden/Achim – Ein Jahr mit permanenten Busausfällen im halben Landkreis, aber jetzt ist Schluss. Der Hauptverursacher, das bahneigene Unternehmen Weser-Ems-Bus, es hat den millionenschweren Auftrag abgegeben und wird nur noch als sozusagen Subunternehmer einige Linien bedienen. In die Bresche springen mit Wirkung zum 1. August die Allerbus, von Rahden und Vonau. Auf diese Lösung verständigten sich die beteiligten Unternehmen und Behörden außergerichtlich. Betroffen ist der Busverkehr in den Bereichen Achim, Oyten, Ottersberg und Langwedel sowie die Überlandverbindung Verden-Bremen.

Nicht ausgeschlossen, dass diese Konstellation dauerhaft Fortbestand hat. „Eine Neuausschreibung des Linienbündels Nord ist vor der turnusmäßigen Ausschreibung in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nicht vorgesehen“, lässt auf Nachfrage der Verdener Landrat Peter Bohlmann durchblicken. Klartext: Es bleibt zumindest die nächsten vier bis fünf Jahre bei dieser Dreiteilung, voraussichtlich sogar darüber hinaus.

Die Weser-Ems-Bus war in den zurückliegenden Monaten nicht aus den Schlagzeilen gekommen. Mal meldeten sich wie berichtet Busfahrer krank, weshalb Touren nicht gefahren werden konnten, mal mussten Urlaube genommen werden, generell stand lediglich eine beängstigend dünne Personaldecke zur Verfügung. Die Kritik brandete von vielen Seiten auf den Konzern ein, nicht zuletzt vom Kreiselternrat. Ganz ausgestanden ist die unzuverlässige Arbeit für die Bahntochter allerdings auch mit dieser Lösung keineswegs. „Nicht gefahrene Touren werden natürlich auch nicht bezahlt“, heißt es aus dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) bereits, dem auch umliegende Landkreise angehören, darunter der Landkreis Verden.

Zugleich sei es in den Verhandlungsrunden gelungen, Schadensersatzansprüche, die die Weser-Ems-Bus hätte geltend machen können, abzuwenden. ZVBN-Geschäftsführer Christof Herr hatte wie berichtet mehrfach erklärt, eine Trennung von der Weser-Ems-Bus befinde sich in der juristischen Prüfung. Dass es jetzt doch nicht zum letzten Schritt gekommen ist, zum Weg vor den Kadi, hängt offenbar mit der Einsicht des eigentlichen Platzhirsches unter den Öffis zusammen, sich übernommen zu haben. „Das Unternehmen hinterließ den Eindruck, es gebe die Verantwortung für das Nordkreis-Linienbündel nicht unfreiwillig zurück“, wollen Beobachter festgestellt haben. Ausgleichszahlungen sollen demzufolge nicht vereinbart worden sein. Christof Herr war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen.

Einigermaßen überraschend kam die Trennung dennoch. Sowohl Zweckverband als auch Landkreis standen bisher auf dem Standpunkt, mit einem neuen verantwortlichen Busunternehmen könne die generelle Misere, der Fahrermangel, er könne nicht behoben werden. Inzwischen hat sich offenbar die Lage entspannt. Landrat Bohlmann: „Die Tarifsteigerungen sind ganz ordentlich ausgefallen, was den Beruf wieder attraktiver macht. Gleichzeitig sind die jetzt noch verantwortlichen Unternehmen in den vergangenen Monaten nicht durch große Ausfälle aufgefallen. Und sowieso haben sie noch bis zum 1. August Zeit, weitere Busfahrer auszubilden.“

Für den Landkreis Verden geht damit eine Hängepartie zu Ende. „Wir haben mit Hochdruck auf die Lösung hingewirkt“, sagt Bohlmann. Immerhin sei die Schülerbeförderung eine hoheitliche Aufgabe, es bestehe Rechtsanspruch, und der sei im Nordkreis zuletzt nicht realisiert worden.

Einer Mitteilung von Kreisverwaltung und Zweckverband zufolge wird die Allerbus die Linien 704, 726 und 760 in Langwedel sowie die Strecke Fischerhude-Verden übernehmen, Den Raum Achim/Oyten/Ottersberg bedient von Rahden auf den Linien 740, 703, 705, 733, 748, 739 und N74, sowie Vonau auf den Linien 722, 723, 730, 745 und N73. Vonau betreut zudem die Bürgerbusvereine Ottersberg und Oyten.

Vollständig wasserdicht ist diese Lösung allerdings noch nicht. Derzeit werden zwischen den Beteiligten die entsprechenden vertraglichen Regelungen ausgearbeitet, die betriebliche Übernahme der Verkehre vorbereitet sowie in Abstimmung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) in Hannover die genehmigungsrechtlichen Verfahren in die Wege geleitet.