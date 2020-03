Mit Wolldecke bedrängt: Polizei versucht, Schwan zu vertreiben

Ein aggressiver Schwan trieb am Samstag in Verden sein Unwesen.

Ein Schwan war am Samstag auf der Nordbrücke in Verden unterwegs und verursachte dadurch ein Verkehrschaos. Die Polizei und weitere Autofahrer musste zu kuriosen Tricks greifen, um das Tier zu verscheuchen.

Verden - Ein Schwan entschloss sich am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Spaziergang auf der Fahrbahn der Nordbrücke in Verden. Den Anweisungen der Verkehrsteilnehmer sowie der Polizeibeamten, die Fahrbahn zu verlassen, widersetzte er sich in aggressivster Weise.

Erst durch Bedrängen mit einem Auto sowie das Drohen mit einer ausgebreiteten Wolldecke bewegten ihn, das Terrain zu verlassen, teilte die Polizei mit.

