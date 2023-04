Verden: Stehende Ovationen für Wolfgang Krippendorff

Würdigung für Verdens Alt-Bürgermeister Wolfgang Krippendorff (2.v.l.): Im Beisein seiner Ehefrau Kristin (links) wurde er von Distrikt-Governor Hans-Günther Gellersen (2.v.r.) und Verdens aktuellem Rotary Präsident, Lutz G. Sudergat (r.), als einzig verbliebenes Gründungsmitglied des Clubs mit einem Service-Award ausgezeichnet. © Rotary Club

Der Verdener Rotary Club feiert sein 60-jähriges Bestehen mit internationalen Gästen. Unter anderem wurde die Ukrainerin Yuliia Pavichenko ausgezeichnet, für die Verteilung von Hilfsgütern im Kriegsgebiet.

Verden – Mit zahlreichen Gästen nationaler und internationaler Partnerclubs feierte der Verdener Rotary Club (RC) jetzt sein 60-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt der Charterfeier, die auf den Tag genau 60 Jahre nach der offiziellen Gründung stattfand, standen Ehrungen besonders engagierter und verdienter Rotarier sowie ein rund halbstündiger Film-Vortrag des einzig verbliebenen Gründungsmitglieds des Clubs, Alt-Bürgermeister und Unternehmer Wolfgang Krippendorff, der einen Abriss über die an Höhepunkten reiche Geschichte des Serviceclubs gab, informieren die Verdener Rotarier in einer Pressemitteilung.

Der inzwischen 93-Jährige, der bekanntlich seit einigen Jahren zusammen mit seiner Ehefrau Kristin in Hannover lebt, wurde anschließend mit stehenden Ovationen der Anwesenden von Distrikt-Governor Hans-Günther Gellersen mit dem „Avenues of Service Award – Clubdienst“ für besonders verdiente Rotarier geehrt.

Bekam die höchste Rotary-Auszeichnung: Die Präsidentin des Clubs Kharkiv-Nadiya, Yuliia Pavichenko (Mitte) mit dem ukrainischen Distrikt-Governor für die Region Kharkiv, Vitali Lesko (l.) und Distrikt-Governor der Region Nordsee, Emsland Osnabrück und Verden, Hans-Günther Gellersen (r.). © Rotary Club

Höchste Anerkennung für Yuliia Pavichenko und ihr Team

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Ukrainerin Yuliia Pavichenko, Präsidentin des Rotary Clubs Kharkiw-Nadiya, zu dem der Verdener Club seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine Partnerschaft unterhält (wir berichteten). Mehrere Zehntausend Euro, mit denen lebenswichtige Medikamente, Lebensmittel oder Stromgeneratoren beschafft wurden, sind seitdem von Verden aus in die Ukraine und dort vornehmlich nach Kharkiw geflossen – unter zumeist lebensgefährlichen Umständen an Bedürftige verteilt von Yuliia Pavichenko und ihren Unterstützern aus dem örtlichen Rotary Club.

Besonders bedacht wurden vor allem Kinder, die durch die kriegerischen Handlungen nicht nur ihr Zuhause, sondern teils auch Eltern, nahe Angehörige oder Freunde verloren haben. Für vom Krieg traumatisierte Kinder und Mütter haben Pavichenko und ihr Team im letzten Jahr ein Sommercamp organisiert, in dem sich speziell geschultes Personal um die Opfer kümmerte. In der Weihnachtszeit organisierte sie den Besuch des „echten“ Weihnachtsmannes, Raimo Laitinen aus dem finnischen Rotary Club Santa Claus in Rovaniemi, zu dem sowohl Pavichenkos Club Kharkiw-Nadiya als auch der Verdener Rotary Club eine innige Freundschaft unterhalten.

„Mehrere Tage seid Ihr teils hunderte Kilometer über zerstörte Straßen und um zerbombte Brücken herumgefahren, um den Kleinsten wenigstens eine kleine Freude zu machen. Dafür gebührt Dir und Euch nicht nur unser Respekt, sondern auch höchste Anerkennung“, so Verdens aktueller Rotary Präsident, Lutz G. Sudergat, der die sichtlich gerührte Pavichenko in Anwesenheit des ukrainischen Distrikt Governors, Vitaly Lesko, mit einem „Paul-Harris-Fellow“ der höchsten Kategorie ehrte.

Befürwortet beziehungsweise ermöglicht wurde diese Ehrung auch durch die anderen Verdener Partnerclubs – den Rotary Clubs in Havelberg, Rovaniemi (Finnland) und Flers (Frankreich). „Ein seltener, wenn nicht sogar einmaliger Vorgang“, wie Hans-Günther Gellersen, der Governor des Rotary Distrikts 1850, zu dem auch der Verdener Club gehört, deutlich machte.

Den musikalischen Rahmen des Abends gestaltete Vize-Präsident Christoph Tietje (links) am Saxophon zusammen mit einem eigens für diesen Abend gegründeten Rotary-Damen-Chor (v.l. Birgit Buschmann, Saima Tietje, Ulrike Menzel und Susanne Sudergat). © Rotary Club

Er lobte das nationale und internationale Engagement des Verdener Serviceclubs, der am 2. Februar gegründet und am 27. März 1963 vom Rotary Club Celle gechartert wurde. Dessen ehemaliger Präsident, Werner von Ohe, beglückwünschte die Verdener zum 60-jährigen Bestehen ebenso wie René Strawinski (RC Havelberg), Rolf Ehlermann (RC Rotenburg/Wümme), Detlev Hermann (RC Achim) und Stephan Hildebrandt (RC Oyten).

Statt Gastgeschenke, Spenden für die Special Olympics

Auf Gastgeschenke verzichteten die Verdener und baten stattdessen um Spenden zugunsten des niedersächsischen Landesverbandes der Special Olympics Deutschland. In der Zeit vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics World Games in Berlin statt. Sie sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten hier miteinander in 26 Sportarten an. Als eines von bundesweit insgesamt 216 sogenannten Host Towns ist Verden vom 12. bis 15 Juni diesen Jahres Gastgeber für eine Delegation von Special Olympics Athleten.