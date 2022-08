Radroute in Verden: Herrlichkeit noch eine Sandpiste

Komplett neu verlegt wird die Radroute im Bereich der Kreuzung Herrlichkeit, Obere Straße in Richtung Ostertorstraße. © Markus Wienken

Neue Steine in der Ostertorstraße, die Herrlichkeit eine Sandpiste, Busse müssen Umwege fahren...aber die Radfahrer dürfen sich freuen!

Verden – Unnachgiebig und lautstark arbeitet sich die Flex in den harten Stein. Letzter Feinschliff auf dem Holzmarkt/Zollstraße/Ecke Marienstraße, das neue Pflaster der Ostertorstraße liegt, bekommt nur noch die eine oder andere scharfe Kante wegpoliert. „Der Busverkehr zum Bahnhof rollt fast wieder reibungslos“, freut sich Nils Wolter-von Deylen, Fachplaner Kraftverkehr bei AllerBus. Dafür haben die Buslinien in der Oberen Straße Pause. Dort herrscht Vollsperrung, gleicht die Ecke Ostertorstraße/Herrlichkeit einer Sandpiste, so die aktuelle Baubeschreibung der Innenstadt.

Nicht ganz, aber fast im Zeitplan liegen die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Ostertorstraße zur Fahrradroute. Die Linden in der Straße Herrlichkeit sind stresssicher verpackt, der Bereich ab Großer Straße – Fußgängerzone – bis hin zum Wall/Ecke Bodega ist zwischen den Bordsteinen abgesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger kommen zwar durch, alle anderen Verkehrsteilnehmer nicht. Das Pflaster zwischen den Borden ist in Teilstücken raus, der Rest folgt noch. „Nur das Kleinpflaster der Fahrbahn wird ersetzt“, sagt Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Die Fußwege, auch die Steine unter den Linden in der Herrlichkeit bleiben hingegen unberührt. Den Bäumen und deren Wurzeln dürfte das gefallen. Aber das nur am Rande.

Blick vom Wall in die Ostertorstraße. Bis Mitte September wird gebaut. © Markus Wienken

Ostertorstraße in Verden: bröselndes Kleinpflaster macht belastbaren Steinen Platz

Es ist das längste Teilstück der Ostertorstraße, das zwecks Sanierung und Umbau noch vor den Handwerkern liegt. Ähnlich wie in den Bauabschnitten eins und zwei soll auch im dritten und letzten Schritt bröselndes Kleinpflaster neuen, belastbaren und vor allem größeren Steinen Platz machen, damit vernünftig gegangen und geradelt werden kann.

Für den Busverkehr heißt es in den kommenden Wochen, er muss einen Bogen um die Baustelle machen. Die Obere Straße endet aus Richtung Anita-Augspurg-Platz als Sackgasse vor der Baustelle, ebenso sieht es für den Verkehr auf den anderen Straßen, aus Richtung Piepenbrink und Stifthofstraße aus. „Die Busse fahren daher in dem Bereich nur noch über den Wall, wo alle Haltestellen regulär bedient werden“, so Wolter-von Deylen. Aber er hat auch eine gute Nachricht: „Die Pflasterarbeiten im Bereich der Einmündung Marienstraße/Holzmarkt sind bis Sonnabend abgeschlossen, sodass die Haltestelle vor der Kreissparkasse wieder auf dem Fahrplan steht.“

Die Kreuzung am Holzmarkt/Ostertorstraße/Marienstraße erhält den letzten Schliff. Die Busse fahren bereits wieder über den Holzmarkt. © Markus Wienken

Der letzte Stein in der Ostertorstraße soll, so der Plan, bis Mitte September gesetzt sein. Die Gesamtkosten für Umbau und Neugestaltung zwischen Herrlichkeit und Holzmarkt – gebaut wird seit Ende Juni – belaufen sich bislang auf circa 432 000 Euro. Allerdings darf sich die Stadt auf eine Teilförderung für den Ausbau des Radweges freuen und hat dafür die Zusage von 235 000 Euro. Der Rest wird aus dem städtischen Haushalt beglichen. Die Anlieger brauchen nicht zu zahlen. Trotz etlicher Mängel, ein Umbau nach nur 25 Jahren wäre nicht zwingend erforderlich gewesen, hatte der Stadtrat vor Beginn der Bauarbeiten bereits Entwarnung gegeben.

Obere Straße in Verden wird Baustelle

Ist die Ostertorstraße komplett, rückt eine weitere Baustelle in den Mittelpunkt. Nur einen Steinwurf entfernt, in der Oberen Straße, liegt ebenfalls ein Flickenteppich, 60 Meter lang und 2,80 Meter breit. Das Teilstück zwischen Schleppenföhrerstraße und Am Sandberg bekommt den gleichen „Anzug“ wie die Ostertorstraße verpasst. Rund 40 000 Euro soll der Wechsel von alt zu neu kosten.

Von Markus Wienken