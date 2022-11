Verden verzeichnet dickes Plus bei der Gewerbesteuer

Von: Heinrich Kracke

„Eine Erfolgsgeschichte“: Stadtkämmerer Andreas Schreiber über die Steuereinnahmen der Stadt Verden, die sich vor allem dank der Sprünge bei der Gewerbesteuer seit 2012 nahezu verdoppelt haben. © Wienken/Grafik Kracke

Unerwartet finden sich rund acht Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer im Verdener Stadtsäckel. Allerdings ziehen dunkle Wolken am Finanzhimmel auf.

Verden – Die Gewerbesteuer bleibt der große Dukatenesel der Stadt Verden. Nach ersten Erkenntnissen des Rathauses dürfte sie auch im laufenden Jahr deutlich höher ausfallen als zunächst geplant. Mit Stand von Mitte September sprudeln rund acht Millionen mehr ins Stadtsäckel. Statt der ursprünglich kalkulierten 42 Millionen Euro also runde 50 Millionen Euro.

Richtig auf Rosen gebettet ist die Kommune von der Aller-Mündung indes nicht. Gigantische Haushaltslöcher sind zu stopfen, die Zahlungen an Land und Landkreis zwicken erheblich und die Personalkosten steigen und steigen. „Es sind zwar noch Rücklagen vorhanden, aber es fehlt zunehmend die Liquidität“, sagt Stadtkämmerer Andreas Schreiber auf Nachfrage. Allein für das kommende Jahr geht er von einem Haushaltsloch in Höhe von rund zwölf Millionen Euro aus.

Nicht die erste warme Welle von Gewerbesteuern, die einigermaßen überraschend auf die Konten fließen. Vor einem Jahr sprudelten rund 56 Millionen ins Rathaus, damals 16 Millionen mehr als kalkuliert. Gigantische Summen, die plötzlich und unerwartet auf die Stadt Verden herniederprasseln? Und dann geht der Stadtkämmerer einmal im Jahr in den Keller an den Glücksspielautomaten, der dort wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen steht, und zieht an dem einarmigen Banditen, und schon blinkt in allen Feldern die Sieben auf, Jackpot!, und dann klimpert es nur so und hört überhaupt nicht mehr auf zu klimpern? Und es werden säckeweise Münzen geschaufelt? Nicht ganz. „Wir führen eine Abfrage durch“, sagt Schreiber. Zuletzt am 20. September. „Nach dem seinerzeitigen Stand verbessert sich unsere Haushaltslage um rund neun Millionen Euro, dazu gehört das Plus von rund acht Millionen bei der Gewerbesteuer.“ In den schwarzen Zahlen befindet sich der Stadthaushalt damit allerdings nicht. Nachdem in den Kalkulationen zu Jahresbeginn noch das größte Finanzloch in der mehr als 1 000-jährigen Geschichte der Stadt klaffte, mehr als zwölf Millionen Euro, schrumpft das Minus jetzt auf drei Millionen. „Alles nur Signale. Wie es wirklich kommt, wissen wir erst zum Jahresende“, so Schreiber. Immerhin aber verfestigte sich der Trend weiter. „Aktuelle Recherchen von Anfang November ergeben, die Zahlen sind realistisch.“ Und mehr noch. Selbst eine schwarze Null gilt nicht mehr als ausgeschlossen.

Die Frage eben nur, wie lange die Gewerbesteuer noch sprudelt als wolle sie den Gullys nach heftigen Wolkenbrüchen Konkurrenz machen. „Erstmal sind wir natürlich froh und dankbar, eine ganze Reihe von Unternehmen aus höchst unterschiedlichen Branchen in den Stadtgrenzen zu wissen, die wirtschaftlich sehr gut und robust aufgestellt sind“, so Schreiber. Allerdings mehrten sich selbst in diesen stabil aufgestellten Betrieben die Anzeichen für eine Rezession. „Irgendwann werden uns Steuerbescheide ins Haus flattern, die nicht mehr diese hohen Summen ausweisen.“ Er rechne mit einem üppigen Aufkommen noch im nächsten Jahr, für die Jahre 2024 und 2025 indes müsse der Gürtel enger geschnallt werden.

Dann aber kommt ein Effekt zum Tragen, der jetzt bereits die Finanzabteilung im Rathaus stark beschäftigt. Große Teile der Steuern bleiben nämlich gar nicht im Stadtsäckel, sie wandern ohne Umwege in die Kreiskasse und den Finanzausgleich des Landes. Nicht mal mehr die Hälfte der Steuerströme kommt in der Stadt an. Die Quote der verbliebenen Gelder gibt Schreiber aktuell mit nur noch rund 45 Prozent an. Das Kalkül nun: Der niedrige Anteil federt schwankende Gewerbesteuer-Eingänge ab.

Gleichzeitig entpuppt sich die Stadt immer mehr als Zugmaschine einer ganzen Region. Das lässt sich auch an konkreten Zahlen festmachen. Verden weist rund 20 Prozent der Kreis-Bevölkerung auf, aber sie stemmt gut 35 Prozent der Kreisumlage. Allein fürs nächste Jahr steigt der Anteil um 3,6 auf 37,6 Millionen Euro. Darüber hinaus wächst der Verdener Anteil am Finanzausgleich des Landes um 1,1 auf 6,5 Millionen. Klartext: Irgendwann werden die Ströme aus der Gewerbesteuer nicht mehr reichen, die wachsenden Zusatzausgaben zu bewältigen.

Ein Ende lässt sich jetzt schon absehen. Die Zauberworte, die aktuell die Haushaltsdebatten beherrschen, heißen Personalkosten, sie heißen Bewirtschaftungskosten. Allein wegen der steigenden Energiepreise verdoppelt die Stadt die Bewirtschaftung ihrer Gebäude, den Ansatz für den Fahrzeugbetrieb auf 2,5 Millionen Euro.

Einen ordentlichen Schluck aus der Pulle verlangen auch die Mitarbeiter. In riesigen Sprüngen steigen die Personalkosten einschließlich der Pensionsrückstellungen. Allein von 2015 innerhalb von zwölf Jahren um rund 80 Prozent auf kalkulierte 33,2 Millionen Euro im Jahr 2026. Wurden vergangenes Jahr noch 24,8 Millionen überwiesen, so sind es im laufenden Jahr bereits 27,6 Millionen und im nächsten Jahr 31,1 Millionen Euro.

