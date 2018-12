Der Reiz des Kirchenschiffs in der Dunkelheit

Verden - Den Dom auf ganz besondere Art und Weise erlebten Eltern und ihre Kinder am Freitag bei der „Taschenlampenführung“ mit Diakon Christian Wietfeldt. Die Teilnehmer konnten den 500 Jahre alten Dom ganz ohne elektrisches Licht von einer völlig neuen Seite kennenlernen. Sogar die Außenbeleuchtung hatte Wietfeldt abgeschaltet, damit kein störendes Licht durch die großen Domfenster hineinstrahlt.

Die Taschenlampen, die die Kinder mitgebracht hatten, bleiben zunächst ausgeschaltet. Durch den mit Kerzen beleuchteten Kreuzgang ging es in den stockfinsteren Dom. Als sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, staunten Kinder und Erwachsene, wie viel sie trotzdem noch sahen. „Das Deckengewölbe wirkt wie ein dunkler Himmel, so ist es beabsichtigt. Früher waren dort Sterne aufgemalt“, wusste Wietfeldt zu berichten. Dann zündete er eine Kerze an und alle staunten, wie sehr diese einzige Lichtquelle durch das Schattenspiel das Erscheinungsbild der Kirche veränderte.

Schließlich durften die Kinder mit ihren Taschenlampen auf „Schatzsuche“ gehen und versteckte Gegenstände finden. So kam nach und nach auch eine alte Krippe zusammen, die früher zur Weihnachtszeit den Dom geschmückt hat.

Anschließend durften alle Teilnehmer viele Kerzen entzünden und sie im ganzen Dom verteilen. Auch die Erwachsenen waren überrascht und fasziniert in welche geheimnisvolle Schönheit die Kerzen den Dom tauchten. In der Turmhalle gab es am Modell des Dachstuhls des Doms im Licht der Taschenlampe noch einen kleinen Exkurs, der bei den Teilnehmern großen Eindruck hinterließ.

Gegen Ende dieser besonderen Führung ging es in den Chorraum. Hier wusste der Diakon Interessantes über den Altar und die Schnitzereien des Levitenstuhls zu berichten. Zum Abschluss lauschten alle der Arie „In diesen heil’gen Hallen“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart. Die schöne, eingängige Musik hatte bei Kerzenschein ebenfalls ihren ganz besonderen Reiz. - ahk