Verden-Ost: Sperrung der A27-Ausfahrt ab Samstagabend

Verden - Im Zuge der Bauarbeiten auf der A27 bei Verden muss in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Ausfahrt Verden-Ost in Richtung Hannover gesperrt werden.

Um die Fahrbahn dort zu erneuern ist die Abfahrt von der Autobahn in der Zeit von etwa 20 Uhr bis etwa 5 Uhr gesperrt, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Grund für die Sperrung seien Arbeiten an den Induktionsschleifen für die Ampelsteuerung der Anschlussstelle. Dadurch wird die Verkehrsführung während den Bauarbeiten an der Fahrbahn der A27 verbereitet, heißt es.

Für die Dauer der Arbeiten ist für den aus Bremen kommenden Verkehr die Abfahrt an der Anschlussstelle Verden-Ost nach Verden somit nicht möglich. Im Baustellenbereich steht dem Verkehr nach Hannover während dieser Zeit zudem lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Verkehrsteilnehmer, die in der genannten Zeit über die Anschlussstelle Verden-Ost nach Verden fahren wollen, werden gebeten, bereits die Anschlussstelle Verden-Nord zu nutzen. Während der Sperrung der Anschlussstelle Verden-Ost steht den Verkehrsteilnehmern die Bedarfsumleitung U54 von der Anschlussstelle Verden-Nord zur Anschlussstelle Verden-Ost zur Verfügung.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf Mitteilungen in der örtlichen Presse und dem Rundfunk zu achten.

