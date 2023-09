„Einige haben schon spekuliert, ich würde mein Restaurant schließen.“

Von: Heinrich Kracke

Teilen

„An diesem Standort hängt so viel Herzblut“: Wolfgang Pade vor dem Restaurant, das seinen Namen trägt. © Kracke

Pades Zukunft heißt Robin. Der Verdener Star-Koch bezieht Stellung zu seinen Plänen.

Verden - Der lange Weg vom Sommergarten in die Küche. Leichten Schrittes ist er unterwegs, vielleicht in letzter Zeit sogar noch ein wenig leichteren Schrittes. Denn eine Bürde ist er los. Es wird weitergehen. So viel zeichnet sich ab. Weitergehen nicht nur für ihn, das sowieso, das stand auch nie in Frage, nein, weitergehen wird es mit dem Pades generell. Mit dem Restaurant. Über seine eigene Ära hinaus. „Meine Tochter hat sich festgelegt. Sie will das Pades eines Tages übernehmen“, sagt Wolf Pade, 59. Robin van Ravenstein legte im Sommer ihr Abi am Domgymnasium ab, sie befindet sich aktuell sozusagen auf dem Weg nach Berlin, sie will an der Hochschule ein Studium für Gastronomie-Management aufnehmen. „In den vergangenen zwei Jahren hat sie schon im Restaurant mitgearbeitet, in drei Jahren ist sie zurück“, sagt Pade.

Aber sehr viel Zeit zum Reden hat er an diesem Nachmittag nicht. Noch weniger als sonst, weil er angesprochen wurde, und darauf reagieren will. Neben allem anderen. Neben den Vorbereitungen in der Küche für den Abend, an dem es in dem Restaurant mit dem perfekten Ruf weit über den Landkreis Verden hinaus, an dem die Speisegaststätte wieder gut gefüllt sein wird. Warum er in Verden Schluss mache, haben sie ihn gefragt, und er versucht die Befürchtungen zu zerstreuen. „Wieso Schluss? Da ist nichts dran!“ Gebetsmühlenartig rattert er die Sätze herunter. Jedes Mal, wenn sie ihn fragen. Nein, Verden, das ist sein Standort. Da erwarten sie ihn, da wissen sie, wo sie ihn finden, sieben Tage die Woche. „An diesem Standort hängt so viel Herzblut. Ich könnte ihn niemals aufgeben.“ Nicht mal irgendwie leicht herunterfahren, keinen Millimeter. Nicht jenes Haus, in das das Restaurant vor 20 Jahren gezogen ist, und das ihm gehört. „Das waren manchmal schwere Zeiten.“ Davon werde er sich niemals trennen.

Aber da sind sie eben doch. Die Gerüchte rund um die Bremer Zuckerbäckerfassade am Marktplatz. Rund um die ehemalige Sparkasse, die das Geldinstitut in einen Gourmettempel umwandeln will. Die Kunde machte die Runde, Pade wolle dieses Restaurant eröffnen. „Eigentlich sage ich gar nichts mehr dazu. Ich werde nur fehlinterpretiert“, sagt er. Und es sei ja auch noch nichts klar. Man stehe in Verhandlungen, so viel könne er sagen. Ende ungewiss, so viel auch.

Aber die Verbindungen sind enger. „Ich bin als Berater tätig gewesen. Sparkassen-Vertreter haben mich angesprochen, sie haben mich gefragt, wie ich das Restaurant gestalten würde. Ich habe mich ein halbes Jahr hineingekniet.“ Jeden virtuellen Kochlöffel drehte er um, ehe ein Konzept stand, sein Konzept. „So kann man es machen.“

Ob er das Restaurant auch betreiben würde, darüber müsse die Zukunft entscheiden. „Es ist Miete zu zahlen, es ist zu investieren“, sagt er. Beides keine Beträge aus der Portokasse. Das wolle reiflich überlegt sein. Mehrfach bereits scheiterte sein Vorstoß in die Hansestadt. „Seit 20 Jahren bin ich durchaus interessiert. Fünf bis sechs Versuche habe ich unternommen.“ Unter anderem für das Landesbank-Gebäude. „Jedes Mal kam etwas dazwischen.“

Und jetzt, da Tochter Robin den Weg ins Restaurant eingeschlagen habe, ein Grund mehr, ein zweites Standbein zu schaffen? „Sollte es klappen, wird es keine Ergänzung zu unserem bisherigen Restaurant und kein neuer Hauptstandort.“ Was ihm vorschwebe, sei eine gleiche Philosophie, sei dieselbe DNA. „Unser Restaurant in Verden hat sieben Tage die Woche geöffnet, ich bin lediglich fünf Tage da. Der Kunde darf trotzdem keine Qualitätsschwankungen feststellen. Das heißt, ich vermittele meine Kochideen an meine Mitarbeiter. So wäre es auch für Bremen geplant. Nur, dass es ein paar Mitarbeiter mehr wären.“

Aus mehreren Gründe fasse er die Hansestadt ins Auge. „Eine Reihe Stammgäste reisen aus Bremen an. Sie kommen gern, sagen sie, aber sie würden sich auch über einen Anlaufpunkt für einen Mittagstisch freuen. Kurz einkehren und dann bald wieder weg. Ein Ausflug nach Verden dauere immer den halben Tag.“ Hinzu geselle sich die Schließung des Bristo Grashoff. „Da ist ein Vakuum entstanden“, sagt Pade. Ein Vakuum, das noch nicht gefüllt ist.