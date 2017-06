75 Schüler verlassen Fachoberschule mit Hochschulreife

Studium oder Freiwilliges Soziales Jahr als Plan

+ Mit einem Buchpräsent wurden die besten Absolventen ausgezeichnet (v.l.): Caroline Schmitt (Durchschnittsnote 1,1), Robin Schmidt (1,8), Timo Stelter (1,3), Lisa Willenbrock (1,3), Julian Brinkmann (1,7), Gina Kuhlmann (1,7), Jan Sauer (1,9), Samiha Badran (1,6) und Sevgi Akyol (1,3, in der Vollansicht sichtbar). - Foto: BBS

Verden - 75 Schüler der Fachoberschule (FOS) Gestaltung, Technik und Wirtschaft – Klasse 12 – haben an den BBS Verden ihre Prüfungen in Deutsch, Englisch, Mathematik und in ihrer Fachrichtung abgelegt und somit ihre Fachhochschulreife erreicht. Am Dienstag wurden im Forum der Schule die Zeugnisse im feierlichen Rahmen übergeben, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.