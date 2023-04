Verden: Ostern ist noch nicht ganz wie Weihnachten

Von: Florian Adolph

„Häschen-Kuscheltiere werden an Ostern besonders gerne genommen“, sagt Heike Schmidt. Diese liegen auf dem Ostertisch, aufgebaut bei Heike und Paule Spielwaren. © Florian Adolph

Verdener Spielzeughändler erzählen wie das Ostergeschäft läuft, was bei den Kleinen beliebt ist und wieviel die Eltern inzwischen ausgeben.

Verden – Osterzeit ist Süßigkeitenzeit, oder eher Spielzeugzeit?, oder doch schon längst, die Zeit für Elektroartikel? Die Erkenntnis, dass heutzutage im Osternest für Kinder nicht nur der Schokohase sitzt, haut wohl keinen mehr vom Hocker. Auch in Verden herrscht ein paar Tage vor dem Fest großer Betrieb in den Spielwarenläden.

Nach dem Kaufverhalten ihrer Kunden gefragt, haben die Spielzeughändler viel ähnliches beobachtet, aber auch kleine Unterschiede gibt es. So erzählt Heike Schmidt von Spielwaren Heike und Paule, dass auf jeden Fall an Ostern mehr gekauft würde. Carmen Witte vom Kinderparadies Witte antwortet hingegen auf die Frage, ob es viel geworden ist, folgendes: „Es ist anders geworden. Bewusster. Manchmal kommen die Kunden mit bestimmten Wünschen für Ostern. Manchmal lassen sie sich hier inspirieren. Das finde ich gut.“

„Das Kaufverhalten zu Ostern ist ähnlich dem zu Weihnachten“

Nun werden einige vielleicht denken, dass an Ostern von den Eltern inzwischen genau so viel Geld ausgegeben wird, wie an Weihnachten. Die Beobachtungen der Händler zeigen allerdings, dass dies nur teilweise zutrifft. Dominik Edler von der Spielzeugabteilung bei Müller weiß: „Das Kaufverhalten zu Ostern ist bei uns ähnlich dem zu Weihnachten, aber es wird noch nicht in derselben Masse und Preiskategorie gekauft. Weihnachten hat noch ein anderes Niveau.“ Edler und auch die anderen Spielzeughändler erklären, dass es sich je nach Kunde unterscheidet, wie viel Geld in den Läden gelassen wird. So bemerkt Carmen Witte, dass einige Eltern „klein kaufen, während andere es groß angehen.“ Heike Schmidt hat Ähnliches erlebt: „Es werden sowohl günstige als auch hochpreisige Dinge, die man eher zu Weihnachten oder für Geburtstage erwarten würde, gekauft.“

Ein extremes Beispiel zeigt Marian Ernst von expert Bening in Verden auf: „Ich habe Eltern erlebt, die für ihr Kind zu Ostern, und dafür, dass es in eine neue Schulklasse gekommen ist, ein Macbook im Wert von etwa 1 500 Euro gekauft haben“, sagt er. „Die Größenordnung ist schon eine andere geworden“, so Ernst. „Ich durfte mir früher zu Weihnachten etwas für 50 Euro aussuchen.“

Inzwischen werden bei expert zu Ostern Spielekonsolen viel gekauft. Bei den Jüngeren besonders die Switch. Geworben wird im Katalog für das Oled-Modell als Ostergeschenk. Auch viele Videospiele werden genommen.

„Tonies“ sind beliebt, und alles für draußen

Das heißt aber nicht, dass bei expert Eltern ihren Kindern nur Konsolen zum Fest kaufen. „Tonies sind auch unglaublich beliebt“, sagt Ernst. „Ich hänge morgens ewig davor, die Online-Reservierungen für sie durchzusehen. Ich hatte auch schon mal eine Bestellung mit zehn Tonies in einem Paket.“ Für die, die es nicht wissen: Tonies, das sind kleine Spielfiguren, die zusammen mit einer sogenannten Toniebox Kinderlieder, Hörspiele, Hörbücher und so weiter abspielen. Dass diese als Geschenk für Kinder hochgeschätzt sind, stellt auch Heike Schmidt fest. „Die Toni-Figuren sind nicht gerade günstig, aber auch sehr beliebt“, sagt sie.

Viele andere Dinge sind allerdings ebenso beliebt. So wird laut Carmen Witte gerade jetzt alles für draußen viel gekauft: „Schaukeln, Skateboards, Hüpfbälle, Hula-Hoops“, zählt sie auf. Dominik Edler von Müller sagt gleichfalls, dass alles für das Spiel an der frischen Luft momentan der Renner ist.

Eine Kugelbahn als ultimative Neuheit?

Die Spielzeughändlerinnen Witte und Schmidt sind sich indes einig, dass Dinge, bei denen die Kinder kreativ werden können, sich großer Popularität erfreuen. Als Beispiel erwähnt Witte die vertikale Kugelbahn „Gecko Run“ vom Kosmos Verlag. Die einzelnen Elemente dieser Bahn lassen sich mit Saugnäpfen an Glas oder anderen glatten Flächen in verschiedensten Konstellationen befestigen. Somit können Kinder auch bei wenig Platz ihrer Fantasie freien Lauf lassen und verschiedenste Kugelbahnen aufbauen. Witte: „Das ist die ultimative Neuheit, von der wir sehr überzeugt sind.“

Carmen Witte zeigt die „Ultimative Neuheit“. © Florian Adolph

Junge Leute würden sich aber auch wieder Puzzles schenken, sagt sie. „Die wollen wieder etwas in die Hand nehmen und fertigstellen, nicht nur übers Handy wischen“, ist sie überzeugt. „Das sagen uns die jungen Leute selber“, so Witte. „Ein Kunde hat die Puzzleteile auch einfach auf mehrere Beutel verteilt, einzeln versteckt und die Kinder mussten dann alle finden.“

Kuscheltiere werden auch gekauft. „Häschen-Kuscheltiere werden an Ostern besonders gerne genommen“, so Schmidt. Einige von ihnen liegen bei Heike und Paule auf einem extra aufgebauten Oster-Tisch aus (siehe Bild). Es würde aber auch schon mal eine Barbiepuppe oder ein Kindergarten-Rucksack genommen: „Viele Eltern suchen jetzt, in den Ferien, mit ihren Kindern Schulranzen aus“, sagt Heike Schmidt. „Gestern ging hier ein Ranzen nach dem anderen über den Tisch.“

Lego wird immer viel gekauft, da ist man sich bei Witte, Heike und Paule, sowie Müller einig. Sogar bei expert gibt es inzwischen die bunten Baublöcke zu kaufen.

Zufriedenheit mit dem Ostergeschäft

Bleibt die Frage, ob sie denn alle mit dem bisherigen Ostergeschäft zufrieden sind: „Es hat später begonnen, als wir es kennen, aber jetzt sind wir zufrieden“, sagt Heike von Heike und Paule. „Es ist ja auch noch nicht vorbei.“ Carmen Witte ist ebenfalls glücklich darüber, wie es läuft: „Alle haben rechtzeitig geliefert, bis auf einen. Trotz Problemen mit den Lieferketten sind wir sehr zufrieden mit unseren Lieferanten.“ Dominik Edler, von Müller: „Einige wundern sich noch, dass es bei uns jetzt so viele Spielwaren gibt. Dafür läuft das Ostergeschäft aber ganz okay.“ Im Oktober wurde der Multimediabereich bei Müller verkleinert und der Spielzeugbereich vergrößert. „Das wird gut angenommen“, sagt Edler. „Ich denke aber, dass noch mehr kommt.“