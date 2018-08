Stefanie Kuhlemann ist neue Leiterin der Kindertagesstätte Carl-Hesse-Straße

Verden - „Es passte alles für uns“, beschrieb Verdens Bildungskoordinatorin Dr. Christiane Morré, warum man sich für Stefanie Kuhlemann als neue Leiterin der Kindertagesstätte Carl-Hesse-Straße entschieden habe. Sie habe eine Zusatzausbildung zum Thema Partizipation und auch inklusive Erfahrungen. Somit biete die 43-Jährige ein Gesamtpaket, sagte Morré, die die Diplom-Pädagogin gestern gemeinsam mit Bürgermeister Lutz Brockmann vorstellte.

Stefanie Kuhlemann ist gebürtige Hallenserin und seit 2005 in Dörverden zu Hause. Als Mutter eines neunjährigen Sohnes kennt sie nicht nur die Perspektive der Pädagogin, sondern auch die einer Mutter. Ein nicht zu unterschätzendes Gut, zumal die Kitas in Verden sich aktuell in einem Wandel befinden. Sie sollen sich zu Familienzentren entwickeln, in denen Fachkräfte, Eltern und die Kinder gemeinsam wirken.

Für die neue Kita-Leiterin bedeutet das unter anderem, den Vätern und Müttern über Hospitationen Einblicke in den Alltag ihrer Kinder zu geben. „Schön ist es auch, wenn Eltern Angebote machen. Denn sie haben unglaublich viele Schätze“, kann sich Kuhlemann das Einbinden der Familien in die Gruppenarbeit gut vorstellen.

Vor allem aber sollen die Mädchen und Jungen in der Kita gehört werden. Die Einrichtung eines Kinderrates sei daher langfristig sicher auch an der Carl-Hesse-Straße denkbar.

Teilhaben beginnt für die 43-Jährige aber schon bei der Auswahl des Essens, beim Thema für das nächste Projekt. Oder bei der Frage nach angemessener Kleidung. So wüssten die Kleinen oft viel besser, ob sie für ihr Spiel draußen tatsächlich die schweißtreibende Matschehose benötigten, weiß Stefanie Kuhlemann aus Erfahrung.

Die sammelte die Diplom-Pädagogin in den zurückliegenden 13 Jahren bei der Hans-Wendt-Stiftung, einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Bremen. Dort leitete sie in den letzten acht Jahren das Kinderhaus am Lehester Deich, ehe sie sich entschied, sich auf die Stelle an der Carl-Hesse-Straße zu bewerben. Die immer anstrengendere Pendelei zwischen Bremen und Dörverden sowie der Wunsch, der Familie, vor allem dem Sohn, näher zu sein, hatten sie dazu bewogen.

Als die Zusage aus Verden kam, habe sie allerdings nicht sofort ja gesagt, berichtete Lutz Brockmann. Stattdessen habe Stefanie Kuhlemann erwidert: „Dann möchte ich mir die Kita noch mal angucken.“ Was sie sah, überzeugte sie: „Ich bin hier sehr offen empfangen worden.“ Das Team habe ihr gefallen, und die Kinder auch.

In Verden tritt sie nun als Leiterin in die Fußstapfen von Franz Holste. Er ist mittlerweile Personalratsvorsitzender der Stadt und als solcher von anderen Tätigkeiten freigestellt. Von Jahresbeginn bis zu den Sommerferien sprang daher Slavka Maljkovic, stellvertretende Kita-Leiterin, in die Bresche.

Nun, da die Leitungsstelle neu besetzt und das Team wieder vollzählig ist, gilt es für alle zunächst, zurückzukommen in ruhige Fahrwasser, um dann den Weg hin zum Familienzenrum weiter zu beschreiten. Gemeinsam. „Ich bin sehr für ein Miteinander und treffen gern Entscheidungen mit dem Team. Ich halte nichts davon, Dinge einfach anzuordnen.“

