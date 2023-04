Verden: Sibylle Jackl geht, das Café Erasmie bleibt

Von: Erika Wennhold

Teilen

Nicht noch einmal wollte Sibylle Jackl mit ihrem Unternehmen in Schieflage geraten, deshalb ist für sie jetzt Schluss. Das Café Erasmie bleibt Verden dennoch erhalten. © Erika Wennhold

Konditormeisterin Jackl wagt vor ihrem Abschied, nach fast 13 Jahren, einen versöhnlichen Blick zurück und ein zuversichtlichen in die Zukunft.

Verden – Es geht weiter, das Café Erasmie wird ohne Unterbrechung fortgeführt – aber nicht mehr von Sibylle Jackl. Die Konditormeisterin verabschiedet sich nach fast 13 Jahren, von denen die ersten vier die schönsten waren, wie sie sich erinnert. „Dann kamen die ersten Probleme. Das hatte viel mit dem Umbau des Parkplatzes an der Aller zur Grünanlage zu tun. Vor allem die älteren Besucher blieben weg, weil sie nicht mehr wussten, wo sie ihr Auto bequem abstellen sollten.“

Damals legte sich Jackl mit dem Bürgermeister an, flehte ihn geradezu an, ein Teilstück an der Reeperbahn wieder für Parkplätze zur Verfügung zu stellen – natürlich ohne Erfolg. An manchen Tagen blieben zu viele Tische leer, das Café war einfach zu groß, die Miete zu hoch. Das Café zog ein paar Häuser weiter in kleinere Räume. Jackl: „Die Gewinnmargen sind bei den Konditoren viel kleiner als bei den Bäckern. Zu meiner Lehrzeit sagte man in unserer Branche ,Die Bäcker fahren mit dem Mercedes vor, die Konditoren mit der Rostlaube’. Und das ist bis heute so geblieben.

Seiferthsche Spezialtorte, Verdener Pferdeäpfe und andere Konditorleckereien wird es weiterhin geben

Dennoch verteidigt sie ihren Beruf. „Wir müssen kreativ sein, und auf jeden Fall eine künstlerische Begabung haben.“ Das hatte sie, genauso wie der Gründer des Cafés, der sich die Seiferthsche Spezialtorte einfallen lassen hatte. „Zu seiner Zeit sah die noch etwas anders aus, war belegt mit kandierten Früchten.“ Das ist heute nicht mehr so, aber das überarbeitete Rezept hat sich Jackl europaweit patentieren lassen. Auch Erasmies Verdener Pferdeäpfel hat sie sich deutschlandweit patentieren lassen. Beides und viele andere Konditorleckereien wird es weiterhin geben, auch wenn für Jackl am Sonntag Schluss ist. Für sie ist „es jetzt okay“. Anstrengende Wochen liegen hinter ihr und die Entscheidung, das Café abzugeben war nicht leicht, aus ihrer Sicht aber vernünftig: „Meine Energiekosten sind seit der Krise fünfmal so hoch, die Rohstoffe kosten viermal so viel wie vorher. Das ist bei den geringen Gewinnmargen nicht mehr zu stemmen.“ Und sie rechnet vor: „Für eine mehrstöckige Hochzeitstorte brauche ich bis zu 15 Stunden. Hinzu kommen die Rohstoffe. Wenn ich dann den Preis mit 500 Euro angebe, sind die Kunden perplex.“ Es sei eben alles reine Handarbeit, die durch Maschinen wie in der Bäckerei nicht ersetzt werden könne. Und ein Kommentar wie „Das ist doch nur ein Kuchen“ sei völlig unpassend.

Für sie ist es künstlerische Arbeit und sie beschreibt, wie viel Fingerspitzengefühl es braucht, um winzige Dekoration aus Marzipan oder Schokolade hinzukriegen. Weil das so ist, und ein wie von ihr geführtes Unternehmen eben auch sehr personalintensiv ist, befürchtet Jackl, dass es ein aussterbender Beruf ist. „Aufwendige Hochzeitstorten oder fein gefertigte Pralinen aus der kleinen Konditorei wird es wohl bald nicht mehr geben.“

Aus der Backstube, an den Schreibtisch verdrängt

Inzwischen muss sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie viel sie für ein Stück Torte berechnen müsste, um über die Runden zu kommen. Für sie aber immer noch schlimm, an die Entwicklung zu denken, die sie mehr und mehr an den Schreibtisch und aus der Backstube drängte. „So viele neue Vorschriften wie zum Beispiel die Produktspezifikation. Die musste für jeden Kuchen erarbeitet werden, aber auch für jede Praline. Und wenn ich eine Pralinenmischung verkaufte, musste der Aufkleber mit den Inhaltsstoffen, Brennwerten und so weiter noch einmal ganz neu geschrieben werden.“ Bei 28 Sorten Pralinen sei das kaum noch zu schaffen gewesen, aber es sei tatsächlich auch vorgekommen, dass sich Kunden explizit danach erkundigt hätten.

Ab nächster Woche werden sich andere darum kümmern müssen. Wer das Café Erasmie weiterführen wird, darf Sibylle Jackl noch nicht sagen. Aber sie ist froh, dass Mitarbeiter übernommen werden. „Im Café bleibt das gewohnte Team weitgehend beieinander.“

„Wenn eine Tür zugeht, geht die andere auf“

Und wie geht es nun für die einst so ambitionierte Konditorin weiter? „Wenn eine Tür zugeht, geht die andere auf“, ist sie sich sicher. Welcher Weg dahinter wohin führt, werde sich zeigen. „Ich glaube, ich besuche erst mal eine Freundin auf Madeira, die ich ewig nicht gesehen habe. Vielleicht bleibe ich sogar dort!“ Ein bisschen Urlaub hat sie sich verdient, denn ihr letzter war im Sommer 2010. „Da war ich für zwölf Tage in Norwegen. Danach ging es nicht mehr. Deshalb will sie nun vieles nachholen und sich mehr Zeit für die Rettungshundestaffel nehmen, zu der sie zusammen mit ihrem Mittelschnauzer gehört. „Es stehen noch ein paar Prüfungen wie die für den Sanitätshelferschein an.“ Aber nicht nur deshalb bleibt sie vorerst in der Gegend. „Ich muss mich gesundheitlich erholen. Der physische und psychische Stress der vergangenen Jahre hat mir ordentlich zugesetzt. Danach will sie auf eine aufregende Zeit zurückblicken, die sie mit wundervollen Menschen zusammengebracht und ihr viele Auszeichnungen eingebracht habe. Dreimal hat sie eine Urkunde von der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ bekommen. Das ist für Konditoren vergleichbar mit der Verleihung von Sternen für Köche. Wir gehörten damit zu den besten Konditoreien in Deutschland. In den Jahren der Selbstständigkeit hat sie aber noch mehr gelernt. Getüftelt hat sie lange am Onlinehandel. Denn, um eine Torte zu verschicken, muss man zuvor ganz schön getüftelt haben. „Zur Probe habe ich die dann zu meinen Eltern geschickt, und wenn die nicht unversehrt ankam, weitere Verbesserungen probiert, bis es irgendwann klappte.“

Über die Jahre war der Onlinehandel zu ihrem zweiten Standbein geworden. Was sich am Ende für sie bewähren wird, bringt die Zeit wohl mit sich – vielleicht auf Madeira, vielleicht aber auch in der Pfalz, ihrer alten Heimat, wo die Gastronomie eine größere Rolle spielt als im Norden des Landes.