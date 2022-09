Verden: Zweifel an Schüler-Fitness

Von: Heinrich Kracke

Riesiges Sportgelände im Dornröschenschlaf: Fußballplatz, Tartanbahn und Co. am Meldauer Berg sollen zu einer Kombination aus Pausenhof und öffentlichem Quartierspark umgestaltet werden. © Kracke

Neue Wege beim Sport-Unterricht will der Verdener Campus gehen. Dazu soll ein neuer Pausenhof mit großem Stadtteilpark entstehen. Die Stadt Verden hofft auf eine millionenschwere Förderung und kämpft gleichzeitig gegen Vandalismus.

Verden – Es war nur ein Nebensatz, aber der fiel erschreckend aus. Ute Schwetje-Arndt stellte im Verdener Jugend- und Sportausschuss den Bildungsverbund Schule-Beruf des Landkreises vor. Und da berichtete sie auch von Erlebnissen mit Praktikanten. Mit Schülern also, die in Jobs hineinschnuppern. In die Arbeit auf der Baustelle zum Beispiel. „Es gibt einige“, sagte Schwetje-Arndt, „die halten nicht den ganzen Tag durch. Rein körperlich nicht.“ Es fehle an Fitness. Und schon war er da, der große Brückenschlag zum noch größeren Sportplatz am Meldauer Berg. Und zu dessen Wegfall.

Es geht um die ehrgeizigen Pläne eines Stadtteilparks am Verdener Campus (wir berichteten), um die Kombination aus Treffpunkt für Anwohner und Pausenhof, um das Öffnen eines Geländes, das jetzt noch mit hohen Zäunen abgeschottet ist, um erste Preiskalkulationen, um erste Fördermöglichkeiten, um Vorbehalte aus der Bevölkerung und der Politik, um Fragen zum kommenden Selbstverständnis der Schule, das schon seit Jahren zu Verständnisproblemen führt. Und es ging um den Sportunterricht. Noch mehr Zirkeltraining, noch mehr Turnen, noch mehr Leichtathletik? Nein, nichts von alledem! „Sportunterricht ist nicht mehr wie früher“, sagt einer, der es wissen muss, weil er es genau an diesem Fleck erlebt hat, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann. „Man muss junge Leute anders ansprechen. Das Angebot muss attraktiver ausfallen.“ Und das bedeute: Tschüß Tartanbahn, adieu große Fußball- und Handballfelder.

Und deshalb vielleicht gar nicht so erstaunlich, wie kampflos der Sport von der riesigen Anlage unterhalb der Aller-Weser-Halle Abschied zu nehmen vermochte. „Das Stadion ist jetzt reiterfrei. Es müsste gelingen, die Vereine vom Meldauer Berg mit ins Stadion zu nehmen“, sagte AVS-Sprecher Jürgen Genent. Eine Erkenntnis, die sich mit denen von Schulleiter Christian Piechot deckt. „Eine inzwischen tote Fläche. Sie nicht wieder einer Nutzung zuzuführen, das wäre zu schade.“

Andererseits werde der Verdener Campus nach Umsetzung der Pläne weiterhin mehr Sportflächen vorweisen, als so manch andere Schule, so Piechot. Tatsächlich erhalten Handball und Hockey künftig ein Refugium, ein Bolzplatz ist vorgesehen, eine Finnbahn für das gelenkschonende Laufen, eine Fläche für Kraft und Fitness, eine Kletteranlage und einiges mehr. Ein Wermutstropfen allerdings bleibe, wie Jens Richter (CDU) sagte: „Da wird eine gut funktionierende Anlage weggeschoben.“

Zum Nulltarif ist die neue Sportwelt, eingebettet auch noch in einen Stadtteilpark mit vielen weiteren Anlaufpunkten, zum Nulltarif ist sie nicht zu haben. Antje Voigt vom Projektplaner Crossboundaries aus Frankfurt legte erste Zahlen vor. Der neue Schulhof müsse mit rund einer Million, der kommende Sport- und Quartierpark mit drei Millionen kalkuliert werden, mindestens. Darin seien begleitende Maßnahmen wie Parkplätze und sonstige Infrastruktur noch nicht enthalten.

Allerdings zeichnet sich bereits ein üppiger Fördertopf ab, der angezapft werden soll. „Die Bundesregierung legt das Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel neu auf. Wir werden einen Antrag stellen“, kündigte Brockmann an. 85 Prozent der Kosten zumindest für den Quartierpark könnten damit bestritten werden. Völlig unbegründet ist die Hoffnung auf Gelder aus Berlin nicht. Schon die kommende dritte Stufe des Allerparks erhält eine millionenschwere Finanzspritze von der Spree.

Bleibt also nur noch eine Frage: Kann eine solche Riesenfläche überhaupt geöffnet werden, ohne gleich Vandalismus heraufzubeschwören? Der Schulleiter hat eine klare Meinung: „Aktuell ist sie geschlossen. Dennoch kommt es immer wieder zu Beschädigungen.“

Die Hoffnung ruht künftig auf sozialer Kontrolle. „Je mehr Menschen sich auf der Fläche aufhalten, desto geschützter ist sie“, sagt Projektentwicklerin Voigt. „Wer mit Zerstörungsabsicht auf das Gelände geht, der fürchtet am meisten, er könnte gesehen werden.“ Das decke sich auch mit den Erfahrungen beispielsweise der Polizei, auch wenn es nur wenig belastbare Erfahrungen mit solchen ausladenden Parkangeboten gebe. „Die Idee eines Stadtteilparks mit Pausenhof ist relativ neu, in Deutschland hat sie sich bisher nur in wenigen Städten entwickelt, in Ulm beispielsweise.“

Angela Günther-Sogorski (SPD) sprach bereits von einer Personalstelle, die zu Sicherheitszwecken geschaffen werden müsse. So weit lehnten sich die übrigen Parteivertreter nicht aus dem Fenster. Ein erhöhtes Tätigkeitsfeld für die Streetworker, ein waches Auge von Betreuern und Trainern, nicht zuletzt von Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde, das reiche aus. „Wichtig eben nur, dass die Anlage künftig bespielt wird.“

Eine bedeutende Rolle komme dabei den Anliegern zu. Sie fremdeln noch mit der neuen Herrlichkeit in der alten Sperrzone. Um die Nachbarn ins Boot zu holen für diese Idee, sollen ihnen Einladungen zu kommenden Planungsrunden ins Haus flattern. Und Planungen wird es ausreichend geben. 100 000 Euro sind dafür im kommenden Jahr vorgesehen. Die Politik stimmte quer durch die Parteienlandschaft einstimmig dafür.

