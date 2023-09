Verden reimt und dichtet wieder

Teilen

Alle Teilnehmer versammelten sich auf der Bühne, um sich den Applaus des begeisterten Publikums abzuholen (v.l.): Matti Linne, Simeon Buß, Gerrit Wicanek, Tanja Schwarz, Sadaf Zahedi, Sam Satorii, Moderator Sebastian Butte, Theresa Sperling und Friedrich Herrmann. © Eric Schumacher

Nach vier Jahren Unterbrechung kehrt die Veranstaltung Poetry Slam zurück nach Verden. Der Titel des Abends ging nach Osterholz.

Verden – Für Liebhaber von Poesie, Literatur und Comedy hatte die Reiterstadt am Samstagabend einiges zu bieten: Nach zuletzt vier Jahren Unterbrechung, feierte der Poetry Slam nun sein Comeback in Verden. Viele junge, talentierte Künstler kamen dabei in der Stadtbibliothek zusammen, um das Publikum mit einfühlsamen Gedichten, scharfer Gesellschaftskritik und humorvollen Erzählungen zu verwöhnen. Am Ende durfte sich der Osterholz-Scharmbecker Semion Buß als Sieger feiern lassen.

Moderator und Organisator Sebastian Butte empfing dafür sieben hochkarätige Teilnehmer und Gastredner Friedrich Herrmann aus Jena, der deutschsprachige Meister des Poetry Slams 2019. Die Teilnehmer bemühten sich mit jeweils sieben Minuten Redezeit die ernannten Juroren im Publikum zu überzeugen, einen der drei Finalplätzen ergattern zu können. Bereits vor Beginn des Abends betonte Butte lobend die Vielseitigkeit.

Begonnen hat dieses Event dann mit dem renommierten Gastredner Heinrich, der aus seinem neu veröffentlichten Roman „Ausgeschlafen in Ruinen“ vorlas und mit frecher, humorvoller Satire die Zuschauer in heitere Stimmung versetzte. Es folgten bewegende Inhalte, wie das Gedicht einer zerbrochenen Heimat, das die aus Afghanistan stammende Sadaf Zahedi mit ruhiger aber dennoch betroffener Stimme vortrug, oder die Hommage an einen früh verstorbenen Großvaters, mit dem Matti Linne einigen Zuhörern den Tränen nahe brachte. Damit auch herzlich gelacht werden konnte, nahm die Delmenhorsterin Sam Satorii das Publikum auf sehr sarkastisch und nonchalanter Weise mit in die vielen Schwierigkeiten der jungen Frau, die Pubertät zu durchleben, wobei sie einige Tabus brach. Für Denkanstöße bei den Zuhörern sorgte unter anderen Tanja Schwarz mit ihrer Kritik an den sozialen Medien, die unser Erleben zunehmend an Bedeutung berauben würden.

In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen konnte sich am Ende Simeon Buß behaupten, der zunächst in die Schwierigkeiten seiner Aufmerksamkeitserkrankung Einblicke gewährte und später in einem lebendigen Gedicht zu einem harmonischeren Umgang mit der Natur gemahnte. Ebenfalls am Finalkampf teilnehmen konnte Theresa Sperling, die den Konflikt veranschaulichte zwischen einer idealistischen Weltvorstellung, die sie sich für die Töchter dieser Welt wünschen würde, und dem Scheitern dieser Hoffnung, auf die die jungen Mädchen vorbereitet werden müssten. Auch Linne konnte mit seinem rührenden Poem über seinen Großvater ins Finale einziehen.

Dass es sich bei der Entscheidung des Finaleinzugs um ein sehr knappes Rennen handelte, bestätigte auch eine langjährige Zuschauerin des Poetry Slams. Es sei eine ganz schwere Entscheidung, bekräftigte die 86-jährige, alle Teilnehmer wären ausgesprochen überzeugend gewesen. Verwundert sei sie darüber allerdings nicht gewesen. Denn das sei bisher bei jedem der vielen Veranstaltungen, die sie besucht habe, der Fall. Besonders gefalle der Poesieliebhaberin die moderne Ausrichtung der Veranstaltung. So wäre es möglich auch junge Menschen wieder für Gedichte und Literatur zurückzugewinnen, sagte sie.

Ein Beispiel dafür wäre die 22-jährige Marlene, die dem Abend ebenfalls wiederholt beiwohnte. „Es war genial wie immer“, kommentierte die junge Frau. Bei so talentierten Teilnehmern hätte es kaum besser gewesen sein können.

Moderator Sebastian Butte hatte also nicht zu viel versprochen, als er den Abend als „literarisch hochklassig“ und „überaus vielseitig“ ankündigte. Auch er zeigte sich durchaus zufrieden mit den Verlauf des Abends.

Neben den Künstlern erhielten jedoch auch die Zuschauer großen Zuspruch, etwa vom Gewinner des Wettbewerbes, Simeon Buß, der das Verdener Publikum als „sehr aufgeschlossen und super freundlich“ beschrieb. Es sei eine tolle Atmosphäre gewesen. Das muss was heißen, denn Buß gab an, schon seit zehn Jahren an Veranstaltungen teilzunehmen und zählt damit schon zu den erfahreneren Poeten. Es sei für ihn schon immer am wichtigsten gewesen, die Abende so schön und unterhaltsam wie nur möglich für alle Beteiligten zu gestalten.

Alle Verantwortlichen waren erfreut über Anzahl sowie die Resonanz der Anwesenden und hoffen den Poetry Slam nun wieder regelmäßig in Verden ausrichten zu können. Eine Nachricht über die sich wohl viele Zuhörer und Poesieliebhaber der Reiterstadt freuen dürften. esc