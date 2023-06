Tunnelausbau in Verden: „Das kostet uns jedes Mal Millionen“

Von: Heinrich Kracke

Romantisch, aber viel zu eng für ein friedliches Zusammenwirken von Fußgängern, Radlern und Busverkehr: Die Brücke des Schülerwegs in Dauelsen. Sie steht zudem unter Denkmalschutz. Wie die Optik nach dem Bahnausbau erhalten werden kann, ist noch unklar. © Heinrich Kracke

1,1 Milliarden Euro fließen für den Ausbau der Bahnstrecke Verden-Rotenburg in Richtung Verden...aber nun werden die Tunnel teurer..und Verden soll drauf zahlen....

Verden – Vor zwei Jahren galt er noch als der „Glückstag für die Region“, jener Tag, an dem der Bundestag rund 1,1 Milliarden Euro für den Ausbau der Bahnstrecke Verden-Rotenburg im Rahmen des Alpha-E-Projektes freigegeben hatte. Sämtliche Forderungen insbesondere der Stadt Verden nach einem geräuscharmen Schienenstrang und nach komfortablen Tunnellösungen waren erfüllt. Aber inzwischen ist es vorbei mit der friedlichen Kooperation. Die Bahn hat mit den Detailplanungen begonnen, und plötzlich drohen der Stadt Millionenzahlungen. Das bestätigt auf Nachfrage Bürgermeister Lutz Brockmann.

Er liegt etwas versteckt, der Syringentunnel an der Bergstraße. Eine wichtige Verbindung zum Beispiel für Schüler vom Bahnhof zum Verdener Campus. Schon in diesem Bereich beginnen die Baumaßnahmen für die Strecke nach Rotenburg. Oben wird der Gleisen-Strang verbreitert, unten also der Tunnel länger. Das geht aufs Konto der Bahn. Die Stadt Verden allerdings hatte angemahnt, die Unterführung sei demzufolge nach aktuellen Vorgaben aufzuweiten, von aktuell drei Metern auf künftig sieben Meter. Diesen Vorstellungen vermag die Bahn noch zu folgen, allerdings wolle sie die Mehrkosten nicht tragen. Stehe ein komfortabler Rad- und Fußweg auf dem Wunschzettel der Stadt, dann solle sie es bitt’schön selbst zahlen, heißt es sinngemäß. Zwar kann das Rathaus mit hohen Zuschüssen rechnen, aber abgesprochen war dieses Vorgehen nicht.

Der Syringentunnel ist kein Einzelfall. Von der Georgstraße bis zur Schulstraße in Dauelsen stehen mindestens fünf weitere Projekte vor einer ungewissen Zukunft. Konkret hat die Bahn AG nach Angaben aus dem Rathaus eine neue Kostenprognose zum Stadtanteil übersandt. Der dort angenommene, gegenüber der DB deutlich höhere Stadtanteil sei für die Verwaltung nicht nachvollziehbar, da es die DB sei, die längere Tunnel oder Brücken benötige. „Da geht es jeweils um Millionen“, so Brockmann. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, bezieht sich die Stadt auf ein 140seitiges Vorschriften-Werk, auf die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen. Dort steht irgendwo im Kleingedruckten, bei Tunneln von 15 Metern Länge ist eine Breite von mindestens sechs Metern fällig. Daraus ergebe sich zwangsläufig, auch die Verbreiterung von Unterführungen gehe zu Lasten der Bahn, findet jedenfalls das Verdener Rathaus.

In Verden geht es um Millionen

Allerdings ist die Stadt unter Umständen auch zu einem Rückschrauben ihrer Vorstellungen bereit. Das Beispiel Ulanenschlucht, der Tunnel der Lindhooper Straße also. Würde tatsächlich eine Breite von sieben Metern für den kombinierten Geh- und Radweg umgesetzt, müsste die Spundwand zurückgesetzt werden. Und die Gebäude, die oben drauf stehen, gleich mit. Unverhältnismäßig teuer also. „Fünfeinhalb Meter Breite sind ohne Rückversetzung möglich“, so Brockmann, hier sei man verhandlungsbereit. Ähnliches gelte für die Brücke am Bürgerpark. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung einen Geh- und Radweg von viereinhalb Metern Breite gefordert. „Die vor- und nachgelagerten Gehwege erreichen diese Breite nicht, also könnten wir zur Not mit drei Metern leben“, so Brockmann. Die Radler würden dann über die sechs Meter breite Fahrbahn geführt.

In Verden droht zusätzliches Ungemach durch drei historische Brücken

Zusätzliches Ungemach droht durch drei historische Brücken in Dauelsen. Die Überquerungen am Schülerweg, an der Dorfstraße und am Queracker wurden vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege unter Denkmalschutz gestellt. Die Bahn prüfe daher erneut, ob diese Brücken erhalten werden können. Aus Stadtsicht ist mindestens am Schülerweg ein sieben Meter breiter Geh- und Radweg sowie eine für die Schulbusse geeignete zweispurige Fahrbahn von Nöten.

