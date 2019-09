22-Jähriger bricht Gleichaltrigem bei Auseinandersetzung den Kiefer

In Verden ist es am Freitagabend zu einem gewaltsamen Streit gekommen. Dabei wurde einem Beteiligten offenbar der Kiefer gebrochen.

Verden - Zu einer Körperverletzung ist es am Freitag gegen 19.15 Uhr in der Verdener Innenstadt gekommen. Grund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Ein 22-jähriger Dörverdener stellte einen ebenfalls 22-jährigen Rotenburger hinter einer Lokalität zur Rede und schlug diesem laut Angaben der Polizei dabei zweimal ins Gesicht. Mit dem zweiten Schlag brach er dem Rotenburger dabei offensichtlich den Kiefer.

Die Hintergründe der Tat dürften offensichtlich im privaten Umfeld zu finden sein, heißt es in der Polizeimeldung.

