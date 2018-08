Weißstorchbetreuer Hans-Joachim Winter legt zum Saisonende seine Bilanz vor

Eines von 69 Storchenpaaren, die in diesem Sommer Junge aufgezogen haben. Der Horst steht am Hofcafé in Oiste.

Landkreis - „Auch dieses Jahr war für die Störche im Landkreis nicht einfach.“ Die Bilanz des Weißstorchbetreuers Hans-Joachim Winter fällt denn auch gemischt aus. Während die großen Vögel und vor allem ihre Nachkommen im Jahr zuvor mit der Nässe zu kämpfen hatten, setzte ihnen nun die extreme Trockenheit zu. Die damit verbundene Nahrungsknappheit machte den Störchen zu schaffen und sorgte dafür, dass viele Paare Jungvögel aufgaben.

Schon Ende Januar erschienen die ersten, wahrscheinlich männlichen Störche auf ihrem Horst, hat Hans-Joachim Winter beobachtet. „Mindestens fünf Weißstörche haben sogar im Landkreis überwintert, die zugunfähigen Dauergäste in der Storchenstation nicht mitgerechnet“, hat der vom Landkreis bestellte Storchenbetreuer gezählt. Immer früher kehrten die Westzieher zurück. Meist überwintern sie in Spanien und ersparen sich den weiten Weg nach Afrika.

Andere Störche seien erst Ende April angekommen. „Bei ihnen dürfte es sich um Ostzieher handeln, die aus Afrika via Bosporus zu uns gelangen“, nimmt Winter an.

Insgesamt hat der Storchenbetreuer 84 Horstpaare im Kreisgebiet gezählt, 69 davon hatten Junge großgezogen, die dann ausgeflogen sind. Die Gesamtzahl der ausgeflogenen Jungen war in diesem Jahr 123, im Vorjahr waren es 126 Jungvögel.

Bei Futtermangel wie in diesem Sommer überleben nicht alle Jungvögel, erklärt der Weißstorchbetreuer. Einige verhungern oder werden von den Altvögeln aus dem Nest geworfen. „Das ist nicht schön, aber ein natürlicher Vorgang. Einige konnten wir retten und zur Pflege in die Storchenstation bringen.“ Storchenmutter Petra Müller habe also in diesem Jahr viel zu tun gehabt.

+ Gast aus Schweden: Königin Silvias Auftritt in Langwedel. © Winter

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein zum Schutze des Weißstorches im Landkreis Verden hatte die Verdener Aller-Zeitung Patenschaften verlost, die bei der Rettung halfen. „Alle diese Pfleglinge haben sich prima entwickelt und sind jetzt schon auf dem Weg in den Süden“, berichte Winter.

In diesem Jahr hat der Weißstorchbetreuer mehrere neu besetzte Horste gezählt: Im Flecken Langwedel hat eine schwedische Störchin gemeinsam mit ihrem deutschen Partner erfolgreich zwei Junge großgezogen. „Die Eltern haben auch Namen bekommen: Silvia und Carl-Gustav“, verrät Hans-Joachim Winter.

Hochinteressant findet er einen neuen Baumhorst in Dauelsen. Er sei kaum einsehbar und direkt daneben hätten Graureiher ihren Horst gesetzt. Störche und Reiher hätten jeweils zwei Junge ohne Streitereien erfolgreich großgezogen.

„Jetzt, Ende August, haben uns die meisten schon verlassen, und die Jungstörche werden frühestens in zwei, eher in drei Jahren zurückkehren“, berichtet Winter. Am 17. August hatte Storchenfachmann ein schönes, außergewöhnliches Erlebnis in Hagen/Langwedel: Abends saßen im ganzen Dorf 54 Störche auf den Dächern, Laternen und Bäumen. „Dabei handelte es sich um Jungstörche, die sich zum Zug sammeln und einen Schlafplatz suchten“, erklärt er das ungewohnte Verhalten und hofft, dass viele von ihnen wieder in die Region zurückkehren.