Verden: Sport & Schau feiert Comeback

Von: Heinrich Kracke

Das Gesicht der Sport & Schau: Moderator Yared Dibaba kehrt zurück. © Toni

„Sie geht ans Herz“, sagt Moderator Yared Dibaba über Norddeutschlands größte Sportgala. Jetzt kehrt die Sport & Schau nach drei Jahren Pause zurück.

Verden – Es war ruhig geworden um die größte Sportgala Norddeutschlands, ruhig geworden um die Sport & Schau. Aber jetzt steht fest, die erwarteten 8 000 Zuschauer werden sich nicht länger gedulden müssen. Am 6. Januar 2024 kehrt der Publikumsmagnet nach über drei Jahren Pause in die Verdener Niedersachsenhalle zurück. „Es gab und gibt bereits vielfältige Nachfragen. Jetzt können wir endlich grünes Licht geben“, sagt Veranstaltungsleiter Arndt Niederländer. Am Dienstag nach Ostern, am 11. April also, startet in den Geschäftsstellen von Verdener Aller-Zeitung und Achimer Kreisblatt bereits der Vorverkauf. „Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter, auf ein Wiedersehen, auf ein Miteinander und auf eine erneut einmalige Show“, so Niederländer.

In zwei Veranstaltungen wird es durchs weite Rund hallen, dies „Moin Verden“, das Moderator Yared Dibaba dem Publikum zuruft, und das erwidert wird. „Moin Yared“ klingt es aus 4000 Kehlen, und schon ist er da, der erste Gänsehaut-Moment. Weihnachten, Silvester, Sport & Schau – dieser Ablauf bilde für ihn, bilde für viele Besucher eine feste Einheit, und für viele Teilnehmer auch. „Für mich ist es über Jahre ein fester Dreiklang, der mich motiviert und fit hält. Ein schöner Start ins Jahr“, wird der 53-Jährige nicht müde zu bestätigen. In den vergangenen drei Jahren habe ihm der Ausflug an die Aller richtig gefehlt. „Normalerweise macht unsere ganze Familie nämlich einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt und kehrt für ein Stück Kuchen ein.“

Er habe es schmerzlich vermisst, räumt Dibaba ein, was er besonders zu schätzen gelernt habe, die Gemeinschaft innerhalb des Teams nämlich. „Es gibt einfach keine zweite Veranstaltung mit so vielen internationalen Sportlern, so hohen Ansprüchen und einer so aufwendigen Planung“, sagt er. „Sport & Schau geht ans Herz und berührt. Sie ist eine unglaubliche große Motivation gerade für junge Sportler.“ Für die Sport & Schau 24 habe er sofort zugesagt, als er gefragt wurde.

Ein richtiges Comeback, das die größte Sportgala Norddeutschlands hinlegt. „Wir haben sehr viele positive Reaktionen auf diese Entscheidung“, sagt Mitorganisatorin Christina Toni. Kommuniziert wurde die Rückkehr mit den Sponsoren, mit den rund hundert Ehrenamtlichen, die hinter der Mammut-Veranstaltung stehen. „Absagen haben wir bisher keine erhalten. Alle freuen sich drauf.“

Und auch das Publikum spielt offenbar mit. Nachdem feststand, dass die Karten aus dem Vorverkauf der Jahre 2021 bis 2023 ihre Gültigkeit verlieren, waren viele Stammbesucher bereits in den Geschäftsstellen dieser Zeitung vorstellig geworden und hatten ihre Tickets gegen Bares eingetauscht. „Diese Möglichkeit besteht natürlich weiterhin“, sagt Niederländer. Und dies gelte auch für Eintrittskarten, die online erworben wurden. Gleichzeitig können sich die Besucher ab Dienstag die neuen Tickets sichern – und gern auch ihre Stammplätze.

Vor Jahresfrist hatte Niederländer die aktuellen Krisenlagen gepaart mit den Corona-Risiken als wesentliche Gründe für die Absage angeführt. „Sport & Schau lebt von der unbeschwerten Atmosphäre, mit der das Publikum ins neue Jahr startet.“ Das habe nicht gewährleistet werden können. Auch wirtschaftliche Überlegungen schlugen zu Buche. „Wir sind in inzwischen 40-jähriger Tradition eine Non-Profit-Veranstaltung. Wir arbeiten sozusagen auf Selbstkostenbasis mit dem Ziel eine sogenannte Schwarze Null zu erzielen“, erklärt Niederländer. Das sei selbstverständlich auch bei der kommenden Gala das Ziel. Und damit es erreicht werde, führe er bereits viele Gespräche mit Künstlern. „Eine spektakuläre Mischung sind wir dem Publikum schuldig. Dessen sind wir uns bewusst.“